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Текущая цена CoW Protocol сегодня составляет 0,1055 RUB. Рыночная капитализация COW составляет 61 087 870,65991123062 RUB. Отслеживайте обновления цен COW в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена CoW Protocol сегодня составляет 0,1055 RUB. Рыночная капитализация COW составляет 61 087 870,65991123062 RUB. Отслеживайте обновления цен COW в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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CoW Protocol Курс (COW)

Текущая цена 1 COW в RUB:

₽8,710256
₽8,710256₽8,710256
-1,77%1D
RUB
График цены CoW Protocol (COW) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 17:29:37 (UTC+8)

Сегодняшняя цена CoW Protocol

Текущая цена CoW Protocol (COW) сегодня составляет ₽ 0,1055 с изменением 1,77% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации COW на RUB составляет ₽ 0,1055 за COW.

На данный момент CoW Protocol занимает #187 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 61,09M, при оборотном предложении 579,03M COW. В течение последних 24 часов, COW торговался в диапазоне от ₽ 0,1048 (минимум) до ₽ 0,1086 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 99,721835007267487352, тогда как исторический минимум составил ₽ 3,3203744850536536816.

В краткосрочной перспективе COW изменился на -0,19% за последний час и на -5,72% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 51,93K.

Рыночная информация CoW Protocol (COW)

No.187

₽ 61,09M
₽ 61,09M₽ 61,09M

₽ 51,93K
₽ 51,93K₽ 51,93K

₽ 105,50M
₽ 105,50M₽ 105,50M

579,03M
579,03M 579,03M

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

57,90%

ETH

Текущая рыночная капитализация CoW Protocol составляет ₽ 61,09M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 51,93K. Циркулируещее обращение COW составляет 579,03M, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 105,50M.

История цен CoW Protocol в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,1048
₽ 0,1048₽ 0,1048
Мин 24Ч
₽ 0,1086
₽ 0,1086₽ 0,1086
Макс 24Ч

₽ 0,1048
₽ 0,1048₽ 0,1048

₽ 0,1086
₽ 0,1086₽ 0,1086

₽ 99,721835007267487352
₽ 99,721835007267487352₽ 99,721835007267487352

₽ 3,3203744850536536816
₽ 3,3203744850536536816₽ 3,3203744850536536816

-0,19%

-1,77%

-5,72%

-5,72%

История цен CoW Protocol (COW) в RUB

Отслеживайте изменения цены CoW Protocol за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,15695-1,77%
30 дней₽ -0,0353-25,08%
60 дней₽ -0,0342-24,49%
90 дней₽ -0,0831-44,07%
Изменение цены CoW Protocol сегодня

Сегодня для COW зафиксировано изменение ₽ -0,15695 (-1,77%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены CoW Protocol за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,0353 (-25,08%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены CoW Protocol за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то COW изменился на ₽ -0,0342 (-24,49%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены CoW Protocol за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,0831 (-44,07%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены CoW Protocol (COW)?

Просмотеть страницу истории цен CoW Protocol.

Анализ по CoW Protocol

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний CoW Protocol, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке CoW Protocol: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке COW: Бычье, бычье 60% | медвежье 40%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI> 80Зона перекупленностиКраткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката.
Точка пивотR1 < Цена ≤ R2Между R1-R2Выше центрального пивота, но не в зоне экстремально высоких цен.
Группа МА3-4 Покупка40–60% нейтральноМА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Средняя < Цена ≤ ВерхняяМежду средней и верхней полосойОтносительно сильный, но не слишком сильный.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA3-4 Покупка40–60% нейтральноМА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.

