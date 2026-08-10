Сегодняшняя цена P2P

Текущая цена P2P (P2P) сегодня составляет ₽ 0.00003289 с изменением 0.55% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации P2P на RUB составляет ₽ 0.00003289 за P2P.

На данный момент P2P занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- P2P. В течение последних 24 часов, P2P торговался в диапазоне от ₽ 0.00003236 (минимум) до ₽ 0.0000332 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе P2P изменился на +0.27% за последний час и на -12.51% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 25,69K.

Рыночная информация P2P (P2P)

Рыночная капитализация ---- -- Объем (24Ч) ₽ 25,69K₽ 25,69K ₽ 25,69K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 1.12M₽ 1.12M ₽ 1.12M Оборотное предложение ---- -- Общее предложение 34,000,000,000 34,000,000,000 34,000,000,000 Публичный блокчейн SENTINEL

Текущая рыночная капитализация P2P составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 25,69K. Циркулируещее обращение P2P составляет --, а общее предложение – 34000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 1.12M.