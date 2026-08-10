Текущее общее настроение на рынке RPL: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Крест смерти K < D Краткосрочная динамика снижается, температура падает. StochRSI 20‑80 Нейтральная зона Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов. Точка пивот S1 ≤ Цена < Пивот Между S1-Пивот Чуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении. Группа МА 7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа ≥ 80% покупок Все МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных. MACD Крест смерти DIF < DEA Наблюдается медвежий момент. BOLL (20,2) Нижняя ≤ Цена ≤ Средняя Между нижней и средней полосой Относительно слабый, но не слишком слабый. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа ≥ 80% покупок Все МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.

RPL_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 1,524, находясь у нижней границы диапазона, образованного уровнем поддержки S1 (1,5059) и центральным уровнем сопротивления R1 (1,529). Цена расположена ниже Pivot-точки на 0,6%, что свидетельствует о слабой консолидации. Краткосрочные скользящие средние располагаются в восходящем порядке, однако долгосрочные трендовые индикаторы пока не подтвердили разворот; между быками и медведями наблюдается равновесие около уровня сопротивления R1 (1,529). Текущая структура ещё не пробила ключевое сопротивление, рынок находится в состоянии сжатия перед выбором направления. Индикатор MACD демонстрирует формирование «медвежьего» пересечения: гистограмма энергии перешла из положительной зоны в отрицательную, что указывает на ослабление краткосрочного импульса роста. Индикатор RSI находится в нейтральной зоне, не предоставляя чётких сигналов о направлении движения. Показатели KDJ и StochRSI снижаются, при этом быстрая и медленная линии начали расходиться на высоких уровнях, что сигнализирует об ослаблении силы краткосрочных покупателей. Полосы Боллинджера сужаются, волатильность понижается, а цена колеблется вокруг средней полосы. Распределение рыночной энергии рассредоточено, отсутствуют явные признаки одностороннего увеличения объёмов; рынок ждёт новых факторов, способных нарушить текущее равновесие. Ближайшее сопротивление расположено на уровне R1 (1,529), что всего на 0,3% выше текущей цены. Более сильное сопротивление — на отметке R2 (1,543), удалённое от текущей цены на 1,2%. Поддержка вблизи текущей цены находится на уровне S1 (1,5059), что соответствует расстоянию в 1,2% от текущего значения. Экстремальная поддержка — на уровне S2 (1,4919), примерно на 2,1% ниже текущей цены. Трейдерам следует внимательно следить за поведением цены в районе уровня R1 (1,529): его прорыв или удержание станет ключевым моментом для дальнейшей динамики.

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