Текущая цена Amazon.com xStock сегодня составляет 219.87 USD. Следите за обновлениями цены AMZNX к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены AMZNX прямо сейчас на MEXC.

Amazon.com xStock Курс (AMZNX)

Текущая цена 1 AMZNX в USD:

$219,87
$219,87
+0,20%1D
USD
График цены Amazon.com xStock (AMZNX) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 16:38:08 (UTC+8)

Информация о ценах Amazon.com xStock (AMZNX) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 216,84
$ 216,84
Мин 24Ч
$ 221,95
$ 221,95
Макс 24Ч

$ 216,84
$ 216,84

$ 221,95
$ 221,95

$ 2 493,957869472173
$ 2 493,957869472173

$ 212,00066285848231
$ 212,00066285848231

+0,22%

+0,20%

+1,45%

+1,45%

Текущая цена Amazon.com xStock (AMZNX) составляет $ 219,87. За последние 24 часа AMZNX торговался в диапазоне от $ 216,84 до $ 221,95, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена AMZNX за все время составляет $ 2 493,957869472173, а минимальная – $ 212,00066285848231.

Что касается краткосрочной динамики, AMZNX изменился на +0,22% за последний час, на +0,20% за 24 часа и на +1,45% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Amazon.com xStock (AMZNX)

No.1941

$ 1,56M
$ 1,56M

$ 60,92K
$ 60,92K

$ 2,31M
$ 2,31M

7,07K
7,07K

--
--

10 499,34408475
10 499,34408475

SOL

Текущая рыночная капитализация Amazon.com xStock составляет $ 1,56M, при 24-часовом объеме торгов $ 60,92K. Циркулируещее обращение AMZNX составляет 7,07K, а общее предложение – 10499.34408475. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 2,31M.

История цен Amazon.com xStock (AMZNX) в USD

Отслеживайте изменения цены Amazon.com xStock за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,4389+0,20%
30 дней$ -9,78-4,26%
60 дней$ -9,6-4,19%
90 дней$ -12,97-5,58%
Изменение цены Amazon.com xStock сегодня

Сегодня для AMZNX зафиксировано изменение $ +0,4389 (+0,20%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Amazon.com xStock за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -9,78 (-4,26%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Amazon.com xStock за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то AMZNX изменился на $ -9,6 (-4,19%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Amazon.com xStock за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ -12,97 (-5,58%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Amazon.com xStock (AMZNX)?

Просмотеть страницу истории цен Amazon.com xStock.

Что такое Amazon.com xStock (AMZNX)

Amazon xStocks (AMZNx) – это сертификат-трекер, выпущенный в виде токенов Solana SPL и ERC-20. AMZNx отслеживает цену Amazon.com, Inc. (базового актива). AMZNx разработан, чтобы предоставить квалифицированным участникам рынка криптовалют доступ к цене акций Amazon.com, Inc. в соответствии с нормативными требованиями, сохраняя при этом преимущества технологии блокчейна.

Amazon.com xStock доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Amazon.com xStock. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга AMZNX, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о Amazon.com xStock в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Amazon.com xStock простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Amazon.com xStock (USD)

Сколько будет стоить Amazon.com xStock (AMZNX) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Amazon.com xStock (AMZNX) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Amazon.com xStock.

Проверьте прогноз цены Amazon.com xStock!

Токеномика Amazon.com xStock (AMZNX)

Понимание токеномики Amazon.com xStock (AMZNX) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена AMZNX прямо сейчас!

Как купить Amazon.com xStock (AMZNX)

Ищете как купить Amazon.com xStock? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Amazon.com xStock на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

