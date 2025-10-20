Текущая цена Coinbase xStock сегодня составляет 320.87 USD. Следите за обновлениями цены COINX к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены COINX прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Coinbase xStock сегодня составляет 320.87 USD. Следите за обновлениями цены COINX к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены COINX прямо сейчас на MEXC.

Coinbase xStock Курс (COINX)

Текущая цена 1 COINX в USD:

График цены Coinbase xStock (COINX) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 22:23:36 (UTC+8)

Информация о ценах Coinbase xStock (COINX) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
Текущая цена Coinbase xStock (COINX) составляет $ 320,87. За последние 24 часа COINX торговался в диапазоне от $ 311,37 до $ 326,71, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена COINX за все время составляет $ 444,5539034948311, а минимальная – $ 292,4649785882087.

Что касается краткосрочной динамики, COINX изменился на -0,22% за последний час, на +1,83% за 24 часа и на -5,53% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Coinbase xStock (COINX)

$ 8,66M
$ 8,66M$ 8,66M

$ 59,63K
$ 59,63K$ 59,63K

$ 8,66M
$ 8,66M$ 8,66M

27,00K
27,00K 27,00K

--
----

26 999,99729734
26 999,99729734 26 999,99729734

SOL

Текущая рыночная капитализация Coinbase xStock составляет $ 8,66M, при 24-часовом объеме торгов $ 59,63K. Циркулируещее обращение COINX составляет 27,00K, а общее предложение – 26999.99729734. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 8,66M.

История цен Coinbase xStock (COINX) в USD

Отслеживайте изменения цены Coinbase xStock за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +5,765+1,83%
30 дней$ -10-3,03%
60 дней$ +1,12+0,35%
90 дней$ -75,52-19,06%
Изменение цены Coinbase xStock сегодня

Сегодня для COINX зафиксировано изменение $ +5,765 (+1,83%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Coinbase xStock за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -10 (-3,03%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Coinbase xStock за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то COINX изменился на $ +1,12 (+0,35%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Coinbase xStock за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ -75,52 (-19,06%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Coinbase xStock (COINX)?

Просмотеть страницу истории цен Coinbase xStock.

Что такое Coinbase xStock (COINX)

Coinbase xStock (COINx) – это отслеживающий сертификат, выпущенный в виде токенов Solana SPL и ERC-20. COINx отслеживает цену акций компании Coinbase Global, Inc. (базовый актив). COINx предназначен для предоставления соответствующим требованиям участникам криптовалютного рынка регулируемого доступа к цене акций Coinbase Global, Inc., при этом сохраняя преимущества технологии блокчейн.

Coinbase xStock доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Coinbase xStock. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга COINX, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о Coinbase xStock в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Coinbase xStock простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Coinbase xStock (USD)

Сколько будет стоить Coinbase xStock (COINX) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Coinbase xStock (COINX) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Coinbase xStock.

Проверьте прогноз цены Coinbase xStock!

Токеномика Coinbase xStock (COINX)

Понимание токеномики Coinbase xStock (COINX) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена COINX прямо сейчас!

Как купить Coinbase xStock (COINX)

Ищете как купить Coinbase xStock? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Coinbase xStock на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

