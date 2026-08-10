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Текущая цена Nesa сегодня составляет 0,2101 RUB. Рыночная капитализация NES составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен NES в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Nesa сегодня составляет 0,2101 RUB. Рыночная капитализация NES составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен NES в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Nesa Курс (NES)

Текущая цена 1 NES в RUB:

₽17,358462
₽17,358462₽17,358462
+1,49%1D
RUB
График цены Nesa (NES) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 20:35:57 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Nesa

Текущая цена Nesa (NES) сегодня составляет ₽ 0,2101 с изменением 1,49% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации NES на RUB составляет ₽ 0,2101 за NES.

На данный момент Nesa занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- NES. В течение последних 24 часов, NES торговался в диапазоне от ₽ 0,2035 (минимум) до ₽ 0,2112 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе NES изменился на +0,14% за последний час и на +5,05% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 81,24K.

Рыночная информация Nesa (NES)

--
----

₽ 81,24K
₽ 81,24K₽ 81,24K

₽ 210,10M
₽ 210,10M₽ 210,10M

--
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1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

BSC

Текущая рыночная капитализация Nesa составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 81,24K. Циркулируещее обращение NES составляет --, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 210,10M.

История цен Nesa в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,2035
₽ 0,2035₽ 0,2035
Мин 24Ч
₽ 0,2112
₽ 0,2112₽ 0,2112
Макс 24Ч

₽ 0,2035
₽ 0,2035₽ 0,2035

₽ 0,2112
₽ 0,2112₽ 0,2112

--
----

--
----

+0,14%

+1,49%

+5,05%

+5,05%

История цен Nesa (NES) в RUB

Отслеживайте изменения цены Nesa за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ +0,254844+1,49%
30 дней₽ -0,0629-23,05%
60 дней₽ +0,1351+180,13%
90 дней₽ +0,1351+180,13%
Изменение цены Nesa сегодня

Сегодня для NES зафиксировано изменение ₽ +0,254844 (+1,49%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Nesa за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,0629 (-23,05%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Nesa за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то NES изменился на ₽ +0,1351 (+180,13%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Nesa за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ +0,1351 (+180,13%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Nesa (NES)?

Просмотеть страницу истории цен Nesa.

Анализ по Nesa

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Nesa, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Nesa: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке NES: Бычье, бычье 60% | медвежье 40%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI> 80Зона перекупленностиКраткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката.
Точка пивотПивот ≤ Цена ≤ R1Между Пивот‑R1Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении.
Группа МА1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Цена > Верхняя полосаКасание или прорыв верхней полосыВходит в «дорогую» зону, волатильность растет.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.

NES_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется по текущей цене 0,213, находясь выше центрального уровня 0,2105. Цена пробила уровень сопротивления R1 на отметке 0,214, однако безуспешно, оставаясь у верхней границы краткосрочного диапазона колебаний. Система ключевых уровней указывает на незначительное преимущество быков, при этом цена уверенно удерживается над важной психологической отметкой. Структура рынка чётко выстроена: мувинговые средние MA и EMA расположены в восходящем порядке, что свидетельствует о концентрации покупательской активности на коротких временных интервалах. MACD формирует «золотое пересечение»: быстрая и медленная линии разбегаются вверх, подтверждая усиление краткосрочной динамики. Индикатор RSI находится в нейтральной зоне, не достигая экстремальных значений перекупленности или перепроданности. Показатели KDJ и StochRSI также движутся вверх, а волатильность остаётся стабильной. Силы быков и медведей на текущем уровне цен достигли временного равновесия, при этом отсутствуют явные признаки одностороннего ускорения движения. Ближайшее сопротивление расположено на уровне R1 — 0,214, что всего на 0,001 выше текущей цены. Следующий уровень сопротивления — R2 — находится на отметке 0,2158, отстоящей от текущей цены на 0,0028. Внизу ближайшая поддержка — центральный уровень 0,2105, который находится на расстоянии 0,0025 от текущей цены. Более глубокая поддержка — S1 — расположена на уровне 0,2087, что соответствует отступу в 0,0043. Уровень S2 — 0,2052 — служит дальним защитным ориентиром, находясь на расстоянии 0,0078 от текущей цены.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Прогноз цены Nesa

Прогноз цены Nesa (NES) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена NES в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Nesa (NES) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Nesa потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Nesa достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены NES, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Nesa».

Как купить и инвестировать Nesa в Россия

Готовы приступить к работе с Nesa? Покупка NES на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Nesa. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Nesa (NES).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Nesa будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Nesa (NES)

Что вы можете сделать с Nesa

Владение Nesa позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Nesa (NES)

Nesa – это конфиденциальный, верифицируемый и децентрализованный слой исполнения ИИ. Он позволяет пользователям запускать мощные ИИ-модели – языковые, визуальные и другие – в глобально распределенной сети вычислительных нодов без необходимости доверять какой-либо одной стороне. Модели остаются конфиденциальными, данные – приватными, а результаты – проверяемыми. Nesa построен как легкая сеть 1 уровня и поддерживает ончейн-верификацию офчейн-инференса с использованием собственных инновационных криптографических примитивов.

Источники Nesa

Для более глубокого понимания Nesa рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Nesa
Обозреватель блоков

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Binance Alpha SpotlightEthereum EcosystemLayer 1 (L1)

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Страница обновлена: 2026-08-10 20:35:57 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Nesa (NES)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Nesa

NES USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по NES с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами NES USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Nesa (NES) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Nesa в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
NES/USDT
₽17,358462
₽17,358462₽17,358462
+1,44%
391.47K (USDT)

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₽1,96982604₽1,96982604

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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1 NES = 17,358462 RUB