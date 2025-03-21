AO

В отличие от существующих децентрализованных вычислительных систем, AO поддерживает вычисления без навязанных протоколом ограничений по размеру и форме, сохраняя при этом верифицируемость сети и минимизацию доверия. AO достигает этого, действуя как единая унифицированная вычислительная среда, размещенная на гетерогенном наборе нодов в распределенной сети. Она рассчитана на поддержку произвольного числа параллельных процессов, координируемых через открытый уровень передачи сообщений. Этот стандарт соединяет независимо работающие процессы в единую «сеть» – подобно тому, как веб-сайты на независимых серверах образуют единое целое благодаря гиперссылкам.

Название криптовалютыAO

МестоNo.592

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)74.69%

Оборотное предложение3,515,928.17

Макс. предложение21,000,000

Общее предложение3,515,928.17

Коэффициент обращения0.1674%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум25.45199751730859,2025-03-21

Наименьшая цена10.836269430347123,2025-04-16

Публичный блокчейнAO

ВведениеВ отличие от существующих децентрализованных вычислительных систем, AO поддерживает вычисления без навязанных протоколом ограничений по размеру и форме, сохраняя при этом верифицируемость сети и минимизацию доверия. AO достигает этого, действуя как единая унифицированная вычислительная среда, размещенная на гетерогенном наборе нодов в распределенной сети. Она рассчитана на поддержку произвольного числа параллельных процессов, координируемых через открытый уровень передачи сообщений. Этот стандарт соединяет независимо работающие процессы в единую «сеть» – подобно тому, как веб-сайты на независимых серверах образуют единое целое благодаря гиперссылкам.

Сектор

Соцсети

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