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Текущая цена Pocket Network сегодня составляет 0,006861 RUB. Рыночная капитализация POKT составляет 16 054 143,616567911669 RUB. Отслеживайте обновления цен POKT в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Pocket Network сегодня составляет 0,006861 RUB. Рыночная капитализация POKT составляет 16 054 143,616567911669 RUB. Отслеживайте обновления цен POKT в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Pocket Network Курс (POKT)

Текущая цена 1 POKT в RUB:

₽0,56685582
₽0,56685582₽0,56685582
-1,78%1D
RUB
График цены Pocket Network (POKT) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 21:27:55 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Pocket Network

Текущая цена Pocket Network (POKT) сегодня составляет ₽ 0,006861 с изменением 1,78% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации POKT на RUB составляет ₽ 0,006861 за POKT.

На данный момент Pocket Network занимает #734 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 16,05M, при оборотном предложении 2,34B POKT. В течение последних 24 часов, POKT торговался в диапазоне от ₽ 0,00678 (минимум) до ₽ 0,007145 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 256,10999078843984538, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,5992806319062563088.

В краткосрочной перспективе POKT изменился на 0,00% за последний час и на -1,79% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 4,76K.

Рыночная информация Pocket Network (POKT)

No.734

₽ 16,05M
₽ 16,05M₽ 16,05M

₽ 4,76K
₽ 4,76K₽ 4,76K

₽ 16,31M
₽ 16,31M₽ 16,31M

2,34B
2,34B 2,34B

2 376 545 548,808835
2 376 545 548,808835 2 376 545 548,808835

NONE

Текущая рыночная капитализация Pocket Network составляет ₽ 16,05M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 4,76K. Циркулируещее обращение POKT составляет 2,34B, а общее предложение – 2376545548.808835. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 16,31M.

История цен Pocket Network в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,00678
₽ 0,00678₽ 0,00678
Мин 24Ч
₽ 0,007145
₽ 0,007145₽ 0,007145
Макс 24Ч

₽ 0,00678
₽ 0,00678₽ 0,00678

₽ 0,007145
₽ 0,007145₽ 0,007145

₽ 256,10999078843984538
₽ 256,10999078843984538₽ 256,10999078843984538

₽ 0,5992806319062563088
₽ 0,5992806319062563088₽ 0,5992806319062563088

0,00%

-1,78%

-1,79%

-1,79%

История цен Pocket Network (POKT) в RUB

Отслеживайте изменения цены Pocket Network за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,01027289-1,78%
30 дней₽ -0,0011-13,82%
60 дней₽ -0,001888-21,58%
90 дней₽ -0,005432-44,19%
Изменение цены Pocket Network сегодня

Сегодня для POKT зафиксировано изменение ₽ -0,01027289 (-1,78%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Pocket Network за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,0011 (-13,82%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Pocket Network за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то POKT изменился на ₽ -0,001888 (-21,58%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Pocket Network за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,005432 (-44,19%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Pocket Network (POKT)?

Просмотеть страницу истории цен Pocket Network.

Анализ по Pocket Network

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Pocket Network, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какие факторы влияют на цены Pocket Network?

Цены на POKT зависят от нескольких ключевых факторов:

1. Использование сети и спрос на децентрализованные инфраструктурные услуги
2. Количество приложений и узлов, участвующих в сети
3. Динамика предложения токенов и стейкинг-вознаграждения
4. Конкуренция со сторонними провайдерами Web3-инфраструктуры
5. Общие настроения и тренды на криптовалютном рынке
6. Партнёрства с блокчейн-проектами и разработчиками
7. Обновления протокола и решения по управлению
8. Принятие децентрализованных приложений, требующих RPC-сервисов

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Pocket Network?

Люди хотят знать текущую цену POKT по нескольким ключевым причинам: принятие торговых решений, управление портфелем, определение рыночного момента и планирование инвестиций. Как токен инфраструктуры, обеспечивающий работу децентрализованных API-сервисов, цена POKT отражает уровень внедрения сети и спрос на инфраструктуру Web3, что делает актуальность цен в режиме реального времени чрезвычайно важной.

Прогноз цены Pocket Network

Прогноз цены Pocket Network (POKT) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена POKT в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Pocket Network (POKT) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Pocket Network потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Pocket Network достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены POKT, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Pocket Network».

Как купить и инвестировать Pocket Network в Россия

Готовы приступить к работе с Pocket Network? Покупка POKT на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Pocket Network. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Pocket Network (POKT).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Pocket Network будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Pocket Network (POKT)

Что вы можете сделать с Pocket Network

Владение Pocket Network позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Pocket Network (POKT)

Pocket Network is a decentralized blockchain API built for Web3 apps, relaying data to and from any blockchain through a network of thousands of nodes. The Pocket Network protocol validates all relayed data and proportionally rewards the participating nodes with POKT.

Источники Pocket Network

Для более глубокого понимания Pocket Network рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Pocket Network
Обозреватель блоков

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Страница обновлена: 2026-08-10 21:27:55 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Pocket Network (POKT)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Pocket Network

POKT USDT (фьючерсная торговля)

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Торгуйте Pocket Network (POKT) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Pocket Network в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
POKT/USDT
₽0,56685582
₽0,56685582₽0,56685582
-1,78%
691.62K (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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