COINX на местную валюту

1 Coinbase xStock (COINX) в VND
8 443 694,05
8 443 694,05
1 Coinbase xStock (COINX) в AUD
A$490,9311
A$490,9311
1 Coinbase xStock (COINX) в GBP
240,6525
240,6525
1 Coinbase xStock (COINX) в EUR
275,9482
275,9482
1 Coinbase xStock (COINX) в USD
$320,87
$320,87
1 Coinbase xStock (COINX) в MYR
RM1 354,0714
RM1 354,0714
1 Coinbase xStock (COINX) в TRY
13 470,1226
13 470,1226
1 Coinbase xStock (COINX) в JPY
¥48 772,24
¥48 772,24
1 Coinbase xStock (COINX) в ARS
ARS$433 020,4824
1 Coinbase xStock (COINX) в RUB
26 125,2354
26 125,2354
1 Coinbase xStock (COINX) в INR
28 175,5947
28 175,5947
1 Coinbase xStock (COINX) в IDR
Rp5 347 831,1942
1 Coinbase xStock (COINX) в PHP
18 806,1907
1 Coinbase xStock (COINX) в EGP
￡E.15 266,9946
1 Coinbase xStock (COINX) в BRL
R$1 726,2806
1 Coinbase xStock (COINX) в CAD
C$446,0093
1 Coinbase xStock (COINX) в BDT
39 171,8096
1 Coinbase xStock (COINX) в NGN
469 105,5226
1 Coinbase xStock (COINX) в COP
$1 253 398,4375
1 Coinbase xStock (COINX) в ZAR
R.5 557,4684
1 Coinbase xStock (COINX) в UAH
13 444,453
1 Coinbase xStock (COINX) в TZS
T.Sh.796 200,4006
1 Coinbase xStock (COINX) в VES
Bs67 382,7
1 Coinbase xStock (COINX) в CLP
$303 863,89
1 Coinbase xStock (COINX) в PKR
Rs90 819,0448
1 Coinbase xStock (COINX) в KZT
172 695,4427
1 Coinbase xStock (COINX) в THB
฿10 505,2838
1 Coinbase xStock (COINX) в TWD
NT$9 889,2134
1 Coinbase xStock (COINX) в AED
د.إ1 177,5929
1 Coinbase xStock (COINX) в CHF
Fr253,4873
1 Coinbase xStock (COINX) в HKD
HK$2 493,1599
1 Coinbase xStock (COINX) в AMD
֏122 748,8185
1 Coinbase xStock (COINX) в MAD
.د.م2 971,2562
1 Coinbase xStock (COINX) в MXN
$5 904,008
1 Coinbase xStock (COINX) в SAR
ريال1 203,2625
1 Coinbase xStock (COINX) в ETB
Br48 586,1354
1 Coinbase xStock (COINX) в KES
KSh41 437,1518
1 Coinbase xStock (COINX) в JOD
د.أ227,49683
1 Coinbase xStock (COINX) в PLN
1 167,9668
1 Coinbase xStock (COINX) в RON
лв1 402,2019
1 Coinbase xStock (COINX) в SEK
kr3 009,7606
1 Coinbase xStock (COINX) в BGN
лв539,0616
1 Coinbase xStock (COINX) в HUF
Ft107 780,233
1 Coinbase xStock (COINX) в CZK
6 725,4352
1 Coinbase xStock (COINX) в KWD
د.ك98,18622
1 Coinbase xStock (COINX) в ILS
1 055,6623
1 Coinbase xStock (COINX) в BOB
Bs2 217,2117
1 Coinbase xStock (COINX) в AZN
545,479
1 Coinbase xStock (COINX) в TJS
SM2 971,2562
1 Coinbase xStock (COINX) в GEL
866,349
1 Coinbase xStock (COINX) в AOA
Kz292 495,4659
1 Coinbase xStock (COINX) в BHD
.د.ب120,64712
1 Coinbase xStock (COINX) в BMD
$320,87
1 Coinbase xStock (COINX) в DKK
kr2 063,1941
1 Coinbase xStock (COINX) в HNL
L8 426,0462
1 Coinbase xStock (COINX) в MUR
14 606,0024
1 Coinbase xStock (COINX) в NAD
$5 570,3032
1 Coinbase xStock (COINX) в NOK
kr3 202,2826
1 Coinbase xStock (COINX) в NZD
$558,3138
1 Coinbase xStock (COINX) в PAB
B/.320,87
1 Coinbase xStock (COINX) в PGK
K1 347,654
1 Coinbase xStock (COINX) в QAR
ر.ق1 167,9668
1 Coinbase xStock (COINX) в RSD
дин.32 404,6613
1 Coinbase xStock (COINX) в UZS
soʻm3 865 902,7253
1 Coinbase xStock (COINX) в ALL
L26 757,3493
1 Coinbase xStock (COINX) в ANG
ƒ574,3573
1 Coinbase xStock (COINX) в AWG
ƒ577,566
