Текущая цена ATLA сегодня составляет 56.4542 USD. Следите за обновлениями цены ATLA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены ATLA прямо сейчас на MEXC.

ATLA Курс (ATLA)

Текущая цена 1 ATLA в USD:

$56,4215
$56,4215$56,4215
-0,25%1D
USD
График цены ATLA (ATLA) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 22:00:53 (UTC+8)

Информация о ценах ATLA (ATLA) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 54,6491
$ 54,6491$ 54,6491
Мин 24Ч
$ 58
$ 58$ 58
Макс 24Ч

$ 54,6491
$ 54,6491$ 54,6491

$ 58
$ 58$ 58

--
----

--
----

-0,01%

-0,25%

+47,48%

+47,48%

Текущая цена ATLA (ATLA) составляет $ 56,4542. За последние 24 часа ATLA торговался в диапазоне от $ 54,6491 до $ 58, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена ATLA за все время составляет --, а минимальная – --.

Что касается краткосрочной динамики, ATLA изменился на -0,01% за последний час, на -0,25% за 24 часа и на +47,48% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация ATLA (ATLA)

--
----

$ 14,48M
$ 14,48M$ 14,48M

$ 169,36B
$ 169,36B$ 169,36B

--
----

3 000 000 000
3 000 000 000 3 000 000 000

ATLETA

Текущая рыночная капитализация ATLA составляет --, при 24-часовом объеме торгов $ 14,48M. Циркулируещее обращение ATLA составляет --, а общее предложение – 3000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 169,36B.

История цен ATLA (ATLA) в USD

Отслеживайте изменения цены ATLA за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,141407-0,25%
30 дней$ +21,2609+60,41%
60 дней$ +43,6119+339,59%
90 дней$ +56,3292+45 063,36%
Изменение цены ATLA сегодня

Сегодня для ATLA зафиксировано изменение $ -0,141407 (-0,25%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены ATLA за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ +21,2609 (+60,41%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены ATLA за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то ATLA изменился на $ +43,6119 (+339,59%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены ATLA за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +56,3292 (+45 063,36%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Что такое ATLA (ATLA)

Модульная многоуровневая платформа смарт-контрактов и блокчейн-сеть, совместимая с EVM, которая делает упор на безопасность и децентрализацию, сохраняя масштабируемость и интероперабельность. ATLETA – это инфраструктура, созданная для защиты и ускорения цифровизации спорта, токенизации аналоговых активов и преобразования спортивных рынков из частных в публичные. Написанная на языке RUST и построенная с использованием фреймворка Substrate, ATLETA наследует множество проверенных на практике технико-экономических примитивов, обеспечивающих более высокую эффективность транзакций, гарантии расчетов и более широкие программные возможности по сравнению с альтернативными публичными сетями.

ATLA доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга ATLA, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о ATLA в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки ATLA простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

