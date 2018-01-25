Zilliqa Курс (ZIL)
Текущая цена Zilliqa (ZIL) сегодня составляет ₽ 0.002751 с изменением 0.43% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ZIL на RUB составляет ₽ 0.002751 за ZIL.
На данный момент Zilliqa занимает #328 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 55,14M, при оборотном предложении 20,04B ZIL. В течение последних 24 часов, ZIL торговался в диапазоне от ₽ 0.002719 (минимум) до ₽ 0.002824 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 21.144198075, тогда как исторический минимум составил ₽ 0.204369556549125.
В краткосрочной перспективе ZIL изменился на +0.40% за последний час и на -1.19% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 53,74K.
No.328
95.43%
2018-01-25 00:00:00
ZIL
Текущая рыночная капитализация Zilliqa составляет ₽ 55,14M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 53,74K. Циркулируещее обращение ZIL составляет 20,04B, а общее предложение – 20484319434.628693. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 57.77M.
+0.40%
-0.43%
-1.19%
-1.19%
Отслеживайте изменения цены Zilliqa за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ -0.00098013
|-0.43%
|30 дней
|₽ -0.00033
|-10.72%
|60 дней
|₽ -0.000387
|-12.34%
|90 дней
|₽ -0.001585
|-36.56%
Сегодня для ZIL зафиксировано изменение ₽ -0.00098013 (-0.43%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0.00033 (-10.72%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то ZIL изменился на ₽ -0.000387 (-12.34%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0.001585 (-36.56%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Просмотеть страницу истории цен Zilliqa.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Zilliqa, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке ZIL: Медвежье, бычье 35% | медвежье 65%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Крест смерти
|K < D
|Краткосрочная динамика снижается, температура падает.
|StochRSI
|< 20
|Зона перепроданности
|Краткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока.
|Точка пивот
|Цена > R2
|Выше R2
|Выше, чем недавний «самый дорогой» диапазон, в высокой территории.
|Группа МА
|0 Покупка
|0-20% продаж
|Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
|MACD
|Крест смерти
|DIF < DEA
|Наблюдается медвежий момент.
|BOLL (20,2)
|Цена > Верхняя полоса
|Касание или прорыв верхней полосы
|Входит в «дорогую» зону, волатильность растет.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|0 Покупка
|0-20% продаж
|Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
ZIL_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,00297. Цена заметно превышает центральную точку 0,002399 и уровень сопротивления R2 на отметке 0,002463. Структура быков демонстрирует признаки расхождения. Система ключевых уровней указывает на отсутствие чётко определённых сопротивлений вверху. Внизу уровень R1 на 0,00244 и центральная точка 0,002399 формируют базовые ориентиры для возможного отката. Рынок находится в нетипичном высоком ценовом диапазоне. Центр тяжести структуры существенно отклонён от текущей цены. Наблюдается несоответствие между индикаторами и общей динамикой рынка. Цена вышла за пределы обычных колебаний. MACD сформировал сигнал пересечения ниже нулевой линии. Быстрая и медленная линии расходятся вниз. Распределение импульса характеризуется доминированием медвежьих сил. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне, что свидетельствует о временной балансировке сил быков и медведей. Показатели KDJ и StochRSI не дают однозначных сигналов о направлении движения. Количество покупок по скользящим средним (MA) и экспоненциальным средним (EMA) равно нулю, что подчёркивает отсутствие поддержки со стороны трендовых индикаторов. Волатильность остаётся на прежнем уровне. Формирование полос Боллинджера не демонстрирует экстремального расширения или сжатия. Краткосрочная динамика склоняется к снижению. Разделение показателей быстрой и медленной линий явно выражено, что усиливает давление вниз. Ближайший ключевой уровень расположен на отметке 0,002463 — он находится достаточно далеко от текущей цены. Следующий важный ориентир — 0,002440. Ниже располагаются плотные зоны поддержки, начиная с уровня 0,002399. Уровень S1 на 0,002376 обеспечивает дополнительный запас прочности, а уровень S2 на 0,002335 выступает дальним защитным рубежом. Текущая цена значительно удалена от ближайших ключевых уровней, что требует переопределения торгового диапазона. Вверху отсутствуют данные о немедленных сопротивлениях, тогда как нижний уровень 0,002399 является важной точкой для проверки структуры.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена Zilliqa потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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Zilliqa is a new public blockchain platform for high-throughput applications. It brings the theory of sharding to practice with its novel protocol that increases transaction rates as its network expands. The latest experimental results demonstrate a throughput of more than 2,400 transactions per second, which is over 200 times higher than that of today's popular blockchains. The platform is tailored towards enabling high-throughput data-driven decentralized apps, designed to meet the scaling requirements of applications in areas such as digital marketing, payment, shared economy and rights management.
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