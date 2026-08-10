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Текущая цена Rocket Pool сегодня составляет 1,527 RUB. Рыночная капитализация RPL составляет 34 411 089,53653913832 RUB. Отслеживайте обновления цен RPL в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Rocket Pool сегодня составляет 1,527 RUB. Рыночная капитализация RPL составляет 34 411 089,53653913832 RUB. Отслеживайте обновления цен RPL в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Rocket Pool Курс (RPL)

Текущая цена 1 RPL в RUB:

₽126,23709
₽126,23709₽126,23709
-1,35%1D
RUB
График цены Rocket Pool (RPL) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 22:07:44 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Rocket Pool

Текущая цена Rocket Pool (RPL) сегодня составляет ₽ 1,527 с изменением 1,35% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации RPL на RUB составляет ₽ 1,527 за RPL.

На данный момент Rocket Pool занимает #565 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 34,41M, при оборотном предложении 22,54M RPL. В течение последних 24 часов, RPL торговался в диапазоне от ₽ 1,513 (минимум) до ₽ 1,556 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 12 791,4360758421099162797, тогда как исторический минимум составил ₽ 7,537450753797286.

В краткосрочной перспективе RPL изменился на 0,00% за последний час и на -2,25% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 53,91K.

Рыночная информация Rocket Pool (RPL)

No.565

₽ 34,41M
₽ 34,41M₽ 34,41M

₽ 53,91K
₽ 53,91K₽ 53,91K

₽ 34,41M
₽ 34,41M₽ 34,41M

22,54M
22,54M 22,54M

--
----

22 535 094,65392216
22 535 094,65392216 22 535 094,65392216

ETH

Текущая рыночная капитализация Rocket Pool составляет ₽ 34,41M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 53,91K. Циркулируещее обращение RPL составляет 22,54M, а общее предложение – 22535094.65392216. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 34,41M.

История цен Rocket Pool в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 1,513
₽ 1,513₽ 1,513
Мин 24Ч
₽ 1,556
₽ 1,556₽ 1,556
Макс 24Ч

₽ 1,513
₽ 1,513₽ 1,513

₽ 1,556
₽ 1,556₽ 1,556

₽ 12 791,4360758421099162797
₽ 12 791,4360758421099162797₽ 12 791,4360758421099162797

₽ 7,537450753797286
₽ 7,537450753797286₽ 7,537450753797286

0,00%

-1,35%

-2,25%

-2,25%

История цен Rocket Pool (RPL) в RUB

Отслеживайте изменения цены Rocket Pool за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -1,72752-1,35%
30 дней₽ -0,222-12,70%
60 дней₽ +0,202+15,24%
90 дней₽ -0,484-24,07%
Изменение цены Rocket Pool сегодня

Сегодня для RPL зафиксировано изменение ₽ -1,72752 (-1,35%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Rocket Pool за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,222 (-12,70%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Rocket Pool за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то RPL изменился на ₽ +0,202 (+15,24%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Rocket Pool за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,484 (-24,07%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Rocket Pool (RPL)?

Просмотеть страницу истории цен Rocket Pool.

Анализ по Rocket Pool

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Rocket Pool, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Rocket Pool: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке RPL: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJКрест смертиK < DКраткосрочная динамика снижается, температура падает.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотS1 ≤ Цена < ПивотМежду S1-ПивотЧуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении.
Группа МА7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа≥ 80% покупокВсе МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.
MACDКрест смертиDIF < DEAНаблюдается медвежий момент.
BOLL (20,2)Нижняя ≤ Цена ≤ СредняяМежду нижней и средней полосойОтносительно слабый, но не слишком слабый.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа≥ 80% покупокВсе МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.

