Сегодняшняя цена Pocket Network

Текущая цена Pocket Network (POKT) сегодня составляет ₽ 0,006861 с изменением 1,78% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации POKT на RUB составляет ₽ 0,006861 за POKT.

На данный момент Pocket Network занимает #734 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 16,05M, при оборотном предложении 2,34B POKT. В течение последних 24 часов, POKT торговался в диапазоне от ₽ 0,00678 (минимум) до ₽ 0,007145 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 256,10999078843984538, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,5992806319062563088.

В краткосрочной перспективе POKT изменился на 0,00% за последний час и на -1,79% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 4,76K.

Рыночная информация Pocket Network (POKT)

Место No.734 Рыночная капитализация ₽ 16,05M₽ 16,05M ₽ 16,05M Объем (24Ч) ₽ 4,76K₽ 4,76K ₽ 4,76K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 16,31M₽ 16,31M ₽ 16,31M Оборотное предложение 2,34B 2,34B 2,34B Общее предложение 2 376 545 548,808835 2 376 545 548,808835 2 376 545 548,808835 Публичный блокчейн NONE

Текущая рыночная капитализация Pocket Network составляет ₽ 16,05M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 4,76K. Циркулируещее обращение POKT составляет 2,34B, а общее предложение – 2376545548.808835. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 16,31M.