ATLA на местную валюту

1 ATLA (ATLA) в VND
1 485 592,273
1 ATLA (ATLA) в AUD
A$86,374926
1 ATLA (ATLA) в GBP
41,776108
1 ATLA (ATLA) в EUR
48,550612
1 ATLA (ATLA) в USD
$56,4542
1 ATLA (ATLA) в MYR
RM238,236724
1 ATLA (ATLA) в TRY
2 369,947316
1 ATLA (ATLA) в JPY
¥8 581,0384
1 ATLA (ATLA) в ARS
ARS$76 186,071984
1 ATLA (ATLA) в RUB
4 586,90375
1 ATLA (ATLA) в INR
4 956,67876
1 ATLA (ATLA) в IDR
Rp940 902,956972
1 ATLA (ATLA) в PHP
3 308,21612
1 ATLA (ATLA) в EGP
￡E.2 684,39721
1 ATLA (ATLA) в BRL
R$303,723596
1 ATLA (ATLA) в CAD
C$78,471338
1 ATLA (ATLA) в BDT
6 891,928736
1 ATLA (ATLA) в NGN
82 534,911316
1 ATLA (ATLA) в COP
$220 524,21875
1 ATLA (ATLA) в ZAR
R.976,65766
1 ATLA (ATLA) в UAH
2 365,43098
1 ATLA (ATLA) в TZS
T.Sh.140 084,322796
1 ATLA (ATLA) в VES
Bs11 855,382
1 ATLA (ATLA) в CLP
$53 462,1274
1 ATLA (ATLA) в PKR
Rs15 978,796768
1 ATLA (ATLA) в KZT
30 384,214982
1 ATLA (ATLA) в THB
฿1 847,745966
1 ATLA (ATLA) в TWD
NT$1 739,353902
1 ATLA (ATLA) в AED
د.إ207,186914
1 ATLA (ATLA) в CHF
Fr44,598818
1 ATLA (ATLA) в HKD
HK$438,649134
1 ATLA (ATLA) в AMD
֏21 596,55421
1 ATLA (ATLA) в MAD
.د.م522,765892
1 ATLA (ATLA) в MXN
$1 038,75728
1 ATLA (ATLA) в SAR
ريال211,70325
1 ATLA (ATLA) в ETB
Br8 548,294964
1 ATLA (ATLA) в KES
KSh7 290,495388
1 ATLA (ATLA) в JOD
د.أ40,0260278
1 ATLA (ATLA) в PLN
205,493288
1 ATLA (ATLA) в RON
лв246,704854
1 ATLA (ATLA) в SEK
kr530,104938
1 ATLA (ATLA) в BGN
лв94,843056
1 ATLA (ATLA) в HUF
Ft18 962,96578
1 ATLA (ATLA) в CZK
1 182,71549
1 ATLA (ATLA) в KWD
د.ك17,2749852
1 ATLA (ATLA) в ILS
185,734318
1 ATLA (ATLA) в BOB
Bs390,098522
1 ATLA (ATLA) в AZN
95,97214
1 ATLA (ATLA) в TJS
SM522,765892
1 ATLA (ATLA) в GEL
152,42634
1 ATLA (ATLA) в AOA
Kz51 461,955094
1 ATLA (ATLA) в BHD
.د.ب21,2267792
1 ATLA (ATLA) в BMD
$56,4542
1 ATLA (ATLA) в DKK
kr363,000506
1 ATLA (ATLA) в HNL
L1 482,487292
1 ATLA (ATLA) в MUR
2 569,795184
1 ATLA (ATLA) в NAD
$980,044912
1 ATLA (ATLA) в NOK
kr563,412916
1 ATLA (ATLA) в NZD
$97,665766
1 ATLA (ATLA) в PAB
B/.56,4542
1 ATLA (ATLA) в PGK
K237,10764
1 ATLA (ATLA) в QAR
ر.ق205,493288
1 ATLA (ATLA) в RSD
дин.5 700,180574
1 ATLA (ATLA) в UZS
soʻm680 170,927898
1 ATLA (ATLA) в ALL
L4 707,715738
1 ATLA (ATLA) в ANG
ƒ101,053018
1 ATLA (ATLA) в AWG
ƒ101,61756
1 ATLA (ATLA) в BBD
$112,9084
1 ATLA (ATLA) в BAM
KM94,843056
1 ATLA (ATLA) в BIF
Fr166 483,4358
1 ATLA (ATLA) в BND
$73,39046
1 ATLA (ATLA) в BSD
$56,4542
1 ATLA (ATLA) в JMD
$9 059,770016
1 ATLA (ATLA) в KHR
227 637,44795
1 ATLA (ATLA) в KMF
Fr23 936,5808
1 ATLA (ATLA) в LAK
1 227 265,192846
1 ATLA (ATLA) в LKR
රු17 133,285158
1 ATLA (ATLA) в MDL
L958,027774
1 ATLA (ATLA) в MGA
Ar253 157,56906
1 ATLA (ATLA) в MOP
P451,6336
1 ATLA (ATLA) в MVR
863,74926
1 ATLA (ATLA) в MWK
MK97 840,77402
1 ATLA (ATLA) в MZN
MT3 607,42338
1 ATLA (ATLA) в NPR
रु7 934,073268
1 ATLA (ATLA) в PYG
400 373,1864
1 ATLA (ATLA) в RWF
Fr81 915,0442
1 ATLA (ATLA) в SBD
$464,618066
1 ATLA (ATLA) в SCR
771,728914
1 ATLA (ATLA) в SRD
$2 237,844488
1 ATLA (ATLA) в SVC
$493,97425
1 ATLA (ATLA) в SZL
L980,044912
1 ATLA (ATLA) в TMT
m198,154242
1 ATLA (ATLA) в TND
د.ت165,8624396
1 ATLA (ATLA) в TTD
$382,759476
1 ATLA (ATLA) в UGX
Sh196 686,4328
1 ATLA (ATLA) в XAF
Fr31 840,1688
1 ATLA (ATLA) в XCD
$152,42634
1 ATLA (ATLA) в XOF
Fr31 840,1688
1 ATLA (ATLA) в XPF
Fr5 758,3284
1 ATLA (ATLA) в BWP
P756,48628
1 ATLA (ATLA) в BZD
$113,472942
1 ATLA (ATLA) в CVE
$5 372,181672
1 ATLA (ATLA) в DJF
Fr10 048,8476
1 ATLA (ATLA) в DOP
$3 582,01899
1 ATLA (ATLA) в DZD
د.ج7 366,708558
1 ATLA (ATLA) в FJD
$129,84466
1 ATLA (ATLA) в GNF
Fr490 869,269
1 ATLA (ATLA) в GTQ
Q432,439172
1 ATLA (ATLA) в GYD
$11 810,21864
1 ATLA (ATLA) в ISK
kr6 887,4124

Источники ATLA

Для более глубокого понимания ATLA рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт ATLA
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о ATLA

Сколько стоит ATLA (ATLA) на сегодня?
Актуальная цена ATLA в USD – 56,4542 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена ATLA в USD?
Текущая цена ATLA в USD составляет $ 56,4542. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация ATLA?
Рыночная капитализация ATLA составляет -- USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение ATLA?
Циркулирующее предложение ATLA составляет -- USD.
Какова была максимальная цена (ATH) ATLA?
ATLA достиг максимальной цены (ATH) в -- USD.
Какова была минимальная цена ATLA за все время (ATL)?
ATLA достиг минимальной цены (ATL) в -- USD.
Каков объем торгов ATLA?
Объем торгов за последние 24 часа для ATLA составляет $ 14,48M USD.
Вырастет ли ATLA в цене в этом году?
ATLA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены ATLA для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 22:00:53 (UTC+8)

Важные обновления индустрии ATLA (ATLA)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут
10-21 15:53:36Новости отрасли
Вчера спот-ETF Bitcoin зафиксировал чистый отток в размере 40.40 миллионов долларов, в то время как спот-ETF блокчейн Ethereum имел чистый отток в размере 145.7 миллионов долларов
10-20 18:31:42Новости отрасли
Общая рыночная капитализация криптовалют восстанавливается до 3.868 триллиона долларов, с 24-часовым ростом на 3,7%

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

