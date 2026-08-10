Nesa Курс (NES)
Текущая цена Nesa (NES) сегодня составляет ₽ 0,2101 с изменением 1,49% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации NES на RUB составляет ₽ 0,2101 за NES.
На данный момент Nesa занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- NES. В течение последних 24 часов, NES торговался в диапазоне от ₽ 0,2035 (минимум) до ₽ 0,2112 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.
В краткосрочной перспективе NES изменился на +0,14% за последний час и на +5,05% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 81,24K.
BSC
Текущая рыночная капитализация Nesa составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 81,24K. Циркулируещее обращение NES составляет --, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 210,10M.
+0,14%
+1,49%
+5,05%
+5,05%
Отслеживайте изменения цены Nesa за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ +0,254844
|+1,49%
|30 дней
|₽ -0,0629
|-23,05%
|60 дней
|₽ +0,1351
|+180,13%
|90 дней
|₽ +0,1351
|+180,13%
Сегодня для NES зафиксировано изменение ₽ +0,254844 (+1,49%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,0629 (-23,05%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то NES изменился на ₽ +0,1351 (+180,13%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ +0,1351 (+180,13%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Просмотеть страницу истории цен Nesa.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Nesa, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке NES: Бычье, бычье 60% | медвежье 40%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Золотой крест
|K > D
|Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
|StochRSI
|> 80
|Зона перекупленности
|Краткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката.
|Точка пивот
|Пивот ≤ Цена ≤ R1
|Между Пивот‑R1
|Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении.
|Группа МА
|1-2 Покупка
|20-40% продаж
|Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
|MACD
|Золотой крест
|DIF > DEA
|Наблюдается бычий момент.
|BOLL (20,2)
|Цена > Верхняя полоса
|Касание или прорыв верхней полосы
|Входит в «дорогую» зону, волатильность растет.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|1-2 Покупка
|20-40% продаж
|Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
NES_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется по текущей цене 0,213, находясь выше центрального уровня 0,2105. Цена пробила уровень сопротивления R1 на отметке 0,214, однако безуспешно, оставаясь у верхней границы краткосрочного диапазона колебаний. Система ключевых уровней указывает на незначительное преимущество быков, при этом цена уверенно удерживается над важной психологической отметкой. Структура рынка чётко выстроена: мувинговые средние MA и EMA расположены в восходящем порядке, что свидетельствует о концентрации покупательской активности на коротких временных интервалах. MACD формирует «золотое пересечение»: быстрая и медленная линии разбегаются вверх, подтверждая усиление краткосрочной динамики. Индикатор RSI находится в нейтральной зоне, не достигая экстремальных значений перекупленности или перепроданности. Показатели KDJ и StochRSI также движутся вверх, а волатильность остаётся стабильной. Силы быков и медведей на текущем уровне цен достигли временного равновесия, при этом отсутствуют явные признаки одностороннего ускорения движения. Ближайшее сопротивление расположено на уровне R1 — 0,214, что всего на 0,001 выше текущей цены. Следующий уровень сопротивления — R2 — находится на отметке 0,2158, отстоящей от текущей цены на 0,0028. Внизу ближайшая поддержка — центральный уровень 0,2105, который находится на расстоянии 0,0025 от текущей цены. Более глубокая поддержка — S1 — расположена на уровне 0,2087, что соответствует отступу в 0,0043. Уровень S2 — 0,2052 — служит дальним защитным ориентиром, находясь на расстоянии 0,0078 от текущей цены.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена Nesa потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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