Сегодняшняя цена Polkastarter

Текущая цена Polkastarter (POLS) сегодня составляет ₽ 0,05084 с изменением 0,21% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации POLS на RUB составляет ₽ 0,05084 за POLS.

На данный момент Polkastarter занимает #1085 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 5,04M, при оборотном предложении 99,21M POLS. В течение последних 24 часов, POLS торговался в диапазоне от ₽ 0,04993 (минимум) до ₽ 0,05235 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 620,3373802236, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,1219793418.

В краткосрочной перспективе POLS изменился на -0,38% за последний час и на -7,57% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 55,21K.

Рыночная информация Polkastarter (POLS)

Место No.1085 Рыночная капитализация ₽ 5,04M₽ 5,04M ₽ 5,04M Объем (24Ч) ₽ 55,21K₽ 55,21K ₽ 55,21K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 5,08M₽ 5,08M ₽ 5,08M Оборотное предложение 99,21M 99,21M 99,21M Общее предложение 100 000 000 100 000 000 100 000 000 Публичный блокчейн ETH

Текущая рыночная капитализация Polkastarter составляет ₽ 5,04M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 55,21K. Циркулируещее обращение POLS составляет 99,21M, а общее предложение – 100000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 5,08M.