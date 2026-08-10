Текущее общее настроение на рынке COW: Бычье, бычье 60% | медвежье 40%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Золотой крест K > D Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается. StochRSI > 80 Зона перекупленности Краткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката. Точка пивот R1 < Цена ≤ R2 Между R1-R2 Выше центрального пивота, но не в зоне экстремально высоких цен. Группа МА 3-4 Покупка 40–60% нейтрально МА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно. MACD Золотой крест DIF > DEA Наблюдается бычий момент. BOLL (20,2) Средняя < Цена ≤ Верхняя Между средней и верхней полосой Относительно сильный, но не слишком сильный. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 3-4 Покупка 40–60% нейтрально МА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.

COW_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,1071, находясь в зоне выше уровня сопротивления R2 и центральной области 0,1061. Согласно системе ключевых уровней, текущая цена пробила уровень R1 и сейчас тестирует R2, что свидетельствует о преобладании бычьих настроений в краткосрочной перспективе. Уровни S1 и центральная область образуют плотную зону сконцентрированных сделок снизу, при этом отклонение цены от этих уровней остаётся ограниченным. Индикаторы демонстрируют согласованность в пользу покупателей, при этом явных сигналов разворота вверх не наблюдается. Распределение импульса характеризуется краткосрочным концентрированным ростом. Как группа MA, так и группа EMA выдают сигналы покупки 3–4 степени, а система скользящих средних находится в бычьем порядке. MACD формирует «золотое пересечение»: быстрая и медленная линии расходятся выше нулевой оси, сохраняется восходящий импульс. Показатель RSI находится в нейтральной зоне, не достигая экстремальных значений перекупленности, что оставляет пространство для дальнейшего движения вверх. KDJ и StochRSI также движутся одновременно вверх, создавая резонанс короткосрочного импульса. Боллинджеры расширяются, волатильность умеренно возрастает, а цена движется вдоль верхней полосы. Ближайший ключевой уровень расположен на отметке 0,1068 (R1), отстоящий от текущей цены всего на 0,0003; этот уровень служит ориентиром для возможного отката. Ниже, на уровнях 0,1061 (центральная область) и 0,1058 (S1), формируется двойная поддержка, расстояние до которых составляет менее 0,0010. Дальний ориентир установлен на уровне 0,1051 (S2), который находится на расстоянии около 0,0020 от текущей цены. Ключевым уровнем подтверждения прорыва вверх является отметка 0,1071 (R2); текущая цена как раз находится в этой зоне, поэтому необходимо внимательно следить за закрытием дня и стабильностью ценового уровня.

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