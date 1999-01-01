BLUM

Blum строит мультичейн-экосистему инструментов для ончейн-торговли, включая лаунчпад с функциями стриминга и ИИ-агентами, торговый терминал с интегрированным ботом, бессрочные контракты и арену на базе ИИ для торговых стратегий. Всего за год с момента своего основания Blum прошел путь от участника программы Binance MVB до запуска лаунчпада, ориентированного на мемкоины, где было создано более 240 000 токенов и более 400 000 трейдеров приняло участие. Мы также запустили собственный торговый бот, еще больше расширяя экосистему.

Название криптовалютыBLUM

МестоNo.

Рыночная капитализация$0,00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0,00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Общее предложение1.000.000.000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнTONCOIN

Сектор

Соцсети

