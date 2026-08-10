CoW Protocol Курс (COW)
Текущая цена CoW Protocol (COW) сегодня составляет ₽ 0,1055 с изменением 1,77% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации COW на RUB составляет ₽ 0,1055 за COW.
На данный момент CoW Protocol занимает #187 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 61,09M, при оборотном предложении 579,03M COW. В течение последних 24 часов, COW торговался в диапазоне от ₽ 0,1048 (минимум) до ₽ 0,1086 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 99,721835007267487352, тогда как исторический минимум составил ₽ 3,3203744850536536816.
В краткосрочной перспективе COW изменился на -0,19% за последний час и на -5,72% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 51,93K.
No.187
57,90%
ETH
Текущая рыночная капитализация CoW Protocol составляет ₽ 61,09M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 51,93K. Циркулируещее обращение COW составляет 579,03M, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 105,50M.
-0,19%
-1,77%
-5,72%
-5,72%
Отслеживайте изменения цены CoW Protocol за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ -0,15695
|-1,77%
|30 дней
|₽ -0,0353
|-25,08%
|60 дней
|₽ -0,0342
|-24,49%
|90 дней
|₽ -0,0831
|-44,07%
Сегодня для COW зафиксировано изменение ₽ -0,15695 (-1,77%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,0353 (-25,08%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то COW изменился на ₽ -0,0342 (-24,49%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,0831 (-44,07%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены CoW Protocol (COW)?
Просмотеть страницу истории цен CoW Protocol.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний CoW Protocol, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке COW: Бычье, бычье 60% | медвежье 40%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Золотой крест
|K > D
|Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
|StochRSI
|> 80
|Зона перекупленности
|Краткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката.
|Точка пивот
|R1 < Цена ≤ R2
|Между R1-R2
|Выше центрального пивота, но не в зоне экстремально высоких цен.
|Группа МА
|3-4 Покупка
|40–60% нейтрально
|МА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.
|MACD
|Золотой крест
|DIF > DEA
|Наблюдается бычий момент.
|BOLL (20,2)
|Средняя < Цена ≤ Верхняя
|Между средней и верхней полосой
|Относительно сильный, но не слишком сильный.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|3-4 Покупка
|40–60% нейтрально
|МА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.
COW_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,1071, находясь в зоне выше уровня сопротивления R2 и центральной области 0,1061. Согласно системе ключевых уровней, текущая цена пробила уровень R1 и сейчас тестирует R2, что свидетельствует о преобладании бычьих настроений в краткосрочной перспективе. Уровни S1 и центральная область образуют плотную зону сконцентрированных сделок снизу, при этом отклонение цены от этих уровней остаётся ограниченным. Индикаторы демонстрируют согласованность в пользу покупателей, при этом явных сигналов разворота вверх не наблюдается. Распределение импульса характеризуется краткосрочным концентрированным ростом. Как группа MA, так и группа EMA выдают сигналы покупки 3–4 степени, а система скользящих средних находится в бычьем порядке. MACD формирует «золотое пересечение»: быстрая и медленная линии расходятся выше нулевой оси, сохраняется восходящий импульс. Показатель RSI находится в нейтральной зоне, не достигая экстремальных значений перекупленности, что оставляет пространство для дальнейшего движения вверх. KDJ и StochRSI также движутся одновременно вверх, создавая резонанс короткосрочного импульса. Боллинджеры расширяются, волатильность умеренно возрастает, а цена движется вдоль верхней полосы. Ближайший ключевой уровень расположен на отметке 0,1068 (R1), отстоящий от текущей цены всего на 0,0003; этот уровень служит ориентиром для возможного отката. Ниже, на уровнях 0,1061 (центральная область) и 0,1058 (S1), формируется двойная поддержка, расстояние до которых составляет менее 0,0010. Дальний ориентир установлен на уровне 0,1051 (S2), который находится на расстоянии около 0,0020 от текущей цены. Ключевым уровнем подтверждения прорыва вверх является отметка 0,1071 (R2); текущая цена как раз находится в этой зоне, поэтому необходимо внимательно следить за закрытием дня и стабильностью ценового уровня.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена CoW Protocol потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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CoW Protocol – это полностью безразрешительный торговый протокол, использующий пакетные аукционы в качестве механизма поиска цены. Протокол CoW использует пакетные аукционы для максимизации ликвидности за счет "совпадения желаний" (Coincidence of Wants (CoWs) в дополнение к использованию всей доступной ликвидности в сети, когда это необходимо.
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