COW_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,1071, находясь в зоне выше уровня сопротивления R2 и центральной области 0,1061. Согласно системе ключевых уровней, текущая цена пробила уровень R1 и сейчас тестирует R2, что свидетельствует о преобладании бычьих настроений в краткосрочной перспективе. Уровни S1 и центральная область образуют плотную зону сконцентрированных сделок снизу, при этом отклонение цены от этих уровней остаётся ограниченным. Индикаторы демонстрируют согласованность в пользу покупателей, при этом явных сигналов разворота вверх не наблюдается. Распределение импульса характеризуется краткосрочным концентрированным ростом. Как группа MA, так и группа EMA выдают сигналы покупки 3–4 степени, а система скользящих средних находится в бычьем порядке. MACD формирует «золотое пересечение»: быстрая и медленная линии расходятся выше нулевой оси, сохраняется восходящий импульс. Показатель RSI находится в нейтральной зоне, не достигая экстремальных значений перекупленности, что оставляет пространство для дальнейшего движения вверх. KDJ и StochRSI также движутся одновременно вверх, создавая резонанс короткосрочного импульса. Боллинджеры расширяются, волатильность умеренно возрастает, а цена движется вдоль верхней полосы. Ближайший ключевой уровень расположен на отметке 0,1068 (R1), отстоящий от текущей цены всего на 0,0003; этот уровень служит ориентиром для возможного отката. Ниже, на уровнях 0,1061 (центральная область) и 0,1058 (S1), формируется двойная поддержка, расстояние до которых составляет менее 0,0010. Дальний ориентир установлен на уровне 0,1051 (S2), который находится на расстоянии около 0,0020 от текущей цены. Ключевым уровнем подтверждения прорыва вверх является отметка 0,1071 (R2); текущая цена как раз находится в этой зоне, поэтому необходимо внимательно следить за закрытием дня и стабильностью ценового уровня.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены CoW Protocol?

Цены на протокол CoW (COW) зависят от нескольких ключевых факторов:

1. Объём торгов и уровень внедрения на платформе CoW Swap.
2. Общие настроения и тенденции на рынке DeFi.
3. Активность сети Ethereum и размер комиссий за транзакции (газ-фей).
4. Обновления протокола и запуск новых функций.
5. Полезность токена и участие в процессах управления.
6. Эффективность защиты от MEV.
7. Конкуренция со стороны других агрегаторов DEX.
8. Деятельность маркет-мейкеров и поставщиков ликвидности.
9. Регуляторные изменения, влияющие на DeFi.
10. Общие условия на рынке криптовалют.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену CoW Protocol?

Люди хотят знать текущую цену токена CoW Protocol (COW) по нескольким ключевым причинам: принятие торговых решений, управление портфелем, анализ рынка и определение оптимального времени для инвестирования. Как активный токен DeFi, цена COW влияет на торговые стратегии и расчеты прибыли. Инвесторы отслеживают ежедневные котировки, чтобы оценить результаты своих операций, планировать входы и выходы из позиций, а также управлять уровнем риска в своих криптовалютных портфелях.

Прогноз цены CoW Protocol

Прогноз цены CoW Protocol (COW) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена COW в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены CoW Protocol (COW) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена CoW Protocol потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену CoW Protocol достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены COW, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены CoW Protocol».

Как купить и инвестировать CoW Protocol в Россия

Готовы приступить к работе с CoW Protocol? Покупка COW на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить CoW Protocol. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке CoW Protocol (COW).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и CoW Protocol будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке CoW Protocol (COW)

Что вы можете сделать с CoW Protocol

Владение CoW Protocol позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое CoW Protocol (COW)

CoW Protocol – это полностью безразрешительный торговый протокол, использующий пакетные аукционы в качестве механизма поиска цены. Протокол CoW использует пакетные аукционы для максимизации ликвидности за счет "совпадения желаний" (Coincidence of Wants (CoWs) в дополнение к использованию всей доступной ликвидности в сети, когда это необходимо.

Источники CoW Protocol

Для более глубокого понимания CoW Protocol рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт CoW Protocol
Обозреватель блоков

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Страница обновлена: 2026-08-10 17:29:37 (UTC+8)

Важные обновления индустрии CoW Protocol (COW)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о CoW Protocol

COW USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по COW с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами COW USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте CoW Protocol (COW) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы CoW Protocol в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
COW/USDT
₽8,710256
₽8,710256₽8,710256
-1,67%
489.13K (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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