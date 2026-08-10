Сегодняшняя цена MARBLEX

Текущая цена MARBLEX (MBX) сегодня составляет ₽ 0.02247 с изменением 0.89% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации MBX на RUB составляет ₽ 0.02247 за MBX.

На данный момент MARBLEX занимает #1065 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 6,25M, при оборотном предложении 278,13M MBX. В течение последних 24 часов, MBX торговался в диапазоне от ₽ 0.02227 (минимум) до ₽ 0.02263 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 5,962.4304611983001496, тогда как исторический минимум составил ₽ 2.2141357026239310876.

В краткосрочной перспективе MBX изменился на 0.00% за последний час и на +2.32% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 56,11K.

Рыночная информация MARBLEX (MBX)

Место No.1065 Рыночная капитализация ₽ 6,25M₽ 6,25M ₽ 6,25M Объем (24Ч) ₽ 56,11K₽ 56,11K ₽ 56,11K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 7.22M₽ 7.22M ₽ 7.22M Оборотное предложение 278,13M 278,13M 278,13M Общее предложение 321,280,425 321,280,425 321,280,425 Публичный блокчейн KLAY

Текущая рыночная капитализация MARBLEX составляет ₽ 6,25M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 56,11K. Циркулируещее обращение MBX составляет 278,13M, а общее предложение – 321280425. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 7.22M.