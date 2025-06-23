Что такое Spark (SPK)

Spark — это аллокатор капитала ончейн, ориентированный на предоставление инновационных доходов по сбережениям и предлагающий конкурентоспособную доходность стейблкоинов. Spark контролирует ликвидность в размере более 3,95 млрд долларов и генерирует годовой доход в размере более 180,4 млн долларов за счет развертывания и управления капиталом в DeFi. Spark обеспечивает работу DeFi с помощью трех компонентов: SparkLend, Spark Savings и Spark Liquidity Layer (SLL).

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Spark Прогноз Цены

Прогнозирование цены криптовалюты включает в себя прогнозирование или спекуляцию на будущей стоимости криптовалют. Эти прогнозы направлены на предсказание потенциальной будущей стоимости конкретных криптовалют, таких как Spark, Bitcoin или Ethereum. Какова будет цена SPK в будущем? Сколько он будет стоить в 2026, 2027, 2028 и вплоть до 2050 года? Подробную информацию о прогнозах вы можете найти на нашей странице Прогноза цены Spark.

История цен Spark

Отслеживание траектории движения цены SPK дает ценное представление о ее прошлых результатах и помогает инвесторам понять факторы, влияющие на ее стоимость с течением времени. Понимание этих исторических закономерностей может дать ценный контекст для оценки потенциальной траектории SPK в будущем. Для получения подробной информации об истории цен перейдите на страницу Истории цен Spark.

Токеномика Spark (SPK)

Понимание токеномики Spark (SPK) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена SPK прямо сейчас!

Как купить Spark (SPK)

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SPK на местную валюту

1 SPK к VND ₫ 1 256,01495 1 SPK к AUD A$ 0,0735042 1 SPK к GBP ￡ 0,0348429 1 SPK к EUR € 0,0410478 1 SPK к USD $ 0,04773 1 SPK к MYR RM 0,2028525 1 SPK к TRY ₺ 1,8934491 1 SPK к JPY ¥ 6,9533064 1 SPK к RUB ₽ 3,7463277 1 SPK к INR ₹ 4,1114622 1 SPK к IDR Rp 782,4588912 1 SPK к KRW ₩ 65,2049076 1 SPK к PHP ₱ 2,7187008 1 SPK к EGP ￡E. 2,4184791 1 SPK к BRL R$ 0,2620377 1 SPK к CAD C$ 0,0653901 1 SPK к BDT ৳ 5,832606 1 SPK к NGN ₦ 73,8850854 1 SPK к UAH ₴ 1,9984551 1 SPK к VES Bs 4,91619 1 SPK к PKR Rs 13,536228 1 SPK к KZT ₸ 24,9112416 1 SPK к THB ฿ 1,5636348 1 SPK к TWD NT$ 1,4123307 1 SPK к AED د.إ 0,1751691 1 SPK к CHF Fr 0,0386613 1 SPK к HKD HK$ 0,3742032 1 SPK к MAD .د.م 0,4319565 1 SPK к MXN $ 0,9106884

Источники Spark

Для более глубокого понимания Spark рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Spark Какова цена Spark (SPK) сегодня? Текущая цена Spark (SPK) составляет 0,04773 USD . Какова рыночная капитализация Spark (SPK)? Текущая рыночная капитализация Spark составляет -- USD . Она рассчитывается путем умножения текущего предложения SPK на его рыночную цену в реальном времени 0,04773 USD . Каково оборотное предложение Spark (SPK)? Текущее оборотное предложение Spark (SPK) составляет -- USD . Какова была самая высокая цена Spark (SPK)? По состоянию на 2025-06-24 самая высокая цена Spark (SPK) составляет 0,07781 USD . Каков 24-часовой объем торгов Spark (SPK)? 24-часовой объем торгов Spark (SPK) составляет $ 18,47M USD . Вы можете найти больше торгуемых токенов на MEXC и проверить их 24-часовой объем торгов.

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