1 Coinbase xStock (COINX) в BBD
$641,74
1 Coinbase xStock (COINX) в BAM
KM539,0616
1 Coinbase xStock (COINX) в BIF
Fr946 245,63
1 Coinbase xStock (COINX) в BND
$417,131
1 Coinbase xStock (COINX) в BSD
$320,87
1 Coinbase xStock (COINX) в JMD
$51 493,2176
1 Coinbase xStock (COINX) в KHR
1 293 828,0575
1 Coinbase xStock (COINX) в KMF
Fr136 048,88
1 Coinbase xStock (COINX) в LAK
6 975 434,6431
1 Coinbase xStock (COINX) в LKR
රු97 380,8363
1 Coinbase xStock (COINX) в MDL
L5 445,1639
1 Coinbase xStock (COINX) в MGA
Ar1 438 877,341
1 Coinbase xStock (COINX) в MOP
P2 566,96
1 Coinbase xStock (COINX) в MVR
4 909,311
1 Coinbase xStock (COINX) в MWK
MK556 099,797
1 Coinbase xStock (COINX) в MZN
MT20 503,593
1 Coinbase xStock (COINX) в NPR
रु45 095,0698
1 Coinbase xStock (COINX) в PYG
2 275 610,04
1 Coinbase xStock (COINX) в RWF
Fr465 582,37
1 Coinbase xStock (COINX) в SBD
$2 640,7601
1 Coinbase xStock (COINX) в SCR
4 386,2929
1 Coinbase xStock (COINX) в SRD
$12 719,2868
1 Coinbase xStock (COINX) в SVC
$2 807,6125
1 Coinbase xStock (COINX) в SZL
L5 570,3032
1 Coinbase xStock (COINX) в TMT
m1 126,2537
1 Coinbase xStock (COINX) в TND
د.ت942,71606
1 Coinbase xStock (COINX) в TTD
$2 175,4986
1 Coinbase xStock (COINX) в UGX
Sh1 117 911,08
1 Coinbase xStock (COINX) в XAF
Fr180 970,68
1 Coinbase xStock (COINX) в XCD
$866,349
1 Coinbase xStock (COINX) в XOF
Fr180 970,68
1 Coinbase xStock (COINX) в XPF
Fr32 728,74
1 Coinbase xStock (COINX) в BWP
P4 299,658
1 Coinbase xStock (COINX) в BZD
$644,9487
1 Coinbase xStock (COINX) в CVE
$30 533,9892
1 Coinbase xStock (COINX) в DJF
Fr57 114,86
1 Coinbase xStock (COINX) в DOP
$20 359,2015
1 Coinbase xStock (COINX) в DZD
د.ج41 847,8654
1 Coinbase xStock (COINX) в FJD
$738,001
1 Coinbase xStock (COINX) в GNF
Fr2 789 964,65
1 Coinbase xStock (COINX) в GTQ
Q2 457,8642
1 Coinbase xStock (COINX) в GYD
$67 126,004
1 Coinbase xStock (COINX) в ISK
kr39 146,14

Источники Coinbase xStock

Для более глубокого понимания Coinbase xStock рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Официальный сайт Coinbase xStock
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Coinbase xStock

Сколько стоит Coinbase xStock (COINX) на сегодня?
Актуальная цена COINX в USD – 320,87 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена COINX в USD?
Текущая цена COINX в USD составляет $ 320,87. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Coinbase xStock?
Рыночная капитализация COINX составляет $ 8,66M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение COINX?
Циркулирующее предложение COINX составляет 27,00K USD.
Какова была максимальная цена (ATH) COINX?
COINX достиг максимальной цены (ATH) в 444,5539034948311 USD.
Какова была минимальная цена COINX за все время (ATL)?
COINX достиг минимальной цены (ATL) в 292,4649785882087 USD.
Каков объем торгов COINX?
Объем торгов за последние 24 часа для COINX составляет $ 59,63K USD.
Вырастет ли COINX в цене в этом году?
COINX может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены COINX для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 22:23:36 (UTC+8)

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

