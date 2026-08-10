Текущее общее настроение на рынке GENIUS: Бычье, бычье 65% | медвежье 35%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Золотой крест K > D Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается. StochRSI > 80 Зона перекупленности Краткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката. Точка пивот Цена < S2 Ниже S2 Ниже, чем недавний «самый дешевый» диапазон, в низкой территории. Группа МА 7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа ≥ 80% покупок Все МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных. MACD Золотой крест DIF > DEA Наблюдается бычий момент. BOLL (20,2) Нижняя ≤ Цена ≤ Средняя Между нижней и средней полосой Относительно слабый, но не слишком слабый. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа ≥ 80% покупок Все МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.

ГЕНИУС_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,34202, находясь в небольшом диапазоне ниже ключевой точки S2 — 0,3422. Цена находится в нижнем ценовом сегменте, образованном центральной точкой 0,3501 и уровнем S2, что свидетельствует о краткосрочной давящей структуре. Система скользящих средних MA7 и EMA7 одновременно сигнализирует о покупке, однако индикаторы демонстрируют дивергенцию с ценой, которая продолжает колебаться у нижней границы. В настоящее время цена не смогла надежно закрепиться выше поддержки S2, а основной вес структуры смещён вниз, что указывает на возможное дальнейшее тестирование уровня. На уровне импульса MACD сформировался «золотой перекрёсток», что говорит о накоплении краткосрочных сил покупки. Индекс относительной силы (RSI) остаётся в нейтральном диапазоне, что свидетельствует о временной балансировке бычьих и медвежьих настроений; при этом отсутствуют экстремальные сигналы перекупленности или перепроданности. Показатели KDJ и StochRSI требуют дополнительного анализа с учётом текущей волатильности; пока быстрые и медленные индикаторы не продемонстрировали чёткого расхождения уровней. Волатильность рынка остаётся в пределах обычных значений, без резких расширений или сжатий, что позволяет говорить о переходном периоде, когда происходит смена импульсов. Ближайшая ключевая отметка — уровень S2 на 0,3422, который находится всего в 0,00018 от текущего курса и выступает важным тестовым уровнем. Ближайшее сопротивление расположено на уровне S1 — 0,3459, что соответствует расстоянию в 0,00388 от текущей цены. Далее следует более удалённая опорная точка — центральная линия 0,3501, находящаяся на расстоянии 0,00808 от текущего курса. В качестве дальнейшей границы можно рассматривать уровень R2 — 0,3580, который расположен на расстоянии 0,01598 от текущего значения.

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