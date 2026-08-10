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Текущая цена Hippius сегодня составляет 4,108 RUB. Рыночная капитализация SN75 составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен SN75 в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Hippius сегодня составляет 4,108 RUB. Рыночная капитализация SN75 составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен SN75 в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Hippius Курс (SN75)

Текущая цена 1 SN75 в RUB:

₽339,60836
₽339,60836₽339,60836
+2,46%1D
RUB
График цены Hippius (SN75) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 22:36:20 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Hippius

Текущая цена Hippius (SN75) сегодня составляет ₽ 4,108 с изменением 2,46% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SN75 на RUB составляет ₽ 4,108 за SN75.

На данный момент Hippius занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- SN75. В течение последних 24 часов, SN75 торговался в диапазоне от ₽ 3,856 (минимум) до ₽ 4,195 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе SN75 изменился на -0,05% за последний час и на +30,32% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 22,61K.

Рыночная информация Hippius (SN75)

--
----

₽ 22,61K
₽ 22,61K₽ 22,61K

₽ 86,27M
₽ 86,27M₽ 86,27M

--
----

21 000 000
21 000 000 21 000 000

TAO

Текущая рыночная капитализация Hippius составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 22,61K. Циркулируещее обращение SN75 составляет --, а общее предложение – 21000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 86,27M.

История цен Hippius в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 3,856
₽ 3,856₽ 3,856
Мин 24Ч
₽ 4,195
₽ 4,195₽ 4,195
Макс 24Ч

₽ 3,856
₽ 3,856₽ 3,856

₽ 4,195
₽ 4,195₽ 4,195

--
----

--
----

-0,05%

+2,46%

+30,32%

+30,32%

История цен Hippius (SN75) в RUB

Отслеживайте изменения цены Hippius за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ +8,15378+2,46%
30 дней₽ +0,567+16,01%
60 дней₽ +0,405+10,93%
90 дней₽ -2,946-41,77%
Изменение цены Hippius сегодня

Сегодня для SN75 зафиксировано изменение ₽ +8,15378 (+2,46%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Hippius за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,567 (+16,01%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Hippius за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то SN75 изменился на ₽ +0,405 (+10,93%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Hippius за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -2,946 (-41,77%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Hippius (SN75)?

Просмотеть страницу истории цен Hippius.

Анализ по Hippius

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Hippius, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какие факторы влияют на цены Hippius?

Факторы, влияющие на цену Hippius (SN75), включают:

1. Динамика спроса и предложения на рынке
2. Объём торгов и уровень ликвидности
3. Общие настроения на рынке криптовалют
4. Движения цен биткоина и основных альткоинов
5. Обновления в развитии проекта и прогресс реализации дорожной карты
6. Уровень принятия проекта сообществом и рост числа пользователей
7. Листинг на биржах и заключение партнёрских соглашений
8. Регуляторные новости, затрагивающие рынки криптовалют
9. Паттерны технического анализа и уровни сопротивления
10. Активность «китов» и движения крупных держателей.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Hippius?

Люди хотят знать цену на Хиппиус (SN75) сегодня по нескольким ключевым причинам: принятие торговых решений, отслеживание портфеля, определение оптимального времени для инвестирования, расчет прибыли/убытков, а также анализ рынка. Цены в режиме реального времени помогают трейдерам выявлять возможности для покупки/продажи и эффективно управлять рисками.

Прогноз цены Hippius

Прогноз цены Hippius (SN75) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена SN75 в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Hippius (SN75) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Hippius потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Hippius достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены SN75, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Hippius».

Как купить и инвестировать Hippius в Россия

Готовы приступить к работе с Hippius? Покупка SN75 на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Hippius. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Hippius (SN75).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Hippius будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Hippius (SN75)

Что вы можете сделать с Hippius

Владение Hippius позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Hippius (SN75)

Hippius – это прозрачные и децентрализованные облачные решения.

Источники Hippius

Для более глубокого понимания Hippius рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Официальный сайт Hippius
Обозреватель блоков

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Artificial Intelligence (AI)Bittensor EcosystemBittensor Subnets

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Страница обновлена: 2026-08-10 22:36:20 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Hippius (SN75)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Hippius

SN75 USDT (фьючерсная торговля)

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Торгуйте Hippius (SN75) рынками на MEXC

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
SN75/USDT
₽339,60836
₽339,60836₽339,60836
+2,90%
5.71K (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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1 SN75 = 339,60836 RUB