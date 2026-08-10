Сегодняшняя цена SaucerSwap

Текущая цена SaucerSwap (SAUCE) сегодня составляет ₽ 0.01299 с изменением 0.83% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SAUCE на RUB составляет ₽ 0.01299 за SAUCE.

На данный момент SaucerSwap занимает #821 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 11,77M, при оборотном предложении 906,43M SAUCE. В течение последних 24 часов, SAUCE торговался в диапазоне от ₽ 0.01299 (минимум) до ₽ 0.0131 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 19.213265608540382113, тогда как исторический минимум составил ₽ 0.8245522777452511362.

В краткосрочной перспективе SAUCE изменился на 0.00% за последний час и на -0.08% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 192,17.

Рыночная информация SaucerSwap (SAUCE)

Место No.821 Рыночная капитализация ₽ 11,77M₽ 11,77M ₽ 11,77M Объем (24Ч) ₽ 192,17₽ 192,17 ₽ 192,17 Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 12.99M₽ 12.99M ₽ 12.99M Оборотное предложение 906,43M 906,43M 906,43M Макс. предложение 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Общее предложение 906,632,320.30059 906,632,320.30059 906,632,320.30059 Коэффициент обращения 90.64% Публичный блокчейн HBAR

Текущая рыночная капитализация SaucerSwap составляет ₽ 11,77M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 192,17. Циркулируещее обращение SAUCE составляет 906,43M, а общее предложение – 906632320.30059. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 12.99M.