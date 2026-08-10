Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Unitas, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Текущее общее настроение на рынке UP: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Золотой крест K > D Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается. StochRSI > 80 Зона перекупленности Краткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката. Точка пивот R1 < Цена ≤ R2 Между R1-R2 Выше центрального пивота, но не в зоне экстремально высоких цен. Группа МА 0 Покупка 0-20% продаж Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных. MACD Золотой крест DIF > DEA Наблюдается бычий момент. BOLL (20,2) Цена > Верхняя полоса Касание или прорыв верхней полосы Входит в «дорогую» зону, волатильность растет. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 0 Покупка 0-20% продаж Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.

UP_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,36907; цена пробила уровень R1 — 0,3671 и закрепилась выше центральной зоны 0,3629. Текущая структура находится в верхней части диапазона S2–R2, при этом краткосрочные скользящие средние формируют нейтральный сигнал покупки, а долгосрочная тенденция сохраняет нейтрально-бычье направление. Цена расположена на ключевом водоразделе системы уровней поддержки и сопротивления, где стороны длинных позиций и коротких позиций обменялись своими «кучками» около отметки 0,3671. Индикатор MACD сформировал бычий пересечение: быстрая и медленная линии разошлись вверх, что свидетельствует о нарастании бычьего импульса. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне и не достигает экстремальных значений перекупленности или перепроданности. Показатели KDJ и StochRSI также демонстрируют одновременный рост, подтверждая эффективность краткосрочной восходящей динамики. Полосы Боллинджера расширяются до горизонтального состояния, волатильность остаётся стабильной, без явных признаков резкого расширения или сжатия, что указывает на умеренную рыночную активность. Ближайшее ключевое сопротивление расположено на уровне R2 — 0,3716, что примерно соответствует расстоянию в 0,7% от текущей цены и выступает прямой целью для тестирования вверх. Нижний основной уровень поддержки — недавно пробитый уровень R1 — 0,3671, находящийся примерно в 0,5% от текущей цены; в случае отката к этой отметке будет проверена достоверность прорыва. Далёкие ориентиры поддержки — центральная зона 0,3629 и уровень S1 — 0,3584, которые представляют собой ключевые ликвидные уровни на пути возможного снижения.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.