Rocket Pool Курс (RPL)
Текущая цена Rocket Pool (RPL) сегодня составляет ₽ 1,527 с изменением 1,35% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации RPL на RUB составляет ₽ 1,527 за RPL.
На данный момент Rocket Pool занимает #565 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 34,41M, при оборотном предложении 22,54M RPL. В течение последних 24 часов, RPL торговался в диапазоне от ₽ 1,513 (минимум) до ₽ 1,556 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 12 791,4360758421099162797, тогда как исторический минимум составил ₽ 7,537450753797286.
В краткосрочной перспективе RPL изменился на 0,00% за последний час и на -2,25% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 53,91K.
No.565
ETH
Текущая рыночная капитализация Rocket Pool составляет ₽ 34,41M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 53,91K. Циркулируещее обращение RPL составляет 22,54M, а общее предложение – 22535094.65392216. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 34,41M.
0,00%
-1,35%
-2,25%
-2,25%
Отслеживайте изменения цены Rocket Pool за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ -1,72752
|-1,35%
|30 дней
|₽ -0,222
|-12,70%
|60 дней
|₽ +0,202
|+15,24%
|90 дней
|₽ -0,484
|-24,07%
Сегодня для RPL зафиксировано изменение ₽ -1,72752 (-1,35%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,222 (-12,70%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то RPL изменился на ₽ +0,202 (+15,24%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,484 (-24,07%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Просмотеть страницу истории цен Rocket Pool.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Rocket Pool, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке RPL: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Крест смерти
|K < D
|Краткосрочная динамика снижается, температура падает.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральная зона
|Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
|Точка пивот
|S1 ≤ Цена < Пивот
|Между S1-Пивот
|Чуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении.
|Группа МА
|7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа
|≥ 80% покупок
|Все МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.
|MACD
|Крест смерти
|DIF < DEA
|Наблюдается медвежий момент.
|BOLL (20,2)
|Нижняя ≤ Цена ≤ Средняя
|Между нижней и средней полосой
|Относительно слабый, но не слишком слабый.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа
|≥ 80% покупок
|Все МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.
RPL_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 1,524, находясь у нижней границы диапазона, образованного уровнем поддержки S1 (1,5059) и центральным уровнем сопротивления R1 (1,529). Цена расположена ниже Pivot-точки на 0,6%, что свидетельствует о слабой консолидации. Краткосрочные скользящие средние располагаются в восходящем порядке, однако долгосрочные трендовые индикаторы пока не подтвердили разворот; между быками и медведями наблюдается равновесие около уровня сопротивления R1 (1,529). Текущая структура ещё не пробила ключевое сопротивление, рынок находится в состоянии сжатия перед выбором направления. Индикатор MACD демонстрирует формирование «медвежьего» пересечения: гистограмма энергии перешла из положительной зоны в отрицательную, что указывает на ослабление краткосрочного импульса роста. Индикатор RSI находится в нейтральной зоне, не предоставляя чётких сигналов о направлении движения. Показатели KDJ и StochRSI снижаются, при этом быстрая и медленная линии начали расходиться на высоких уровнях, что сигнализирует об ослаблении силы краткосрочных покупателей. Полосы Боллинджера сужаются, волатильность понижается, а цена колеблется вокруг средней полосы. Распределение рыночной энергии рассредоточено, отсутствуют явные признаки одностороннего увеличения объёмов; рынок ждёт новых факторов, способных нарушить текущее равновесие. Ближайшее сопротивление расположено на уровне R1 (1,529), что всего на 0,3% выше текущей цены. Более сильное сопротивление — на отметке R2 (1,543), удалённое от текущей цены на 1,2%. Поддержка вблизи текущей цены находится на уровне S1 (1,5059), что соответствует расстоянию в 1,2% от текущего значения. Экстремальная поддержка — на уровне S2 (1,4919), примерно на 2,1% ниже текущей цены. Трейдерам следует внимательно следить за поведением цены в районе уровня R1 (1,529): его прорыв или удержание станет ключевым моментом для дальнейшей динамики.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена Rocket Pool потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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Rocket Pool is a first of its kind ETH2 Proof of Stake Protocol, designed to be community owned, decentralised, trustless and compatible with staking in Ethereum 2.0.
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