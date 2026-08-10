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Текущая цена AITECH Cloud Network сегодня составляет 0.005227 RUB. Рыночная капитализация ACN составляет 9,325,810.054019 RUB. Отслеживайте обновления цен ACN в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена AITECH Cloud Network сегодня составляет 0.005227 RUB. Рыночная капитализация ACN составляет 9,325,810.054019 RUB. Отслеживайте обновления цен ACN в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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AITECH Cloud Network Курс (ACN)

Текущая цена 1 ACN в RUB:

₽0.43253425
₽0.43253425₽0.43253425
-0,51%1D
RUB
График цены AITECH Cloud Network (ACN) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 15:34:17 (UTC+8)

Сегодняшняя цена AITECH Cloud Network

Текущая цена AITECH Cloud Network (ACN) сегодня составляет ₽ 0.005227 с изменением 0.51% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ACN на RUB составляет ₽ 0.005227 за ACN.

На данный момент AITECH Cloud Network занимает #891 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 9,33M, при оборотном предложении 1,78B ACN. В течение последних 24 часов, ACN торговался в диапазоне от ₽ 0.005223 (минимум) до ₽ 0.005298 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 41.1793197227206467625, тогда как исторический минимум составил ₽ 0.41606376343250226.

В краткосрочной перспективе ACN изменился на -0.02% за последний час и на -1.85% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 174,11K.

Рыночная информация AITECH Cloud Network (ACN)

No.891

₽ 9,33M
₽ 9,33M₽ 9,33M

₽ 174,11K
₽ 174,11K₽ 174,11K

₽ 10.45M
₽ 10.45M₽ 10.45M

1,78B
1,78B 1,78B

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

1,986,052,500
1,986,052,500 1,986,052,500

89.20%

ETH

Текущая рыночная капитализация AITECH Cloud Network составляет ₽ 9,33M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 174,11K. Циркулируещее обращение ACN составляет 1,78B, а общее предложение – 1986052500. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 10.45M.

История цен AITECH Cloud Network в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0.005223
₽ 0.005223₽ 0.005223
Мин 24Ч
₽ 0.005298
₽ 0.005298₽ 0.005298
Макс 24Ч

₽ 0.005223
₽ 0.005223₽ 0.005223

₽ 0.005298
₽ 0.005298₽ 0.005298

₽ 41.1793197227206467625
₽ 41.1793197227206467625₽ 41.1793197227206467625

₽ 0.41606376343250226
₽ 0.41606376343250226₽ 0.41606376343250226

-0.02%

-0.51%

-1.85%

-1.85%

История цен AITECH Cloud Network (ACN) в RUB

Отслеживайте изменения цены AITECH Cloud Network за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0.00221723-0.51%
30 дней₽ -0.000813-13.47%
60 дней₽ -0.001986-27.54%
90 дней₽ -0.007465-58.82%
Изменение цены AITECH Cloud Network сегодня

Сегодня для ACN зафиксировано изменение ₽ -0.00221723 (-0.51%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены AITECH Cloud Network за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0.000813 (-13.47%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены AITECH Cloud Network за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то ACN изменился на ₽ -0.001986 (-27.54%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены AITECH Cloud Network за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0.007465 (-58.82%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены AITECH Cloud Network (ACN)?

Просмотеть страницу истории цен AITECH Cloud Network.

Прогноз цены AITECH Cloud Network

Прогноз цены AITECH Cloud Network (ACN) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена ACN в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены AITECH Cloud Network (ACN) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена AITECH Cloud Network потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену AITECH Cloud Network достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены ACN, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены AITECH Cloud Network».

Как купить и инвестировать AITECH Cloud Network в Россия

Готовы приступить к работе с AITECH Cloud Network? Покупка ACN на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить AITECH Cloud Network. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке AITECH Cloud Network (ACN).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и AITECH Cloud Network будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке AITECH Cloud Network (ACN)

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Что такое AITECH Cloud Network (ACN)

AITECH Cloud Network (ACN) — это экосистема инфраструктуры искусственного интеллекта корпоративного уровня, разработанная для поддержки следующего поколения разработчиков AI. Развиваясь из Solidus Ai Tech, ACN объединяет вычислительные ресурсы, оркестрацию агентов и интегрированный экономический слой, обеспечивая масштабируемое выполнение AI в реальных условиях в безопасной среде Web3.

Источники AITECH Cloud Network

Для более глубокого понимания AITECH Cloud Network рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт AITECH Cloud Network
Обозреватель блоков

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AI AgentsArtificial Intelligence (AI)Base Ecosystem

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Страница обновлена: 2026-08-10 15:34:17 (UTC+8)

Важные обновления индустрии AITECH Cloud Network (ACN)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о AITECH Cloud Network

ACN USDT (фьючерсная торговля)

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Торгуйте AITECH Cloud Network (ACN) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы AITECH Cloud Network в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
ACN/USDT
₽0.43253425
₽0.43253425₽0.43253425
-0.51%
33.37M (USDT)

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