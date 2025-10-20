Что такое Coinbase xStock (COINX)

Coinbase xStock (COINx) – это отслеживающий сертификат, выпущенный в виде токенов Solana SPL и ERC-20. COINx отслеживает цену акций компании Coinbase Global, Inc. (базовый актив). COINx предназначен для предоставления соответствующим требованиям участникам криптовалютного рынка регулируемого доступа к цене акций Coinbase Global, Inc., при этом сохраняя преимущества технологии блокчейн.

Coinbase xStock доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Coinbase xStock. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.



Кроме того, вы можете:

- Проверить доступность стейкинга COINX, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.

- Прочитать обзоры и аналитику о Coinbase xStock в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Coinbase xStock простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Coinbase xStock (USD)

Сколько будет стоить Coinbase xStock (COINX) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Coinbase xStock (COINX) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Coinbase xStock.

Проверьте прогноз цены Coinbase xStock!

Токеномика Coinbase xStock (COINX)

Понимание токеномики Coinbase xStock (COINX) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена COINX прямо сейчас!

Как купить Coinbase xStock (COINX)

Ищете как купить Coinbase xStock? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Coinbase xStock на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

Источники Coinbase xStock

Для более глубокого понимания Coinbase xStock рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Coinbase xStock Сколько стоит Coinbase xStock (COINX) на сегодня? Актуальная цена COINX в USD – 320,87 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена COINX в USD? $ 320,87 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена COINX в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Coinbase xStock? Рыночная капитализация COINX составляет $ 8,66M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение COINX? Циркулирующее предложение COINX составляет 27,00K USD . Какова была максимальная цена (ATH) COINX? COINX достиг максимальной цены (ATH) в 444,5539034948311 USD . Какова была минимальная цена COINX за все время (ATL)? COINX достиг минимальной цены (ATL) в 292,4649785882087 USD . Каков объем торгов COINX? Объем торгов за последние 24 часа для COINX составляет $ 59,63K USD . Вырастет ли COINX в цене в этом году? COINX может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены COINX для более подробного анализа.

Время (UTC+8) Тип Информация 10-23 01:13:05 Новости отрасли Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха" 10-22 21:14:27 Новости отрасли Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории 10-22 12:58:37 Новости отрасли Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$ 10-21 22:34:24 Новости отрасли Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут 10-21 15:53:36 Новости отрасли Вчера спот-ETF Bitcoin зафиксировал чистый отток в размере 40.40 миллионов долларов, в то время как спот-ETF блокчейн Ethereum имел чистый отток в размере 145.7 миллионов долларов 10-20 18:31:42 Новости отрасли Общая рыночная капитализация криптовалют восстанавливается до 3.868 триллиона долларов, с 24-часовым ростом на 3,7%

Главные новости

ChainLink оказался одним из самых пострадавших альткоинов из топ-20

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000