Текущее общее настроение на рынке ZIL: Медвежье, бычье 35% | медвежье 65%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Крест смерти K < D Краткосрочная динамика снижается, температура падает. StochRSI < 20 Зона перепроданности Краткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока. Точка пивот Цена > R2 Выше R2 Выше, чем недавний «самый дорогой» диапазон, в высокой территории. Группа МА 0 Покупка 0-20% продаж Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных. MACD Крест смерти DIF < DEA Наблюдается медвежий момент. BOLL (20,2) Цена > Верхняя полоса Касание или прорыв верхней полосы Входит в «дорогую» зону, волатильность растет. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 0 Покупка 0-20% продаж Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.

ZIL_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,00297. Цена заметно превышает центральную точку 0,002399 и уровень сопротивления R2 на отметке 0,002463. Структура быков демонстрирует признаки расхождения. Система ключевых уровней указывает на отсутствие чётко определённых сопротивлений вверху. Внизу уровень R1 на 0,00244 и центральная точка 0,002399 формируют базовые ориентиры для возможного отката. Рынок находится в нетипичном высоком ценовом диапазоне. Центр тяжести структуры существенно отклонён от текущей цены. Наблюдается несоответствие между индикаторами и общей динамикой рынка. Цена вышла за пределы обычных колебаний. MACD сформировал сигнал пересечения ниже нулевой линии. Быстрая и медленная линии расходятся вниз. Распределение импульса характеризуется доминированием медвежьих сил. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне, что свидетельствует о временной балансировке сил быков и медведей. Показатели KDJ и StochRSI не дают однозначных сигналов о направлении движения. Количество покупок по скользящим средним (MA) и экспоненциальным средним (EMA) равно нулю, что подчёркивает отсутствие поддержки со стороны трендовых индикаторов. Волатильность остаётся на прежнем уровне. Формирование полос Боллинджера не демонстрирует экстремального расширения или сжатия. Краткосрочная динамика склоняется к снижению. Разделение показателей быстрой и медленной линий явно выражено, что усиливает давление вниз. Ближайший ключевой уровень расположен на отметке 0,002463 — он находится достаточно далеко от текущей цены. Следующий важный ориентир — 0,002440. Ниже располагаются плотные зоны поддержки, начиная с уровня 0,002399. Уровень S1 на 0,002376 обеспечивает дополнительный запас прочности, а уровень S2 на 0,002335 выступает дальним защитным рубежом. Текущая цена значительно удалена от ближайших ключевых уровней, что требует переопределения торгового диапазона. Вверху отсутствуют данные о немедленных сопротивлениях, тогда как нижний уровень 0,002399 является важной точкой для проверки структуры.

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