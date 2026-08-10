Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Текущая цена MARBLEX сегодня составляет 0.02247 RUB. Рыночная капитализация MBX составляет 6,249,504.3009356565132 RUB. Отслеживайте обновления цен MBX в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена MARBLEX сегодня составляет 0.02247 RUB. Рыночная капитализация MBX составляет 6,249,504.3009356565132 RUB. Отслеживайте обновления цен MBX в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

Подробнее о MBX

Информация о цене MBX

Что такое MBX

Whitepaper MBX

Официальный сайт MBX

Токеномика MBX

Прогноз цен MBX

История MBX

Руководство по покупке MBX

Конвертер валют MBX в фиат

MBX на споте

Фьючерсы MBX USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип MARBLEX

MARBLEX Курс (MBX)

Текущая цена 1 MBX в RUB:

₽1.8572976
₽1.8572976₽1.8572976
+0,89%1D
RUB
График цены MARBLEX (MBX) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 20:12:17 (UTC+8)

Сегодняшняя цена MARBLEX

Текущая цена MARBLEX (MBX) сегодня составляет ₽ 0.02247 с изменением 0.89% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации MBX на RUB составляет ₽ 0.02247 за MBX.

На данный момент MARBLEX занимает #1065 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 6,25M, при оборотном предложении 278,13M MBX. В течение последних 24 часов, MBX торговался в диапазоне от ₽ 0.02227 (минимум) до ₽ 0.02263 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 5,962.4304611983001496, тогда как исторический минимум составил ₽ 2.2141357026239310876.

В краткосрочной перспективе MBX изменился на 0.00% за последний час и на +2.32% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 56,11K.

Рыночная информация MARBLEX (MBX)

No.1065

₽ 6,25M
₽ 6,25M₽ 6,25M

₽ 56,11K
₽ 56,11K₽ 56,11K

₽ 7.22M
₽ 7.22M₽ 7.22M

278,13M
278,13M 278,13M

321,280,425
321,280,425 321,280,425

KLAY

Текущая рыночная капитализация MARBLEX составляет ₽ 6,25M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 56,11K. Циркулируещее обращение MBX составляет 278,13M, а общее предложение – 321280425. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 7.22M.

История цен MARBLEX в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0.02227
₽ 0.02227₽ 0.02227
Мин 24Ч
₽ 0.02263
₽ 0.02263₽ 0.02263
Макс 24Ч

₽ 0.02227
₽ 0.02227₽ 0.02227

₽ 0.02263
₽ 0.02263₽ 0.02263

₽ 5,962.4304611983001496
₽ 5,962.4304611983001496₽ 5,962.4304611983001496

₽ 2.2141357026239310876
₽ 2.2141357026239310876₽ 2.2141357026239310876

0.00%

+0.89%

+2.32%

+2.32%

История цен MARBLEX (MBX) в RUB

Отслеживайте изменения цены MARBLEX за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ +0.0163841+0.89%
30 дней₽ -0.00288-11.37%
60 дней₽ -0.00444-16.50%
90 дней₽ -0.02401-51.66%
Изменение цены MARBLEX сегодня

Сегодня для MBX зафиксировано изменение ₽ +0.0163841 (+0.89%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены MARBLEX за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0.00288 (-11.37%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены MARBLEX за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то MBX изменился на ₽ -0.00444 (-16.50%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены MARBLEX за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0.02401 (-51.66%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены MARBLEX (MBX)?

Просмотеть страницу истории цен MARBLEX.

Анализ по MARBLEX

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний MARBLEX, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какие факторы влияют на цены MARBLEX?

Цены на MARBLEX (MBX) зависят от нескольких ключевых факторов:

1. Уровень внедрения в игровую экосистему — рост числа пользователей в играх MARBLEX напрямую влияет на спрос на токен.
2. Полезность токена и стейкинг-вознаграждения — повышение полезности токена усиливает стимулы для его удержания.
3. Объявления о партнёрствах — сотрудничество с разработчиками игр повышает доверие инвесторов.
4. Настроения на рынке — общие тренды криптовалютного рынка оказывают влияние на цену MBX.
5. Механика предложения токена — события, связанные с сжиганием токенов, а также графики эмиссии влияют на уровень дефицита.
6. Регуляторные изменения — правила, касающиеся игровых токенов, формируют поведение инвесторов.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену MARBLEX?

