Genius Курс (GENIUS)
Текущая цена Genius (GENIUS) сегодня составляет ₽ 0.34655 с изменением 1.25% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации GENIUS на RUB составляет ₽ 0.34655 за GENIUS.
На данный момент Genius занимает #146 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 116,22M, при оборотном предложении 335,38M GENIUS. В течение последних 24 часов, GENIUS торговался в диапазоне от ₽ 0.33999 (минимум) до ₽ 0.34871 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 78.547064213352816032, тогда как исторический минимум составил ₽ 14.3800531945851444916.
В краткосрочной перспективе GENIUS изменился на +0.23% за последний час и на +2.94% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 71,92K.
No.146
33.53%
BSC
Текущая рыночная капитализация Genius составляет ₽ 116,22M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 71,92K. Циркулируещее обращение GENIUS составляет 335,38M, а общее предложение – 953973324.288. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 346.55M.
+0.23%
+1.25%
+2.94%
+2.94%
Отслеживайте изменения цены Genius за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ +0.3536949
|+1.25%
|30 дней
|₽ -0.00741
|-2.10%
|60 дней
|₽ -0.10106
|-22.58%
|90 дней
|₽ -0.21175
|-37.93%
Сегодня для GENIUS зафиксировано изменение ₽ +0.3536949 (+1.25%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0.00741 (-2.10%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то GENIUS изменился на ₽ -0.10106 (-22.58%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0.21175 (-37.93%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Просмотеть страницу истории цен Genius.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Genius, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке GENIUS: Бычье, бычье 65% | медвежье 35%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Золотой крест
|K > D
|Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
|StochRSI
|> 80
|Зона перекупленности
|Краткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката.
|Точка пивот
|Цена < S2
|Ниже S2
|Ниже, чем недавний «самый дешевый» диапазон, в низкой территории.
|Группа МА
|7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа
|≥ 80% покупок
|Все МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.
|MACD
|Золотой крест
|DIF > DEA
|Наблюдается бычий момент.
|BOLL (20,2)
|Нижняя ≤ Цена ≤ Средняя
|Между нижней и средней полосой
|Относительно слабый, но не слишком слабый.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа
|≥ 80% покупок
|Все МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.
ГЕНИУС_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,34202, находясь в небольшом диапазоне ниже ключевой точки S2 — 0,3422. Цена находится в нижнем ценовом сегменте, образованном центральной точкой 0,3501 и уровнем S2, что свидетельствует о краткосрочной давящей структуре. Система скользящих средних MA7 и EMA7 одновременно сигнализирует о покупке, однако индикаторы демонстрируют дивергенцию с ценой, которая продолжает колебаться у нижней границы. В настоящее время цена не смогла надежно закрепиться выше поддержки S2, а основной вес структуры смещён вниз, что указывает на возможное дальнейшее тестирование уровня. На уровне импульса MACD сформировался «золотой перекрёсток», что говорит о накоплении краткосрочных сил покупки. Индекс относительной силы (RSI) остаётся в нейтральном диапазоне, что свидетельствует о временной балансировке бычьих и медвежьих настроений; при этом отсутствуют экстремальные сигналы перекупленности или перепроданности. Показатели KDJ и StochRSI требуют дополнительного анализа с учётом текущей волатильности; пока быстрые и медленные индикаторы не продемонстрировали чёткого расхождения уровней. Волатильность рынка остаётся в пределах обычных значений, без резких расширений или сжатий, что позволяет говорить о переходном периоде, когда происходит смена импульсов. Ближайшая ключевая отметка — уровень S2 на 0,3422, который находится всего в 0,00018 от текущего курса и выступает важным тестовым уровнем. Ближайшее сопротивление расположено на уровне S1 — 0,3459, что соответствует расстоянию в 0,00388 от текущей цены. Далее следует более удалённая опорная точка — центральная линия 0,3501, находящаяся на расстоянии 0,00808 от текущего курса. В качестве дальнейшей границы можно рассматривать уровень R2 — 0,3580, который расположен на расстоянии 0,01598 от текущего значения.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена Genius потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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Genius – это финальный ончейн-терминал, переносящий CEX ончейн.
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