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Текущая цена Zilliqa сегодня составляет 0.002751 RUB. Рыночная капитализация ZIL составляет 55,136,543.425951240785 RUB. Отслеживайте обновления цен ZIL в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Zilliqa сегодня составляет 0.002751 RUB. Рыночная капитализация ZIL составляет 55,136,543.425951240785 RUB. Отслеживайте обновления цен ZIL в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Zilliqa Курс (ZIL)

Текущая цена 1 ZIL в RUB:

₽0.2269575
₽0.2269575₽0.2269575
-0,43%1D
RUB
График цены Zilliqa (ZIL) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 00:37:37 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Zilliqa

Текущая цена Zilliqa (ZIL) сегодня составляет ₽ 0.002751 с изменением 0.43% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ZIL на RUB составляет ₽ 0.002751 за ZIL.

На данный момент Zilliqa занимает #328 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 55,14M, при оборотном предложении 20,04B ZIL. В течение последних 24 часов, ZIL торговался в диапазоне от ₽ 0.002719 (минимум) до ₽ 0.002824 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 21.144198075, тогда как исторический минимум составил ₽ 0.204369556549125.

В краткосрочной перспективе ZIL изменился на +0.40% за последний час и на -1.19% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 53,74K.

Рыночная информация Zilliqa (ZIL)

No.328

₽ 55,14M
₽ 55,14M₽ 55,14M

₽ 53,74K
₽ 53,74K₽ 53,74K

₽ 57.77M
₽ 57.77M₽ 57.77M

20,04B
20,04B 20,04B

21,000,000,000
21,000,000,000 21,000,000,000

20,484,319,434.628693
20,484,319,434.628693 20,484,319,434.628693

95.43%

2018-01-25 00:00:00

₽ 0.66825
₽ 0.66825₽ 0.66825

ZIL

Текущая рыночная капитализация Zilliqa составляет ₽ 55,14M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 53,74K. Циркулируещее обращение ZIL составляет 20,04B, а общее предложение – 20484319434.628693. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 57.77M.

История цен Zilliqa в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0.002719
₽ 0.002719₽ 0.002719
Мин 24Ч
₽ 0.002824
₽ 0.002824₽ 0.002824
Макс 24Ч

₽ 0.002719
₽ 0.002719₽ 0.002719

₽ 0.002824
₽ 0.002824₽ 0.002824

₽ 21.144198075
₽ 21.144198075₽ 21.144198075

₽ 0.204369556549125
₽ 0.204369556549125₽ 0.204369556549125

+0.40%

-0.43%

-1.19%

-1.19%

История цен Zilliqa (ZIL) в RUB

Отслеживайте изменения цены Zilliqa за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0.00098013-0.43%
30 дней₽ -0.00033-10.72%
60 дней₽ -0.000387-12.34%
90 дней₽ -0.001585-36.56%
Изменение цены Zilliqa сегодня

Сегодня для ZIL зафиксировано изменение ₽ -0.00098013 (-0.43%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Zilliqa за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0.00033 (-10.72%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Zilliqa за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то ZIL изменился на ₽ -0.000387 (-12.34%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Zilliqa за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0.001585 (-36.56%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Zilliqa (ZIL)?

Просмотеть страницу истории цен Zilliqa.

Анализ по Zilliqa

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Zilliqa, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Zilliqa: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке ZIL: Медвежье, бычье 35% | медвежье 65%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJКрест смертиK < DКраткосрочная динамика снижается, температура падает.
StochRSI< 20Зона перепроданностиКраткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока.
Точка пивотЦена > R2Выше R2Выше, чем недавний «самый дорогой» диапазон, в высокой территории.
Группа МА0 Покупка0-20% продажВсе МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
MACDКрест смертиDIF < DEAНаблюдается медвежий момент.
BOLL (20,2)Цена > Верхняя полосаКасание или прорыв верхней полосыВходит в «дорогую» зону, волатильность растет.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA0 Покупка0-20% продажВсе МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.

