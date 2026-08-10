Quantix Finance Курс (QFI)
Текущая цена Quantix Finance (QFI) сегодня составляет ₽ 57.698 с изменением 3.14% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации QFI на RUB составляет ₽ 57.698 за QFI.
На данный момент Quantix Finance занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 57,70M, при оборотном предложении 1,00M QFI. В течение последних 24 часов, QFI торговался в диапазоне от ₽ 51.988 (минимум) до ₽ 58.95 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.
В краткосрочной перспективе QFI изменился на -1.33% за последний час и на -1.86% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 149,62K.
TRX
Текущая рыночная капитализация Quantix Finance составляет ₽ 57,70M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 149,62K. Циркулируещее обращение QFI составляет 1,00M, а общее предложение – 10000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 576.98M.
-1.33%
+3.14%
-1.86%
-1.86%
Отслеживайте изменения цены Quantix Finance за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ +145.0969
|+3.14%
|30 дней
|₽ -3.947
|-6.41%
|60 дней
|₽ +3.119
|+5.71%
|90 дней
|₽ -2.788
|-4.61%
Сегодня для QFI зафиксировано изменение ₽ +145.0969 (+3.14%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -3.947 (-6.41%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то QFI изменился на ₽ +3.119 (+5.71%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -2.788 (-4.61%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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В 2040 году цена Quantix Finance потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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Quantix Finance — это ончейн-протокол кредитования, который предоставляет как разрешённую инфраструктуру для институтов, так и открытые фреймворки доступа в децентрализованных финансах. Он обеспечивает структурированное распределение капитала на рынках цифрового кредитования за счёт сочетания участия на основе идентификации и нативных блокчейн-финансовых примитивов. Платформа поддерживает различные роли участников, включая кредиторов, заёмщиков и управляющих пулами, работающих с отобранными кредитными пулами с прозрачным андеррайтингом, сегментацией рисков и отслеживанием эффективности. Институциональные участники работают в разрешённых средах с соблюдением требований, а пользователи DeFi получают доступ к структурированной доходности на открытых рынках. Quantix Finance создан для повышения эффективности капитала на рынках цифровых активов, интегрируя мониторинг в реальном времени, стандартизированную отчётность и модульные системы размещения капитала. Объединяя институциональную инфраструктуру с ончейн-рынками кредитования, Quantix предоставляет единый масштабируемый и прозрачный фреймворк кредитования в экосистеме QFI.
Для более глубокого понимания Quantix Finance рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:
|Время (UTC+8)
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