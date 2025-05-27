Что такое Obol (OBOL)

Obol существует для распространения, децентрализации и демократизации цифровой инфраструктуры будущего – начиная с Ethereum и распространяясь на все Web3. Будучи основой для блокчейнов 1 уровня и децентрализованных инфраструктурных сетей, Obol Collective является домом для крупнейшей в мире экосистемы децентрализованных операторов. Сегодня более 800 децентрализованных операторов по всему миру используют распределенные валидаторы (DV) Obol для обеспечения безопасности более чем 1 млрд $ в основной сети. Obol DVs обеспечивают лучшую производительность, меньшие риски и большее вознаграждение, чем традиционные валидаторы, позволяя каждому запускать высокопроизводительные, устойчивые к слэшингу валидаторы.

Obol доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Obol. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.



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Obol Прогноз Цены

Прогнозирование цены криптовалюты включает в себя прогнозирование или спекуляцию на будущей стоимости криптовалют. Эти прогнозы направлены на предсказание потенциальной будущей стоимости конкретных криптовалют, таких как Obol, Bitcoin или Ethereum. Какова будет цена OBOL в будущем? Сколько он будет стоить в 2026, 2027, 2028 и вплоть до 2050 года? Подробную информацию о прогнозах вы можете найти на нашей странице Прогноза цены Obol.

История цен Obol

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Как купить Obol (OBOL)

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OBOL на местную валюту

1 OBOL к VND ₫ 4,079.4831 1 OBOL к AUD A$ 0.246605 1 OBOL к GBP ￡ 0.116143 1 OBOL к EUR € 0.140008 1 OBOL к USD $ 0.1591 1 OBOL к MYR RM 0.672993 1 OBOL к TRY ₺ 6.195354 1 OBOL к JPY ¥ 22.87858 1 OBOL к RUB ₽ 12.747092 1 OBOL к INR ₹ 13.588731 1 OBOL к IDR Rp 2,608.196304 1 OBOL к PHP ₱ 8.836414 1 OBOL к EGP ￡E. 7.919998 1 OBOL к BRL R$ 0.902097 1 OBOL к CAD C$ 0.217967 1 OBOL к BDT ৳ 19.383153 1 OBOL к NGN ₦ 251.739157 1 OBOL к UAH ₴ 6.615378 1 OBOL к VES Bs 14.9554 1 OBOL к PKR Rs 44.804151 1 OBOL к KZT ₸ 81.007356 1 OBOL к THB ฿ 5.212116 1 OBOL к TWD NT$ 4.773 1 OBOL к AED د.إ 0.583897 1 OBOL к CHF Fr 0.130462 1 OBOL к HKD HK$ 1.245753 1 OBOL к MAD .د.م 1.458947 1 OBOL к MXN $ 3.064266

Источники Obol

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