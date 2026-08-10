Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Nesa, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Текущее общее настроение на рынке NES: Бычье, бычье 60% | медвежье 40%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Золотой крест K > D Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается. StochRSI > 80 Зона перекупленности Краткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката. Точка пивот Пивот ≤ Цена ≤ R1 Между Пивот‑R1 Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении. Группа МА 1-2 Покупка 20-40% продаж Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд. MACD Золотой крест DIF > DEA Наблюдается бычий момент. BOLL (20,2) Цена > Верхняя полоса Касание или прорыв верхней полосы Входит в «дорогую» зону, волатильность растет. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 1-2 Покупка 20-40% продаж Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.

NES_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется по текущей цене 0,213, находясь выше центрального уровня 0,2105. Цена пробила уровень сопротивления R1 на отметке 0,214, однако безуспешно, оставаясь у верхней границы краткосрочного диапазона колебаний. Система ключевых уровней указывает на незначительное преимущество быков, при этом цена уверенно удерживается над важной психологической отметкой. Структура рынка чётко выстроена: мувинговые средние MA и EMA расположены в восходящем порядке, что свидетельствует о концентрации покупательской активности на коротких временных интервалах. MACD формирует «золотое пересечение»: быстрая и медленная линии разбегаются вверх, подтверждая усиление краткосрочной динамики. Индикатор RSI находится в нейтральной зоне, не достигая экстремальных значений перекупленности или перепроданности. Показатели KDJ и StochRSI также движутся вверх, а волатильность остаётся стабильной. Силы быков и медведей на текущем уровне цен достигли временного равновесия, при этом отсутствуют явные признаки одностороннего ускорения движения. Ближайшее сопротивление расположено на уровне R1 — 0,214, что всего на 0,001 выше текущей цены. Следующий уровень сопротивления — R2 — находится на отметке 0,2158, отстоящей от текущей цены на 0,0028. Внизу ближайшая поддержка — центральный уровень 0,2105, который находится на расстоянии 0,0025 от текущей цены. Более глубокая поддержка — S1 — расположена на уровне 0,2087, что соответствует отступу в 0,0043. Уровень S2 — 0,2052 — служит дальним защитным ориентиром, находясь на расстоянии 0,0078 от текущей цены.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.