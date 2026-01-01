Сегодняшняя цена Orta Chain

Текущая цена Orta Chain (ORTA) сегодня составляет ₽ 0,0472 с изменением 0,85% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ORTA на RUB составляет ₽ 0,0472 за ORTA.

На данный момент Orta Chain занимает #4379 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 0,00, при оборотном предложении 0,00 ORTA. В течение последних 24 часов, ORTA торговался в диапазоне от ₽ 0,0468 (минимум) до ₽ 0,0482 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 50,279196038270128902, тогда как исторический минимум составил ₽ 1,2493444779688583268.

В краткосрочной перспективе ORTA изменился на 0,00% за последний час и на +6,78% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 88,61.

Рыночная информация Orta Chain (ORTA)

Место No.4379 Рыночная капитализация ₽ 0,00₽ 0,00 ₽ 0,00 Объем (24Ч) ₽ 88,61₽ 88,61 ₽ 88,61 Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 4,72M₽ 4,72M ₽ 4,72M Оборотное предложение 0,00 0,00 0,00 Макс. предложение 100 000 000 100 000 000 100 000 000 Общее предложение 100 000 000 100 000 000 100 000 000 Коэффициент обращения 0,00% Дата выпуска 2026-01-01 00:00:00 Цена выпуска ₽ 1,03275₽ 1,03275 ₽ 1,03275 Публичный блокчейн ETH

Текущая рыночная капитализация Orta Chain составляет ₽ 0,00, при 24-часовом объеме торгов ₽ 88,61. Циркулируещее обращение ORTA составляет 0,00, а общее предложение – 100000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 4,72M.