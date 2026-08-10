Сегодняшняя цена Quantix Finance

Текущая цена Quantix Finance (QFI) сегодня составляет ₽ 57.698 с изменением 3.14% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации QFI на RUB составляет ₽ 57.698 за QFI.

На данный момент Quantix Finance занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 57,70M, при оборотном предложении 1,00M QFI. В течение последних 24 часов, QFI торговался в диапазоне от ₽ 51.988 (минимум) до ₽ 58.95 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе QFI изменился на -1.33% за последний час и на -1.86% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 149,62K.

Рыночная информация Quantix Finance (QFI)

Рыночная капитализация ₽ 57,70M₽ 57,70M ₽ 57,70M Объем (24Ч) ₽ 149,62K₽ 149,62K ₽ 149,62K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 576.98M₽ 576.98M ₽ 576.98M Оборотное предложение 1,00M 1,00M 1,00M Макс. предложение 10,000,000 10,000,000 10,000,000 Общее предложение 10,000,000 10,000,000 10,000,000 Публичный блокчейн TRX

Текущая рыночная капитализация Quantix Finance составляет ₽ 57,70M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 149,62K. Циркулируещее обращение QFI составляет 1,00M, а общее предложение – 10000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 576.98M.