Люди хотят знать текущую цену MARBLEX (MBX) по нескольким ключевым причинам: принятие обоснованных торговых решений, мониторинг стоимости портфеля, выявление рыночных тенденций, определение оптимальных моментов входа и выхода из позиций, оценка эффективности инвестиций, а также постоянное отслеживание волатильности для целей управления рисками.

Прогноз цены MARBLEX

Прогноз цены MARBLEX (MBX) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена MBX в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены MARBLEX (MBX) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена MARBLEX потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену MARBLEX достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены MBX, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены MARBLEX».

Как купить и инвестировать MARBLEX в Россия

Готовы приступить к работе с MARBLEX? Покупка MBX на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить MARBLEX. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке MARBLEX (MBX).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и MARBLEX будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке MARBLEX (MBX)

Что вы можете сделать с MARBLEX

Владение MARBLEX позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

  • Изучите спотовый рынок MEXC

    Изучите спотовый рынок MEXC

    Торгуйте более чем 2 800 токенами с ультранизкими комиссиями.

    Фьючерсная торговля

    Фьючерсная торговля

    Торгуйте с кредитным плечом до 500x и глубокой ликвидностью.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Совершайте стейкинг токенов и получайте потрясающие аирдропы.

    Премаркет MEXC

    Премаркет MEXC

    Покупайте и продавайте новые токены до их официального листинга.

Торговля с чрезвычайно низкими комиссиями на MEXC

Покупка MARBLEX (MBX) на MEXC означает больше выгоды за ваши деньги. Являясь одной из криптовалютных платформ с самыми низкими комиссиями на рынке, MEXC помогает вам сократить расходы с самой первой сделки.

Комиссии за спотовую торговлю:
--
Мейкер
--
Тейкер
Комиссии за фьючерсную торговлю:
--
Мейкер
--
Тейкер

Ознакомьтесь с конкурентоспособными торговыми комиссиями MEXC.

Кроме того, вы можете торговать избранными спотовыми токенами абсолютно без комиссии в рамках Фестиваля с 0 комиссией от MEXC.

Что такое MARBLEX (MBX)

MARBLEX — это проект, целью которого является создание здоровой блокчейн-экосистемы, чтобы создать своим пользователям преимущества игры в игры Netmarble.

Источники MARBLEX

Для более глубокого понимания MARBLEX рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт MARBLEX
Обозреватель блоков

Категория :

Aptos EcosystemBNB Chain EcosystemGaming (GameFi)

Люди также спрашивают: Другие вопросы о MARBLEX

Страница обновлена: 2026-08-10 20:12:17 (UTC+8)

Важные обновления индустрии MARBLEX (MBX)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о MARBLEX

MBX USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по MBX с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами MBX USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте MARBLEX (MBX) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы MARBLEX в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
MBX/USDT
₽1.8572976
₽1.8572976₽1.8572976
+0.94%
2.52M (USDT)

Больше криптовалют для изучения

Лучшие криптовалюты, рыночные данные по которым доступны на MEXC

В тренде

Трендовые криптовалюты, которые в настоящее время привлекают значительное внимание рынка

Биткоин

Биткоин

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Солана

Солана

SOL
Эфириум

Эфириум

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Недавно добавленные

Криптовалюты недавно внесенные в листинг и доступные для торговли

DAPPOS

DAPPOS

DOS

₽32.1771852
₽32.1771852₽32.1771852

+678.92%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

₽1.1616372
₽1.1616372₽1.1616372

+46.91%

AurumX

AurumX

UMX

₽15.784551
₽15.784551₽15.784551

-18.63%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₽183.722094
₽183.722094₽183.722094

+23.53%

JMDT

JMDT

JMDT

₽97.565958
₽97.565958₽97.565958

+9.46%

Лидеры роста

Сегодняшние лидеры роста

Myros

Myros

MY

₽5.3703
₽5.3703₽5.3703

+396.18%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

₽0.7997616
₽0.7997616₽0.7997616

+61.33%

龙虾

龙虾

龙虾

₽2.39903694
₽2.39903694₽2.39903694

+57.22%

SUPERFORTUNE

SUPERFORTUNE

GUA

₽4.3152426
₽4.3152426₽4.3152426

+48.00%

Test

Test

TST

₽1.987011
₽1.987011₽1.987011

+48.34%

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор MBX в RUB

Сумма

MBX
MBX
RUB
RUB

1 MBX = 1.8564714 RUB