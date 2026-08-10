Сегодняшняя цена Hippius

Текущая цена Hippius (SN75) сегодня составляет ₽ 4,108 с изменением 2,46% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SN75 на RUB составляет ₽ 4,108 за SN75.

На данный момент Hippius занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- SN75. В течение последних 24 часов, SN75 торговался в диапазоне от ₽ 3,856 (минимум) до ₽ 4,195 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе SN75 изменился на -0,05% за последний час и на +30,32% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 22,61K.

Рыночная информация Hippius (SN75)

Рыночная капитализация ---- -- Объем (24Ч) ₽ 22,61K₽ 22,61K ₽ 22,61K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 86,27M₽ 86,27M ₽ 86,27M Оборотное предложение ---- -- Общее предложение 21 000 000 21 000 000 21 000 000 Публичный блокчейн TAO

Текущая рыночная капитализация Hippius составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 22,61K. Циркулируещее обращение SN75 составляет --, а общее предложение – 21000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 86,27M.