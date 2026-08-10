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Текущая цена Quantix Finance сегодня составляет 57.698 RUB. Рыночная капитализация QFI составляет 57,698,000 RUB. Отслеживайте обновления цен QFI в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Quantix Finance сегодня составляет 57.698 RUB. Рыночная капитализация QFI составляет 57,698,000 RUB. Отслеживайте обновления цен QFI в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Quantix Finance Курс (QFI)

Текущая цена 1 QFI в RUB:

₽4,766.01732
₽4,766.01732₽4,766.01732
+3,14%1D
RUB
График цены Quantix Finance (QFI) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 21:44:15 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Quantix Finance

Текущая цена Quantix Finance (QFI) сегодня составляет ₽ 57.698 с изменением 3.14% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации QFI на RUB составляет ₽ 57.698 за QFI.

На данный момент Quantix Finance занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 57,70M, при оборотном предложении 1,00M QFI. В течение последних 24 часов, QFI торговался в диапазоне от ₽ 51.988 (минимум) до ₽ 58.95 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе QFI изменился на -1.33% за последний час и на -1.86% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 149,62K.

Рыночная информация Quantix Finance (QFI)

₽ 57,70M
₽ 57,70M₽ 57,70M

₽ 149,62K
₽ 149,62K₽ 149,62K

₽ 576.98M
₽ 576.98M₽ 576.98M

1,00M
1,00M 1,00M

10,000,000
10,000,000 10,000,000

10,000,000
10,000,000 10,000,000

TRX

Текущая рыночная капитализация Quantix Finance составляет ₽ 57,70M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 149,62K. Циркулируещее обращение QFI составляет 1,00M, а общее предложение – 10000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 576.98M.

История цен Quantix Finance в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 51.988
₽ 51.988₽ 51.988
Мин 24Ч
₽ 58.95
₽ 58.95₽ 58.95
Макс 24Ч

₽ 51.988
₽ 51.988₽ 51.988

₽ 58.95
₽ 58.95₽ 58.95

--
----

--
----

-1.33%

+3.14%

-1.86%

-1.86%

История цен Quantix Finance (QFI) в RUB

Отслеживайте изменения цены Quantix Finance за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ +145.0969+3.14%
30 дней₽ -3.947-6.41%
60 дней₽ +3.119+5.71%
90 дней₽ -2.788-4.61%
Изменение цены Quantix Finance сегодня

Сегодня для QFI зафиксировано изменение ₽ +145.0969 (+3.14%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Quantix Finance за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -3.947 (-6.41%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Quantix Finance за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то QFI изменился на ₽ +3.119 (+5.71%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Quantix Finance за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -2.788 (-4.61%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Quantix Finance (QFI)?

Просмотеть страницу истории цен Quantix Finance.

Прогноз цены Quantix Finance

Прогноз цены Quantix Finance (QFI) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена QFI в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены Quantix Finance (QFI) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Quantix Finance потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Quantix Finance достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены QFI, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Quantix Finance».

Как купить и инвестировать Quantix Finance в Россия

Готовы приступить к работе с Quantix Finance? Покупка QFI на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Quantix Finance. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Quantix Finance (QFI).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Quantix Finance будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Quantix Finance (QFI)

Что вы можете сделать с Quantix Finance

Владение Quantix Finance позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Quantix Finance (QFI)

Quantix Finance — это ончейн-протокол кредитования, который предоставляет как разрешённую инфраструктуру для институтов, так и открытые фреймворки доступа в децентрализованных финансах. Он обеспечивает структурированное распределение капитала на рынках цифрового кредитования за счёт сочетания участия на основе идентификации и нативных блокчейн-финансовых примитивов. Платформа поддерживает различные роли участников, включая кредиторов, заёмщиков и управляющих пулами, работающих с отобранными кредитными пулами с прозрачным андеррайтингом, сегментацией рисков и отслеживанием эффективности. Институциональные участники работают в разрешённых средах с соблюдением требований, а пользователи DeFi получают доступ к структурированной доходности на открытых рынках. Quantix Finance создан для повышения эффективности капитала на рынках цифровых активов, интегрируя мониторинг в реальном времени, стандартизированную отчётность и модульные системы размещения капитала. Объединяя институциональную инфраструктуру с ончейн-рынками кредитования, Quantix предоставляет единый масштабируемый и прозрачный фреймворк кредитования в экосистеме QFI.

Источники Quantix Finance

Для более глубокого понимания Quantix Finance рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

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Категория :

Decentralized Finance (DeFi)Lending/Borrowing ProtocolsTron Ecosystem

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Страница обновлена: 2026-08-10 21:44:15 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Quantix Finance (QFI)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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QFI USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по QFI с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами QFI USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Quantix Finance (QFI) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Quantix Finance в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
QFI/USDT
₽4,766.59566
₽4,766.59566₽4,766.59566
+3.12%
2.68K (USDT)

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1 QFI = 4,767.00876 RUB