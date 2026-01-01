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Текущая цена Orta Chain сегодня составляет 0,0472 RUB. Рыночная капитализация ORTA составляет 0 RUB. Отслеживайте обновления цен ORTA в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Orta Chain сегодня составляет 0,0472 RUB. Рыночная капитализация ORTA составляет 0 RUB. Отслеживайте обновления цен ORTA в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Orta Chain Курс (ORTA)

Текущая цена 1 ORTA в RUB:

₽3,899664
₽3,899664₽3,899664
+0,85%1D
RUB
График цены Orta Chain (ORTA) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 21:03:23 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Orta Chain

Текущая цена Orta Chain (ORTA) сегодня составляет ₽ 0,0472 с изменением 0,85% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ORTA на RUB составляет ₽ 0,0472 за ORTA.

На данный момент Orta Chain занимает #4379 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 0,00, при оборотном предложении 0,00 ORTA. В течение последних 24 часов, ORTA торговался в диапазоне от ₽ 0,0468 (минимум) до ₽ 0,0482 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 50,279196038270128902, тогда как исторический минимум составил ₽ 1,2493444779688583268.

В краткосрочной перспективе ORTA изменился на 0,00% за последний час и на +6,78% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 88,61.

Рыночная информация Orta Chain (ORTA)

No.4379

₽ 0,00
₽ 0,00₽ 0,00

₽ 88,61
₽ 88,61₽ 88,61

₽ 4,72M
₽ 4,72M₽ 4,72M

0,00
0,00 0,00

100 000 000
100 000 000 100 000 000

100 000 000
100 000 000 100 000 000

0,00%

2026-01-01 00:00:00

₽ 1,03275
₽ 1,03275₽ 1,03275

ETH

Текущая рыночная капитализация Orta Chain составляет ₽ 0,00, при 24-часовом объеме торгов ₽ 88,61. Циркулируещее обращение ORTA составляет 0,00, а общее предложение – 100000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 4,72M.

История цен Orta Chain в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,0468
₽ 0,0468₽ 0,0468
Мин 24Ч
₽ 0,0482
₽ 0,0482₽ 0,0482
Макс 24Ч

₽ 0,0468
₽ 0,0468₽ 0,0468

₽ 0,0482
₽ 0,0482₽ 0,0482

₽ 50,279196038270128902
₽ 50,279196038270128902₽ 50,279196038270128902

₽ 1,2493444779688583268
₽ 1,2493444779688583268₽ 1,2493444779688583268

0,00%

+0,85%

+6,78%

+6,78%

История цен Orta Chain (ORTA) в RUB

Отслеживайте изменения цены Orta Chain за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ +0,032868+0,85%
30 дней₽ -0,0027-5,42%
60 дней₽ -0,0016-3,28%
90 дней₽ -0,0289-37,98%
Изменение цены Orta Chain сегодня

Сегодня для ORTA зафиксировано изменение ₽ +0,032868 (+0,85%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Orta Chain за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,0027 (-5,42%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Orta Chain за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то ORTA изменился на ₽ -0,0016 (-3,28%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Orta Chain за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,0289 (-37,98%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Orta Chain (ORTA)?

Просмотеть страницу истории цен Orta Chain.

Анализ по Orta Chain

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Orta Chain, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какие факторы влияют на цены Orta Chain?

Несколько ключевых факторов влияют на цены Orta Chain (ORTA):

1. Настроения рынка и общие тенденции криптовалютного рынка
2. Объём торгов и уровень ликвидности на биржах
3. Развитие технологий и обновления платформы
4. Анонсы партнёрств и рост экосистемы
5. Регуляторные новости, затрагивающие блокчейн-проекты
6. Динамика спроса и предложения
7. Инвесторские спекуляции и активность крупных инвесторов («китов»)
8. Конкуренция со сторонними блокчейн-платформами
9. Уровень внедрения услуг Orta Chain
10. Общие экономические условия и склонность к риску

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Orta Chain?

Люди хотят знать текущую цену Orta Chain (ORTA) по нескольким ключевым причинам: принятие обоснованных торговых решений, управление портфелем, определение оптимального момента для покупки/продажи, отслеживание эффективности инвестиций, а также оставаться в курсе рыночных тенденций. Реальное время предоставляет трейдерам возможность извлекать выгоду из волатильности рынка.

Прогноз цены Orta Chain

Прогноз цены Orta Chain (ORTA) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена ORTA в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Orta Chain (ORTA) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Orta Chain потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Orta Chain достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены ORTA, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Orta Chain».

Как купить и инвестировать Orta Chain в Россия

Готовы приступить к работе с Orta Chain? Покупка ORTA на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Orta Chain. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Orta Chain (ORTA).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Orta Chain будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Orta Chain (ORTA)

Что вы можете сделать с Orta Chain

Владение Orta Chain позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Orta Chain (ORTA)

Orta Chain – это крипто-нативная финансово-бухгалтерская инфраструктура, предназначенная для интеграции блокчейн-технологий в существующие оффчейн-операции бизнеса. Платформа ориентирована на практические сценарии использования, включая управление цифровыми активами, P2P-транзакции, подписочные и платёжные процессы, а также автоматизированный крипто-учёт, позволяя компаниям эффективно работать в децентрализованной среде без необходимости глубоких знаний блокчейна. Проект завершил Initial Vestra Offering (IVO) через Brolyz launchpad. В рамках первичного запуска Brolyz стал первым корпоративным клиентом, использующим инфраструктуру Orta Chain в реальной производственной среде.

Источники Orta Chain

Для более глубокого понимания Orta Chain рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Orta Chain
Обозреватель блоков

Категория :

Ethereum EcosystemInfrastructure

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Страница обновлена: 2026-08-10 21:03:23 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Orta Chain (ORTA)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Orta Chain

ORTA USDT (фьючерсная торговля)

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Торгуйте Orta Chain (ORTA) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Orta Chain в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
ORTA/USDT
₽3,899664
₽3,899664₽3,899664
+0,85%
1.87K (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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