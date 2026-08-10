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Текущая цена Genius сегодня составляет 0.34655 RUB. Рыночная капитализация GENIUS составляет 116,224,919.79645 RUB. Отслеживайте обновления цен GENIUS в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Genius сегодня составляет 0.34655 RUB. Рыночная капитализация GENIUS составляет 116,224,919.79645 RUB. Отслеживайте обновления цен GENIUS в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Genius Курс (GENIUS)

Текущая цена 1 GENIUS в RUB:

₽28.6492885
₽28.6492885₽28.6492885
+1,25%1D
RUB
График цены Genius (GENIUS) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 18:38:28 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Genius

Текущая цена Genius (GENIUS) сегодня составляет ₽ 0.34655 с изменением 1.25% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации GENIUS на RUB составляет ₽ 0.34655 за GENIUS.

На данный момент Genius занимает #146 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 116,22M, при оборотном предложении 335,38M GENIUS. В течение последних 24 часов, GENIUS торговался в диапазоне от ₽ 0.33999 (минимум) до ₽ 0.34871 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 78.547064213352816032, тогда как исторический минимум составил ₽ 14.3800531945851444916.

В краткосрочной перспективе GENIUS изменился на +0.23% за последний час и на +2.94% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 71,92K.

Рыночная информация Genius (GENIUS)

No.146

₽ 116,22M
₽ 116,22M₽ 116,22M

₽ 71,92K
₽ 71,92K₽ 71,92K

₽ 346.55M
₽ 346.55M₽ 346.55M

335,38M
335,38M 335,38M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

953,973,324.288
953,973,324.288 953,973,324.288

33.53%

BSC

Текущая рыночная капитализация Genius составляет ₽ 116,22M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 71,92K. Циркулируещее обращение GENIUS составляет 335,38M, а общее предложение – 953973324.288. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 346.55M.

История цен Genius в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0.33999
₽ 0.33999₽ 0.33999
Мин 24Ч
₽ 0.34871
₽ 0.34871₽ 0.34871
Макс 24Ч

₽ 0.33999
₽ 0.33999₽ 0.33999

₽ 0.34871
₽ 0.34871₽ 0.34871

₽ 78.547064213352816032
₽ 78.547064213352816032₽ 78.547064213352816032

₽ 14.3800531945851444916
₽ 14.3800531945851444916₽ 14.3800531945851444916

+0.23%

+1.25%

+2.94%

+2.94%

История цен Genius (GENIUS) в RUB

Отслеживайте изменения цены Genius за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ +0.3536949+1.25%
30 дней₽ -0.00741-2.10%
60 дней₽ -0.10106-22.58%
90 дней₽ -0.21175-37.93%
Изменение цены Genius сегодня

Сегодня для GENIUS зафиксировано изменение ₽ +0.3536949 (+1.25%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Genius за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0.00741 (-2.10%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Genius за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то GENIUS изменился на ₽ -0.10106 (-22.58%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Genius за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0.21175 (-37.93%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Genius (GENIUS)?

Просмотеть страницу истории цен Genius.

Анализ по Genius

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Genius, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Genius: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке GENIUS: Бычье, бычье 65% | медвежье 35%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI> 80Зона перекупленностиКраткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката.
Точка пивотЦена < S2Ниже S2Ниже, чем недавний «самый дешевый» диапазон, в низкой территории.
Группа МА7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа≥ 80% покупокВсе МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Нижняя ≤ Цена ≤ СредняяМежду нижней и средней полосойОтносительно слабый, но не слишком слабый.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа≥ 80% покупокВсе МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.

ГЕНИУС_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,34202, находясь в небольшом диапазоне ниже ключевой точки S2 — 0,3422. Цена находится в нижнем ценовом сегменте, образованном центральной точкой 0,3501 и уровнем S2, что свидетельствует о краткосрочной давящей структуре. Система скользящих средних MA7 и EMA7 одновременно сигнализирует о покупке, однако индикаторы демонстрируют дивергенцию с ценой, которая продолжает колебаться у нижней границы. В настоящее время цена не смогла надежно закрепиться выше поддержки S2, а основной вес структуры смещён вниз, что указывает на возможное дальнейшее тестирование уровня. На уровне импульса MACD сформировался «золотой перекрёсток», что говорит о накоплении краткосрочных сил покупки. Индекс относительной силы (RSI) остаётся в нейтральном диапазоне, что свидетельствует о временной балансировке бычьих и медвежьих настроений; при этом отсутствуют экстремальные сигналы перекупленности или перепроданности. Показатели KDJ и StochRSI требуют дополнительного анализа с учётом текущей волатильности; пока быстрые и медленные индикаторы не продемонстрировали чёткого расхождения уровней. Волатильность рынка остаётся в пределах обычных значений, без резких расширений или сжатий, что позволяет говорить о переходном периоде, когда происходит смена импульсов. Ближайшая ключевая отметка — уровень S2 на 0,3422, который находится всего в 0,00018 от текущего курса и выступает важным тестовым уровнем. Ближайшее сопротивление расположено на уровне S1 — 0,3459, что соответствует расстоянию в 0,00388 от текущей цены. Далее следует более удалённая опорная точка — центральная линия 0,3501, находящаяся на расстоянии 0,00808 от текущего курса. В качестве дальнейшей границы можно рассматривать уровень R2 — 0,3580, который расположен на расстоянии 0,01598 от текущего значения.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Прогноз цены Genius

Прогноз цены Genius (GENIUS) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена GENIUS в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены Genius (GENIUS) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Genius потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Genius достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены GENIUS, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Genius».

Как купить и инвестировать Genius в Россия

Готовы приступить к работе с Genius? Покупка GENIUS на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Genius. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Genius (GENIUS).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Genius будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Genius (GENIUS)

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Владение Genius позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Genius (GENIUS)

Genius – это финальный ончейн-терминал, переносящий CEX ончейн.

Источники Genius

Для более глубокого понимания Genius рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Genius
Обозреватель блоков

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AnalyticsAvalanche EcosystemBinance Alpha Spotlight

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Страница обновлена: 2026-08-10 18:38:28 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Genius (GENIUS)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Genius

GENIUS USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по GENIUS с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами GENIUS USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Genius (GENIUS) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Genius в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
GENIUS/USDC
₽28.579019
₽28.579019₽28.579019
+0.93%
148.96K (USDT)
GENIUS/USDT
₽28.6492885
₽28.6492885₽28.6492885
+1.24%
208.94K (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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1 GENIUS = 28.6492885 RUB