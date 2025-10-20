Текущая цена LITAS сегодня составляет 0.2784 USD. Следите за обновлениями цены LITAS к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены LITAS прямо сейчас на MEXC.Текущая цена LITAS сегодня составляет 0.2784 USD. Следите за обновлениями цены LITAS к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены LITAS прямо сейчас на MEXC.

LITAS Курс (LITAS)

Текущая цена 1 LITAS в USD:

+11,67%1D
USD
График цены LITAS (LITAS) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 22:04:38 (UTC+8)

Информация о ценах LITAS (LITAS) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
Мин 24Ч
Макс 24Ч

-0,65%

+11,67%

+10,73%

+10,73%

Текущая цена LITAS (LITAS) составляет $ 0,2784. За последние 24 часа LITAS торговался в диапазоне от $ 0,2488 до $ 0,2809, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена LITAS за все время составляет --, а минимальная – --.

Что касается краткосрочной динамики, LITAS изменился на -0,65% за последний час, на +11,67% за 24 часа и на +10,73% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация LITAS (LITAS)

$ 22,53K
$ 22,53K$ 22,53K

$ 27,84M
$ 27,84M$ 27,84M

100 000 000
100 000 000 100 000 000

ETH

Текущая рыночная капитализация LITAS составляет --, при 24-часовом объеме торгов $ 22,53K. Циркулируещее обращение LITAS составляет --, а общее предложение – 100000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 27,84M.

История цен LITAS (LITAS) в USD

Отслеживайте изменения цены LITAS за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,029084+11,67%
30 дней$ -0,2232-44,50%
60 дней$ +0,0774+38,50%
90 дней$ +0,0784+39,20%
Изменение цены LITAS сегодня

Сегодня для LITAS зафиксировано изменение $ +0,029084 (+11,67%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены LITAS за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -0,2232 (-44,50%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены LITAS за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то LITAS изменился на $ +0,0774 (+38,50%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены LITAS за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +0,0784 (+39,20%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены LITAS (LITAS)?

Просмотеть страницу истории цен LITAS.

Что такое LITAS (LITAS)

Litas lets people invest their digital assets into real-economy SME loans. In return, companies get funds in euros. As these loans get repaid over time, investors can earn regular monthly returns.

LITAS доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в LITAS. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга LITAS, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о LITAS в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки LITAS простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены LITAS (USD)

Сколько будет стоить LITAS (LITAS) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов LITAS (LITAS) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для LITAS.

Проверьте прогноз цены LITAS!

Токеномика LITAS (LITAS)

Понимание токеномики LITAS (LITAS) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена LITAS прямо сейчас!

Как купить LITAS (LITAS)

Ищете как купить LITAS? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести LITAS на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

LITAS на местную валюту

Источники LITAS

Для более глубокого понимания LITAS рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт LITAS
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о LITAS

Сколько стоит LITAS (LITAS) на сегодня?
Актуальная цена LITAS в USD – 0,2784 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена LITAS в USD?
Текущая цена LITAS в USD составляет $ 0,2784. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация LITAS?
Рыночная капитализация LITAS составляет -- USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение LITAS?
Циркулирующее предложение LITAS составляет -- USD.
Какова была максимальная цена (ATH) LITAS?
LITAS достиг максимальной цены (ATH) в -- USD.
Какова была минимальная цена LITAS за все время (ATL)?
LITAS достиг минимальной цены (ATL) в -- USD.
Каков объем торгов LITAS?
Объем торгов за последние 24 часа для LITAS составляет $ 22,53K USD.
Вырастет ли LITAS в цене в этом году?
LITAS может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены LITAS для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии LITAS (LITAS)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут
10-21 15:53:36Новости отрасли
Вчера спот-ETF Bitcoin зафиксировал чистый отток в размере 40.40 миллионов долларов, в то время как спот-ETF блокчейн Ethereum имел чистый отток в размере 145.7 миллионов долларов
10-20 18:31:42Новости отрасли
Общая рыночная капитализация криптовалют восстанавливается до 3.868 триллиона долларов, с 24-часовым ростом на 3,7%

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

