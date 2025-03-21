AO

В отличие от существующих децентрализованных вычислительных систем, AO поддерживает вычисления без навязанных протоколом ограничений по размеру и форме, сохраняя при этом верифицируемость сети и минимизацию доверия. AO достигает этого, действуя как единая унифицированная вычислительная среда, размещенная на гетерогенном наборе нодов в распределенной сети. Она рассчитана на поддержку произвольного числа параллельных процессов, координируемых через открытый уровень передачи сообщений. Этот стандарт соединяет независимо работающие процессы в единую «сеть» – подобно тому, как веб-сайты на независимых серверах образуют единое целое благодаря гиперссылкам.

Название криптовалютыAO

МестоNo.592

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)74.69%

Оборотное предложение3,515,928.17

Макс. предложение21,000,000

Общее предложение3,515,928.17

Коэффициент обращения0.1674%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум25.45199751730859,2025-03-21

Наименьшая цена10.836269430347123,2025-04-16

Публичный блокчейнAO

ВведениеВ отличие от существующих децентрализованных вычислительных систем, AO поддерживает вычисления без навязанных протоколом ограничений по размеру и форме, сохраняя при этом верифицируемость сети и минимизацию доверия. AO достигает этого, действуя как единая унифицированная вычислительная среда, размещенная на гетерогенном наборе нодов в распределенной сети. Она рассчитана на поддержку произвольного числа параллельных процессов, координируемых через открытый уровень передачи сообщений. Этот стандарт соединяет независимо работающие процессы в единую «сеть» – подобно тому, как веб-сайты на независимых серверах образуют единое целое благодаря гиперссылкам.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.

MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
Поиск
Избранные
AO/USDT
AO
----
--
Макс 24ч
--
Мин 24ч
--
Объем 24ч (AO)
--
Сумма 24ч (USDT)
--
График
Информация
Книга ордеров
Сделки на рынке
Книга ордеров
Сделки на рынке
Книга ордеров
Сделки на рынке
Сделки на рынке
Спот
Открытые ордера（0）
История ордеров
История сделок
Открытые позиции (0)
MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
AO/USDT
AO
--
--‎--
Макс 24ч
--
Мин 24ч
--
Объем 24ч (AO)
--
Сумма 24ч (USDT)
--
График
Книга ордеров
Сделки на рынке
Информация
Открытые ордера（0）
История ордеров
История сделок
Открытые позиции (0)
network_iconСеть нестабильна
Линия 1
Онлайн-поддержка клиентов
Loading...