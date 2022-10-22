Loopnetwork - это структура цифровой валюты, которая поддерживает интеллектуальные контракты без адаптивности и препятствий безопасности предыдущих платформ, таких как Ethereum. Проект позволяет сторонам делать контракты, использующие код для указания поведения виртуальной машины (VM), которая выполняет емкость соглашения. Loopnetwork старается решать проблемы адаптивности и простоты использования, не ставя под угрозу децентрализацию и использовать существующее сообщество разработчиков и экосистемы.