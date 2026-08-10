Сегодняшняя цена AITECH Cloud Network

Текущая цена AITECH Cloud Network (ACN) сегодня составляет ₽ 0.005227 с изменением 0.51% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ACN на RUB составляет ₽ 0.005227 за ACN.

На данный момент AITECH Cloud Network занимает #891 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 9,33M, при оборотном предложении 1,78B ACN. В течение последних 24 часов, ACN торговался в диапазоне от ₽ 0.005223 (минимум) до ₽ 0.005298 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 41.1793197227206467625, тогда как исторический минимум составил ₽ 0.41606376343250226.

В краткосрочной перспективе ACN изменился на -0.02% за последний час и на -1.85% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 174,11K.

Рыночная информация AITECH Cloud Network (ACN)

Место No.891 Рыночная капитализация ₽ 9,33M₽ 9,33M ₽ 9,33M Объем (24Ч) ₽ 174,11K₽ 174,11K ₽ 174,11K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 10.45M₽ 10.45M ₽ 10.45M Оборотное предложение 1,78B 1,78B 1,78B Макс. предложение 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Общее предложение 1,986,052,500 1,986,052,500 1,986,052,500 Коэффициент обращения 89.20% Публичный блокчейн ETH

Текущая рыночная капитализация AITECH Cloud Network составляет ₽ 9,33M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 174,11K. Циркулируещее обращение ACN составляет 1,78B, а общее предложение – 1986052500. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 10.45M.