AMZNX на местную валюту

1 Amazon.com xStock (AMZNX) в VND
5 785 879,05
1 Amazon.com xStock (AMZNX) в AUD
A$336,4011
1 Amazon.com xStock (AMZNX) в GBP
162,7038
1 Amazon.com xStock (AMZNX) в EUR
189,0882
1 Amazon.com xStock (AMZNX) в USD
$219,87
1 Amazon.com xStock (AMZNX) в MYR
RM927,8514
1 Amazon.com xStock (AMZNX) в TRY
9 230,1426
1 Amazon.com xStock (AMZNX) в JPY
¥33 420,24
1 Amazon.com xStock (AMZNX) в ARS
ARS$320 508,8964
1 Amazon.com xStock (AMZNX) в RUB
17 853,444
1 Amazon.com xStock (AMZNX) в INR
19 322,1756
1 Amazon.com xStock (AMZNX) в IDR
Rp3 664 498,5342
1 Amazon.com xStock (AMZNX) в PHP
12 884,382
1 Amazon.com xStock (AMZNX) в EGP
￡E.10 452,6198
1 Amazon.com xStock (AMZNX) в BRL
R$1 187,298
1 Amazon.com xStock (AMZNX) в CAD
C$305,6193
1 Amazon.com xStock (AMZNX) в BDT
26 841,7296
1 Amazon.com xStock (AMZNX) в NGN
321 445,5426
1 Amazon.com xStock (AMZNX) в COP
$855 525,1635
1 Amazon.com xStock (AMZNX) в ZAR
R.3 819,1419
1 Amazon.com xStock (AMZNX) в UAH
9 168,579
1 Amazon.com xStock (AMZNX) в TZS
T.Sh.545 581,0206
1 Amazon.com xStock (AMZNX) в VES
Bs46 172,7
1 Amazon.com xStock (AMZNX) в CLP
$208 876,5
1 Amazon.com xStock (AMZNX) в PKR
Rs62 179,236
1 Amazon.com xStock (AMZNX) в KZT
118 272,4704
1 Amazon.com xStock (AMZNX) в THB
฿7 200,7425
1 Amazon.com xStock (AMZNX) в TWD
NT$6 769,7973
1 Amazon.com xStock (AMZNX) в AED
د.إ806,9229
1 Amazon.com xStock (AMZNX) в CHF
Fr173,6973
1 Amazon.com xStock (AMZNX) в HKD
HK$1 708,3899
1 Amazon.com xStock (AMZNX) в AMD
֏83 950,7634
1 Amazon.com xStock (AMZNX) в MAD
.د.م2 029,4001
1 Amazon.com xStock (AMZNX) в MXN
$4 047,8067
1 Amazon.com xStock (AMZNX) в SAR
ريال824,5125
1 Amazon.com xStock (AMZNX) в ETB
Br32 967,3078
1 Amazon.com xStock (AMZNX) в KES
KSh28 405,0053
1 Amazon.com xStock (AMZNX) в JOD
د.أ155,88783
1 Amazon.com xStock (AMZNX) в PLN
800,3268
1 Amazon.com xStock (AMZNX) в RON
лв963,0306
1 Amazon.com xStock (AMZNX) в SEK
kr2 066,778
1 Amazon.com xStock (AMZNX) в BGN
лв369,3816
1 Amazon.com xStock (AMZNX) в HUF
Ft73 880,7174
1 Amazon.com xStock (AMZNX) в CZK
4 608,4752
1 Amazon.com xStock (AMZNX) в KWD
د.ك67,28022
1 Amazon.com xStock (AMZNX) в ILS
725,571
1 Amazon.com xStock (AMZNX) в BOB
Bs1 514,9043
1 Amazon.com xStock (AMZNX) в AZN
373,779
1 Amazon.com xStock (AMZNX) в TJS
SM2 022,804
1 Amazon.com xStock (AMZNX) в GEL
593,649
1 Amazon.com xStock (AMZNX) в AOA
Kz200 426,8959
1 Amazon.com xStock (AMZNX) в BHD
.د.ب82,89099
1 Amazon.com xStock (AMZNX) в BMD
$219,87
1 Amazon.com xStock (AMZNX) в DKK
kr1 413,7641
1 Amazon.com xStock (AMZNX) в HNL
L5 767,1901
1 Amazon.com xStock (AMZNX) в MUR
10 010,6811
1 Amazon.com xStock (AMZNX) в NAD
$3 836,7315
1 Amazon.com xStock (AMZNX) в NOK
kr2 194,3026
1 Amazon.com xStock (AMZNX) в NZD
$380,3751
1 Amazon.com xStock (AMZNX) в PAB
B/.219,87
1 Amazon.com xStock (AMZNX) в PGK
K923,454
1 Amazon.com xStock (AMZNX) в QAR
ر.ق798,1281
1 Amazon.com xStock (AMZNX) в RSD
дин.22 200,2739
1 Amazon.com xStock (AMZNX) в UZS
soʻm2 649 035,5353
1 Amazon.com xStock (AMZNX) в ALL
L18 290,9853
1 Amazon.com xStock (AMZNX) в ANG
ƒ393,5673
1 Amazon.com xStock (AMZNX) в AWG
ƒ395,766
1 Amazon.com xStock (AMZNX) в BBD
$439,74
1 Amazon.com xStock (AMZNX) в BAM
KM369,3816
1 Amazon.com xStock (AMZNX) в BIF
Fr646 637,67
1 Amazon.com xStock (AMZNX) в BND
$283,6323
1 Amazon.com xStock (AMZNX) в BSD
$219,87
1 Amazon.com xStock (AMZNX) в JMD
$35 295,7311
1 Amazon.com xStock (AMZNX) в KHR
886 570,8075
1 Amazon.com xStock (AMZNX) в KMF
Fr93 224,88
1 Amazon.com xStock (AMZNX) в LAK
4 779 782,5131
1 Amazon.com xStock (AMZNX) в LKR
රු66 585,4308
1 Amazon.com xStock (AMZNX) в MDL
L3 742,1874
1 Amazon.com xStock (AMZNX) в MGA
Ar981 561,2436
1 Amazon.com xStock (AMZNX) в MOP
P1 756,7613
1 Amazon.com xStock (AMZNX) в MVR
3 364,011
1 Amazon.com xStock (AMZNX) в MWK
MK380 397,087
1 Amazon.com xStock (AMZNX) в MZN
MT14 049,693
1 Amazon.com xStock (AMZNX) в NPR
रु30 823,5753
1 Amazon.com xStock (AMZNX) в PYG
1 559 318,04
1 Amazon.com xStock (AMZNX) в RWF
Fr318 591,63
1 Amazon.com xStock (AMZNX) в SBD
$1 809,5301
1 Amazon.com xStock (AMZNX) в SCR
3 005,6229
1 Amazon.com xStock (AMZNX) в SRD
$8 715,6468
1 Amazon.com xStock (AMZNX) в SVC
$1 919,4651
1 Amazon.com xStock (AMZNX) в SZL
L3 836,7315
1 Amazon.com xStock (AMZNX) в TMT
m771,7437
1 Amazon.com xStock (AMZNX) в TND
د.ت645,53832
1 Amazon.com xStock (AMZNX) в TTD
$1 488,5199
1 Amazon.com xStock (AMZNX) в UGX
Sh766 027,08
1 Amazon.com xStock (AMZNX) в XAF
Fr124 226,55
1 Amazon.com xStock (AMZNX) в XCD
$593,649
1 Amazon.com xStock (AMZNX) в XOF
Fr124 226,55
1 Amazon.com xStock (AMZNX) в XPF
Fr22 426,74
1 Amazon.com xStock (AMZNX) в BWP
P3 152,9358
1 Amazon.com xStock (AMZNX) в BZD
$439,74
1 Amazon.com xStock (AMZNX) в CVE
$20 889,8487
1 Amazon.com xStock (AMZNX) в DJF
Fr38 916,99
1 Amazon.com xStock (AMZNX) в DOP
$13 950,7515
1 Amazon.com xStock (AMZNX) в DZD
د.ج28 688,6376
1 Amazon.com xStock (AMZNX) в FJD
$505,701
1 Amazon.com xStock (AMZNX) в GNF
Fr1 911 769,65
1 Amazon.com xStock (AMZNX) в GTQ
Q1 679,8068
1 Amazon.com xStock (AMZNX) в GYD
$45 919,8495
1 Amazon.com xStock (AMZNX) в ISK
kr26 824,14

