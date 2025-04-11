Что такое KernelDAO (KERNEL)

KernelDAO – это передовой протокол рестейкинга, работающий по всему стеку рестейкинга, с тремя основными продуктами: Kernel (рестейкинг на BNB Chain), Kelp Liquid Restaking (rsETH) и Gain (автоматизированный фарминг вознаграждений).

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KernelDAO Прогноз Цены

Прогнозирование цены криптовалюты включает в себя прогнозирование или спекуляцию на будущей стоимости криптовалют. Эти прогнозы направлены на предсказание потенциальной будущей стоимости конкретных криптовалют, таких как KernelDAO, Bitcoin или Ethereum. Какова будет цена KERNEL в будущем? Сколько он будет стоить в 2026, 2027, 2028 и вплоть до 2050 года? Подробную информацию о прогнозах вы можете найти на нашей странице Прогноза цены KernelDAO.

История цен KernelDAO

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KERNEL на местную валюту

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Источники KernelDAO

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