PUNDIX

Pundi X – ведущий разработчик устройств на базе блокчейна, стремящийся преобразовать розничную торговлю с помощью своей блокчейн-системы точек продаж. Решение позволяет мерчантам и покупателям проводить мгновенные оффлайн-транзакции через собственный блокчейн.

Название криптовалютыPUNDIX

МестоNo.297

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)191.78%

Оборотное предложение258,386,541.0999244

Макс. предложение258,526,640

Общее предложение258,386,541.0999244

Коэффициент обращения0.9994%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум7.13592656,2021-04-09

Наименьшая цена0.21487481482968304,2025-04-07

Публичный блокчейнETH

ВведениеPundi X – ведущий разработчик устройств на базе блокчейна, стремящийся преобразовать розничную торговлю с помощью своей блокчейн-системы точек продаж. Решение позволяет мерчантам и покупателям проводить мгновенные оффлайн-транзакции через собственный блокчейн.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.

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MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
PUNDIX/USDT
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Книга ордеров
Сделки на рынке
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