Источники Amazon.com xStock

Для более глубокого понимания Amazon.com xStock рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Официальный сайт Amazon.com xStock
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Amazon.com xStock

Сколько стоит Amazon.com xStock (AMZNX) на сегодня?
Актуальная цена AMZNX в USD – 219,87 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена AMZNX в USD?
Текущая цена AMZNX в USD составляет $ 219,87. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Amazon.com xStock?
Рыночная капитализация AMZNX составляет $ 1,56M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение AMZNX?
Циркулирующее предложение AMZNX составляет 7,07K USD.
Какова была максимальная цена (ATH) AMZNX?
AMZNX достиг максимальной цены (ATH) в 2 493,957869472173 USD.
Какова была минимальная цена AMZNX за все время (ATL)?
AMZNX достиг минимальной цены (ATL) в 212,00066285848231 USD.
Каков объем торгов AMZNX?
Объем торгов за последние 24 часа для AMZNX составляет $ 60,92K USD.
Вырастет ли AMZNX в цене в этом году?
AMZNX может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены AMZNX для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Amazon.com xStock (AMZNX)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут
10-21 15:53:36Новости отрасли
Вчера спот-ETF Bitcoin зафиксировал чистый отток в размере 40.40 миллионов долларов, в то время как спот-ETF блокчейн Ethereum имел чистый отток в размере 145.7 миллионов долларов
10-20 18:31:42Новости отрасли
Общая рыночная капитализация криптовалют восстанавливается до 3.868 триллиона долларов, с 24-часовым ростом на 3,7%

Главные новости

ChainLink оказался одним из самых пострадавших альткоинов из топ-20

October 20, 2025

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000

October 18, 2025

Волатильность BTC обострилась до максимума с марта 2025 года

October 15, 2025
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор AMZNX в USD

Сумма

AMZNX
AMZNX
USD
USD

1 AMZNX = 219,87 USD

Торговля AMZNX

AMZNX/USDT
$219,87
$219,87
+0,22%