ZIL_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,00297. Цена заметно превышает центральную точку 0,002399 и уровень сопротивления R2 на отметке 0,002463. Структура быков демонстрирует признаки расхождения. Система ключевых уровней указывает на отсутствие чётко определённых сопротивлений вверху. Внизу уровень R1 на 0,00244 и центральная точка 0,002399 формируют базовые ориентиры для возможного отката. Рынок находится в нетипичном высоком ценовом диапазоне. Центр тяжести структуры существенно отклонён от текущей цены. Наблюдается несоответствие между индикаторами и общей динамикой рынка. Цена вышла за пределы обычных колебаний. MACD сформировал сигнал пересечения ниже нулевой линии. Быстрая и медленная линии расходятся вниз. Распределение импульса характеризуется доминированием медвежьих сил. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне, что свидетельствует о временной балансировке сил быков и медведей. Показатели KDJ и StochRSI не дают однозначных сигналов о направлении движения. Количество покупок по скользящим средним (MA) и экспоненциальным средним (EMA) равно нулю, что подчёркивает отсутствие поддержки со стороны трендовых индикаторов. Волатильность остаётся на прежнем уровне. Формирование полос Боллинджера не демонстрирует экстремального расширения или сжатия. Краткосрочная динамика склоняется к снижению. Разделение показателей быстрой и медленной линий явно выражено, что усиливает давление вниз. Ближайший ключевой уровень расположен на отметке 0,002463 — он находится достаточно далеко от текущей цены. Следующий важный ориентир — 0,002440. Ниже располагаются плотные зоны поддержки, начиная с уровня 0,002399. Уровень S1 на 0,002376 обеспечивает дополнительный запас прочности, а уровень S2 на 0,002335 выступает дальним защитным рубежом. Текущая цена значительно удалена от ближайших ключевых уровней, что требует переопределения торгового диапазона. Вверху отсутствуют данные о немедленных сопротивлениях, тогда как нижний уровень 0,002399 является важной точкой для проверки структуры.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены Zilliqa?

Цена ZIL зависит от нескольких ключевых факторов:

1. Принятие и использование сети — рост числа dApp и транзакций увеличивает спрос.
2. Участие в стейкинге — более высокий уровень стейкинга сокращает количество находящихся в обращении монет.
3. Технические разработки и обновления блокчейна Zilliqa.
4. Настроения на рынке и общие тренды в сфере криптовалют.
5. Объём торгов и ликвидность на биржах.
6. Партнёрства с корпорациями и другими блокчейн-проектами.
7. Конкуренция со стороны других платформ для смарт-контрактов.
8. Регуляторные новости, влияющие на рынки криптовалют.
9. Сжигание токенов или изменения в предложении.
10. Активность разработчиков и рост экосистемы.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Zilliqa?

Люди хотят знать текущую цену Zilliqa (ZIL) по нескольким ключевым причинам:

1. Принятие торговых решений — активным трейдерам необходимы актуальные цены, чтобы покупать или продавать в оптимальные моменты.
2. Отслеживание портфелей — инвесторы следят за стоимостью и эффективностью своих активов.
3. Анализ рынка — движения цен помогают предсказывать будущие тенденции и паттерны.
4. Определение времени входа/выхода — знание текущей оценки позволяет точно понять, когда лучше войти в позицию или выйти из неё.

Прогноз цены Zilliqa

Прогноз цены Zilliqa (ZIL) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена ZIL в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены Zilliqa (ZIL) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Zilliqa потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Zilliqa достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены ZIL, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Zilliqa».

Как купить и инвестировать Zilliqa в Россия

Готовы приступить к работе с Zilliqa? Покупка ZIL на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Zilliqa. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Zilliqa (ZIL).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Zilliqa будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Zilliqa (ZIL)

Что вы можете сделать с Zilliqa

Владение Zilliqa позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Zilliqa (ZIL)

Zilliqa is a new public blockchain platform for high-throughput applications. It brings the theory of sharding to practice with its novel protocol that increases transaction rates as its network expands. The latest experimental results demonstrate a throughput of more than 2,400 transactions per second, which is over 200 times higher than that of today's popular blockchains. The platform is tailored towards enabling high-throughput data-driven decentralized apps, designed to meet the scaling requirements of applications in areas such as digital marketing, payment, shared economy and rights management.

Whitepaper

Источники Zilliqa

Для более глубокого понимания Zilliqa рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Zilliqa
Обозреватель блоков

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BNB Chain EcosystemMade in ChinaSmart Contract Platform

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Страница обновлена: 2026-08-11 00:37:37 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Zilliqa (ZIL)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Zilliqa

ZIL USDT (фьючерсная торговля)

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Торгуйте Zilliqa (ZIL) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Zilliqa в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
ZIL/USDT
₽0.2269575
₽0.2269575₽0.2269575
-0.72%
19.25M (USDT)

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