Сегодняшняя цена Cysic

Текущая цена Cysic (CYS) сегодня составляет ₽ 0.946 с изменением 2.76% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CYS на RUB составляет ₽ 0.946 за CYS.

На данный момент Cysic занимает #286 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 152,12M, при оборотном предложении 160,80M CYS. В течение последних 24 часов, CYS торговался в диапазоне от ₽ 0.8924 (минимум) до ₽ 1.3046 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 62.99794859099685156, тогда как исторический минимум составил ₽ 10.3426885145541236265.

В краткосрочной перспективе CYS изменился на +2.92% за последний час и на +229.15% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 3,66M.

Рыночная информация Cysic (CYS)

Место No.286 Рыночная капитализация ₽ 152,12M₽ 152,12M ₽ 152,12M Объем (24Ч) ₽ 3,66M₽ 3,66M ₽ 3,66M Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 946.00M₽ 946.00M ₽ 946.00M Оборотное предложение 160,80M 160,80M 160,80M Макс. предложение 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Общее предложение 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Коэффициент обращения 16.08% Публичный блокчейн BSC

Текущая рыночная капитализация Cysic составляет ₽ 152,12M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 3,66M. Циркулируещее обращение CYS составляет 160,80M, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 946.00M.