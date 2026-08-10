Cysic Курс (CYS)
Текущая цена Cysic (CYS) сегодня составляет ₽ 0.946 с изменением 2.76% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CYS на RUB составляет ₽ 0.946 за CYS.
На данный момент Cysic занимает #286 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 152,12M, при оборотном предложении 160,80M CYS. В течение последних 24 часов, CYS торговался в диапазоне от ₽ 0.8924 (минимум) до ₽ 1.3046 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 62.99794859099685156, тогда как исторический минимум составил ₽ 10.3426885145541236265.
В краткосрочной перспективе CYS изменился на +2.92% за последний час и на +229.15% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 3,66M.
No.286
16.08%
BSC
Текущая рыночная капитализация Cysic составляет ₽ 152,12M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 3,66M. Циркулируещее обращение CYS составляет 160,80M, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 946.00M.
+2.92%
-2.76%
+229.15%
+229.15%
Отслеживайте изменения цены Cysic за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ -2.214951
|-2.76%
|30 дней
|₽ +0.6527
|+222.53%
|60 дней
|₽ +0.4659
|+97.04%
|90 дней
|₽ +0.5013
|+112.72%
Сегодня для CYS зафиксировано изменение ₽ -2.214951 (-2.76%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0.6527 (+222.53%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то CYS изменился на ₽ +0.4659 (+97.04%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ +0.5013 (+112.72%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Cysic (CYS)?
Просмотеть страницу истории цен Cysic.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Cysic, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке CYS: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Крест смерти
|K < D
|Краткосрочная динамика снижается, температура падает.
|StochRSI
|< 20
|Зона перепроданности
|Краткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока.
|Точка пивот
|S1 ≤ Цена < Пивот
|Между S1-Пивот
|Чуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении.
|Группа МА
|1-2 Покупка
|20-40% продаж
|Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
|MACD
|Крест смерти
|DIF < DEA
|Наблюдается медвежий момент.
|BOLL (20,2)
|Средняя < Цена ≤ Верхняя
|Между средней и верхней полосой
|Относительно сильный, но не слишком сильный.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|1-2 Покупка
|20-40% продаж
|Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
CYS_USDT在4小时周期内运行于0.8519价位。价格位于S1枢纽点0.8452上方，处于中枢0.914下方的区间内。多空双方在此窄幅区域内暂时形成平衡。市场结构呈现收敛形态，高低点波动幅度逐渐收窄。当前价位距离上方中枢阻力位约有7%的空间，而下方S1点位则提供了近端的结构参考。 均线组MA与EMA呈现出短期买入排列信号。MACD指标仍维持死叉状态，表明中期动能偏弱。RSI指标位于中性区域，未出现极端超买或超卖的情况。快慢指标信号出现分化，短期反弹动能与中期趋势方向并不一致。波动率维持在较低水平，盘面缺乏单边突破的动力。交易活跃度较为平淡，资金流向也未表现出明显的集中倾向。 近端关键支撑位于0.8452，距离现价不足1%。上方第一阻力位为中枢0.914，距离现价约7.3%。远端阻力位于R1点位1.0322。下方远端支撑参考S2点位0.727。若价格跌破S1，将测试更低层级的支撑结构；若突破中枢，则有望打开上行空间至R1。
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена Cysic потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
Готовы приступить к работе с Cysic? Покупка CYS на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Cysic. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Cysic (CYS).
Владение Cysic позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin
Покупка Cysic (CYS) на MEXC означает больше выгоды за ваши деньги. Являясь одной из криптовалютных платформ с самыми низкими комиссиями на рынке, MEXC помогает вам сократить расходы с самой первой сделки.
Ознакомьтесь с конкурентоспособными торговыми комиссиями MEXC.
Кроме того, вы можете торговать избранными спотовыми токенами абсолютно без комиссии в рамках Фестиваля с 0 комиссией от MEXC.
Cysic создает инфраструктуру ComputeFi, которая превращает вычислительные ресурсы в проверяемые, токенизированные ончейн-активы. Объединяя аппаратное ускорение, системы ZK-разглашения и токенизированные проверяемые вычислительные рынки, Cysic преобразует глобальные вычислительные мощности в открытый ресурс, в который любой может внести свой вклад и на котором любой может работать.
Для более глубокого понимания Cysic рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:
|Время (UTC+8)
|Тип
|Информация
|02-11 14:20:00
|Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
|02-10 18:39:21
|Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
|02-04 11:04:00
|Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
|02-04 00:48:00
|Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
|02-01 01:12:00
|Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
|01-28 07:44:00
|Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост
Открывайте лонг или шорт позиции по CYS с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами CYS USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.
Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Cysic в режиме реального времени и торгуйте напрямую.
Лучшие криптовалюты, рыночные данные по которым доступны на MEXC
Трендовые криптовалюты, которые в настоящее время привлекают значительное внимание рынка
Криптовалюты недавно внесенные в листинг и доступные для торговли
Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.