RPL_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 1,524, находясь у нижней границы диапазона, образованного уровнем поддержки S1 (1,5059) и центральным уровнем сопротивления R1 (1,529). Цена расположена ниже Pivot-точки на 0,6%, что свидетельствует о слабой консолидации. Краткосрочные скользящие средние располагаются в восходящем порядке, однако долгосрочные трендовые индикаторы пока не подтвердили разворот; между быками и медведями наблюдается равновесие около уровня сопротивления R1 (1,529). Текущая структура ещё не пробила ключевое сопротивление, рынок находится в состоянии сжатия перед выбором направления. Индикатор MACD демонстрирует формирование «медвежьего» пересечения: гистограмма энергии перешла из положительной зоны в отрицательную, что указывает на ослабление краткосрочного импульса роста. Индикатор RSI находится в нейтральной зоне, не предоставляя чётких сигналов о направлении движения. Показатели KDJ и StochRSI снижаются, при этом быстрая и медленная линии начали расходиться на высоких уровнях, что сигнализирует об ослаблении силы краткосрочных покупателей. Полосы Боллинджера сужаются, волатильность понижается, а цена колеблется вокруг средней полосы. Распределение рыночной энергии рассредоточено, отсутствуют явные признаки одностороннего увеличения объёмов; рынок ждёт новых факторов, способных нарушить текущее равновесие. Ближайшее сопротивление расположено на уровне R1 (1,529), что всего на 0,3% выше текущей цены. Более сильное сопротивление — на отметке R2 (1,543), удалённое от текущей цены на 1,2%. Поддержка вблизи текущей цены находится на уровне S1 (1,5059), что соответствует расстоянию в 1,2% от текущего значения. Экстремальная поддержка — на уровне S2 (1,4919), примерно на 2,1% ниже текущей цены. Трейдерам следует внимательно следить за поведением цены в районе уровня R1 (1,529): его прорыв или удержание станет ключевым моментом для дальнейшей динамики.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены Rocket Pool?

Цена RPL зависит от спроса на стейкинг Ethereum, роста общего объема активов в протоколе (TVL), внедрения узловых операторов, колебаний цены ETH, распределения вознаграждений за стейкинг, предложений по управлению, конкуренции со стороны других протоколов ликвидного стейкинга, регуляторных изменений, влияющих на стейкинг, обновлений сети, а также общего настроения на рынке DeFi.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Rocket Pool?

Люди хотят знать текущую цену Rocket Pool (RPL) по нескольким ключевым причинам: принятие инвестиционных решений, отслеживание портфеля, расчет вознаграждений за стейкинг и определение оптимального времени для входа на рынок. RPL необходим для работы узлов-валидаторов в децентрализованном протоколе стейкинга Ethereum от Rocket Pool, поэтому его цена напрямую влияет на прибыльность.

Прогноз цены Rocket Pool

Прогноз цены Rocket Pool (RPL) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена RPL в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Rocket Pool (RPL) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Rocket Pool потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Rocket Pool достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены RPL, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Rocket Pool».

Как купить и инвестировать Rocket Pool в Россия

Готовы приступить к работе с Rocket Pool? Покупка RPL на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Rocket Pool. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Rocket Pool (RPL).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Rocket Pool будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Rocket Pool (RPL)

Что вы можете сделать с Rocket Pool

Владение Rocket Pool позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Rocket Pool (RPL)

Rocket Pool is a first of its kind ETH2 Proof of Stake Protocol, designed to be community owned, decentralised, trustless and compatible with staking in Ethereum 2.0.

Источники Rocket Pool

Для более глубокого понимания Rocket Pool рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Rocket Pool
Обозреватель блоков

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Arbitrum EcosystemDecentralized Finance (DeFi)Index Coop Defi Index

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Страница обновлена: 2026-08-10 22:07:44 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Rocket Pool (RPL)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Rocket Pool

RPL USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по RPL с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами RPL USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Rocket Pool (RPL) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Rocket Pool в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
RPL/USDT
₽126,23709
₽126,23709₽126,23709
-1,16%
35.19K (USDT)

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Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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