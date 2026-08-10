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Текущая цена Cysic сегодня составляет 0.946 RUB. Рыночная капитализация CYS составляет 152,116,800 RUB. Отслеживайте обновления цен CYS в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Cysic сегодня составляет 0.946 RUB. Рыночная капитализация CYS составляет 152,116,800 RUB. Отслеживайте обновления цен CYS в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Cysic Курс (CYS)

Текущая цена 1 CYS в RUB:

₽78.036885
₽78.036885₽78.036885
-2,76%1D
RUB
График цены Cysic (CYS) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 17:41:36 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Cysic

Текущая цена Cysic (CYS) сегодня составляет ₽ 0.946 с изменением 2.76% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CYS на RUB составляет ₽ 0.946 за CYS.

На данный момент Cysic занимает #286 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 152,12M, при оборотном предложении 160,80M CYS. В течение последних 24 часов, CYS торговался в диапазоне от ₽ 0.8924 (минимум) до ₽ 1.3046 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 62.99794859099685156, тогда как исторический минимум составил ₽ 10.3426885145541236265.

В краткосрочной перспективе CYS изменился на +2.92% за последний час и на +229.15% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 3,66M.

Рыночная информация Cysic (CYS)

No.286

₽ 152,12M
₽ 152,12M₽ 152,12M

₽ 3,66M
₽ 3,66M₽ 3,66M

₽ 946.00M
₽ 946.00M₽ 946.00M

160,80M
160,80M 160,80M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

16.08%

BSC

Текущая рыночная капитализация Cysic составляет ₽ 152,12M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 3,66M. Циркулируещее обращение CYS составляет 160,80M, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 946.00M.

История цен Cysic в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0.8924
₽ 0.8924₽ 0.8924
Мин 24Ч
₽ 1.3046
₽ 1.3046₽ 1.3046
Макс 24Ч

₽ 0.8924
₽ 0.8924₽ 0.8924

₽ 1.3046
₽ 1.3046₽ 1.3046

₽ 62.99794859099685156
₽ 62.99794859099685156₽ 62.99794859099685156

₽ 10.3426885145541236265
₽ 10.3426885145541236265₽ 10.3426885145541236265

+2.92%

-2.76%

+229.15%

+229.15%

История цен Cysic (CYS) в RUB

Отслеживайте изменения цены Cysic за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -2.214951-2.76%
30 дней₽ +0.6527+222.53%
60 дней₽ +0.4659+97.04%
90 дней₽ +0.5013+112.72%
Изменение цены Cysic сегодня

Сегодня для CYS зафиксировано изменение ₽ -2.214951 (-2.76%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Cysic за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0.6527 (+222.53%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Cysic за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то CYS изменился на ₽ +0.4659 (+97.04%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Cysic за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ +0.5013 (+112.72%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Cysic (CYS)?

Просмотеть страницу истории цен Cysic.

Анализ по Cysic

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Cysic, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Cysic: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке CYS: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJКрест смертиK < DКраткосрочная динамика снижается, температура падает.
StochRSI< 20Зона перепроданностиКраткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока.
Точка пивотS1 ≤ Цена < ПивотМежду S1-ПивотЧуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении.
Группа МА1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
MACDКрест смертиDIF < DEAНаблюдается медвежий момент.
BOLL (20,2)Средняя < Цена ≤ ВерхняяМежду средней и верхней полосойОтносительно сильный, но не слишком сильный.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.

CYS_USDT在4小时周期内运行于0.8519价位。价格位于S1枢纽点0.8452上方，处于中枢0.914下方的区间内。多空双方在此窄幅区域内暂时形成平衡。市场结构呈现收敛形态，高低点波动幅度逐渐收窄。当前价位距离上方中枢阻力位约有7%的空间，而下方S1点位则提供了近端的结构参考。 均线组MA与EMA呈现出短期买入排列信号。MACD指标仍维持死叉状态，表明中期动能偏弱。RSI指标位于中性区域，未出现极端超买或超卖的情况。快慢指标信号出现分化，短期反弹动能与中期趋势方向并不一致。波动率维持在较低水平，盘面缺乏单边突破的动力。交易活跃度较为平淡，资金流向也未表现出明显的集中倾向。 近端关键支撑位于0.8452，距离现价不足1%。上方第一阻力位为中枢0.914，距离现价约7.3%。远端阻力位于R1点位1.0322。下方远端支撑参考S2点位0.727。若价格跌破S1，将测试更低层级的支撑结构；若突破中枢，则有望打开上行空间至R1。

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены Cysic?

Несколько ключевых факторов влияют на цены токенов Cysic (CYS):

1. Настроения рынка и общие тренды в сфере криптовалют.
2. Объём торгов и уровень ликвидности на биржах.
3. Прогресс в развитии проекта и технологические обновления.
4. Объявления о партнёрствах и рост экосистемы.
5. Полезность токена и вознаграждения за стейкинг.
6. Динамика предложения и токеномика.
7. Регуляторные новости, затрагивающие рынки криптовалют.
8. Уровень вовлечённости сообщества и темпы принятия.
9. Конкуренция со стороны подобных блокчейн-проектов.
10. Макроэкономические факторы, такие как инфляция и процентные ставки.

Все эти элементы в совокупности формируют ценовую волатильность, характерную для развивающихся криптовалют.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Cysic?

Люди хотят знать текущую цену Cysic (CYS) по нескольким ключевым причинам: принятие обоснованных торговых решений, отслеживание эффективности портфеля, определение оптимальных моментов входа и выхода с рынка, оценка инвестиционных возможностей и постоянное информирование о волатильности рынка. Данные о ценах в режиме реального времени помогают трейдерам максимально использовать ценовые движения.

Прогноз цены Cysic

Прогноз цены Cysic (CYS) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена CYS в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены Cysic (CYS) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Cysic потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Cysic достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены CYS, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Cysic».

Как купить и инвестировать Cysic в Россия

Готовы приступить к работе с Cysic? Покупка CYS на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Cysic. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Cysic (CYS).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Cysic будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Cysic (CYS)

Что вы можете сделать с Cysic

Владение Cysic позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Cysic (CYS)

Cysic создает инфраструктуру ComputeFi, которая превращает вычислительные ресурсы в проверяемые, токенизированные ончейн-активы. Объединяя аппаратное ускорение, системы ZK-разглашения и токенизированные проверяемые вычислительные рынки, Cysic преобразует глобальные вычислительные мощности в открытый ресурс, в который любой может внести свой вклад и на котором любой может работать.

Источники Cysic

Для более глубокого понимания Cysic рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Cysic
Обозреватель блоков

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Base EcosystemBase NativeBinance Alpha Spotlight

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Страница обновлена: 2026-08-10 17:41:36 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Cysic (CYS)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Cysic

CYS USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по CYS с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами CYS USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Cysic (CYS) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Cysic в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
CYS/USDT
₽76.953384
₽76.953384₽76.953384
-4.08%
3.49M (USDT)

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