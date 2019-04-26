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Текущая цена ARPA сегодня составляет 0,008855 RUB. Рыночная капитализация ARPA составляет 13 455 939,3287234247717 RUB. Отслеживайте обновления цен ARPA в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена ARPA сегодня составляет 0,008855 RUB. Рыночная капитализация ARPA составляет 13 455 939,3287234247717 RUB. Отслеживайте обновления цен ARPA в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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ARPA Курс (ARPA)

Текущая цена 1 ARPA в RUB:

₽0,7307146
₽0,7307146₽0,7307146
+0,07%1D
RUB
График цены ARPA (ARPA) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 16:04:12 (UTC+8)

Сегодняшняя цена ARPA

Текущая цена ARPA (ARPA) сегодня составляет ₽ 0,008855 с изменением 0,07% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ARPA на RUB составляет ₽ 0,008855 за ARPA.

На данный момент ARPA занимает #872 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 13,46M, при оборотном предложении 1,52B ARPA. В течение последних 24 часов, ARPA торговался в диапазоне от ₽ 0,008659 (минимум) до ₽ 0,009217 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 22,7062665540051269908, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,2877425944738848.

В краткосрочной перспективе ARPA изменился на +0,29% за последний час и на +7,35% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 61,52K.

Рыночная информация ARPA (ARPA)

No.872

₽ 13,46M
₽ 13,46M₽ 13,46M

₽ 61,52K
₽ 61,52K₽ 61,52K

₽ 17,71M
₽ 17,71M₽ 17,71M

1,52B
1,52B 1,52B

1 999 999 999,98773854
1 999 999 999,98773854 1 999 999 999,98773854

2019-04-26 00:00:00

₽ 1,6504
₽ 1,6504₽ 1,6504

ETH

Текущая рыночная капитализация ARPA составляет ₽ 13,46M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 61,52K. Циркулируещее обращение ARPA составляет 1,52B, а общее предложение – 1999999999.98773854. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 17,71M.

История цен ARPA в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,008659
₽ 0,008659₽ 0,008659
Мин 24Ч
₽ 0,009217
₽ 0,009217₽ 0,009217
Макс 24Ч

₽ 0,008659
₽ 0,008659₽ 0,008659

₽ 0,009217
₽ 0,009217₽ 0,009217

₽ 22,7062665540051269908
₽ 22,7062665540051269908₽ 22,7062665540051269908

₽ 0,2877425944738848
₽ 0,2877425944738848₽ 0,2877425944738848

+0,29%

+0,07%

+7,35%

+7,35%

История цен ARPA (ARPA) в RUB

Отслеживайте изменения цены ARPA за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ +0,00051114+0,07%
30 дней₽ +0,000141+1,61%
60 дней₽ +0,000574+6,93%
90 дней₽ -0,002108-19,23%
Изменение цены ARPA сегодня

Сегодня для ARPA зафиксировано изменение ₽ +0,00051114 (+0,07%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены ARPA за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,000141 (+1,61%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены ARPA за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то ARPA изменился на ₽ +0,000574 (+6,93%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены ARPA за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,002108 (-19,23%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены ARPA (ARPA)?

Просмотеть страницу истории цен ARPA.

Анализ по ARPA

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний ARPA, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке ARPA: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке ARPA: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI> 80Зона перекупленностиКраткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката.
Точка пивотПивот ≤ Цена ≤ R1Между Пивот‑R1Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении.
Группа МА0 Покупка0-20% продажВсе МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Средняя < Цена ≤ ВерхняяМежду средней и верхней полосойОтносительно сильный, но не слишком сильный.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA0 Покупка0-20% продажВсе МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.

ARPA_USDT в рамках 4-часового таймфрейма торгуется выше центральной зоны на уровне 0,008562. Текущая цена — 0,008594 — находится в непосредственной близости к уровню сопротивления R1 (0,008602). Ценовой уровень располагается в верхней половине ценового диапазона, формируя своего рода «центральную зону». На данном уровне наблюдается временный баланс между быками и медведями, при этом структура рынка не демонстрирует явных признаков пробоя или прорыва. Индикатор MACD показывает пересечение бычьего сигнала: краткосрочная динамика направлена вверх. Показатель RSI находится в нейтральной зоне, а индикаторы быстрого и медленного движения демонстрируют разнонаправленное движение. Волатильность сохраняется на текущем уровне, однако покупательские силы пока не обеспечивают абсолютного преимущества по объёму торгов. Динамика распределена довольно равномерно, что свидетельствует об отсутствии выраженного одностороннего тренда. Ближайший ключевой уровень сопротивления — R1 на отметке 0,008602. Расстояние до текущей цены составляет менее 1%. В случае пробоя следующая цель — уровень R2 на отметке 0,008630. С другой стороны, ближайшая поддержка расположена на уровне S1 — 0,008534, что примерно на 0,7% ниже текущей цены. Дальнейшее снижение может быть ограничено уровнем S2 — 0,008494. Ключевые уровни сосредоточены в пределах ±0,5% вокруг текущего курса.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены ARPA?

Цены на токен ARPA зависят от нескольких ключевых факторов:

1. Настроения рынка и общие тренды криптовалютного рынка
2. Принятие и внедрение технологии ARPA, обеспечивающей конфиденциальные вычисления
3. Объявления о партнерствах и интеграциях с корпоративными клиентами
4. Соотношение спроса и предложения токенов
5. Регуляторные изменения, влияющие на приватные монеты
6. Конкуренция со стороны других блокчейн-проектов, ориентированных на конфиденциальность
7. Ход разработки и достижение технических этапов
8. Объем торгов и уровень ликвидности на биржах
9. Движения цен на биткоин и эфириум
10. Инвесторские спекуляции и активность крупных держателей (whales)

Все эти факторы взаимодействуют друг с другом, формируя волатильность цен, характерную для рынков криптовалют.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену ARPA?

Люди хотят знать текущую цену ARPA по нескольким ключевым причинам: принятие торговых решений, управление портфелем, определение рыночного момента и планирование инвестиций. Активные трейдеры нуждаются в ценах в режиме реального времени, чтобы выгодно исполнять ордера на покупку/продажу. Инвесторы отслеживают ежедневные колебания для оценки результатов и перебалансировки своих позиций.

Прогноз цены ARPA

Прогноз цены ARPA (ARPA) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена ARPA в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены ARPA (ARPA) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена ARPA потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену ARPA достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены ARPA, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены ARPA».

Как купить и инвестировать ARPA в Россия

Готовы приступить к работе с ARPA? Покупка ARPA на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить ARPA. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке ARPA (ARPA).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и ARPA будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке ARPA (ARPA)

Что вы можете сделать с ARPA

Владение ARPA позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое ARPA (ARPA)

We propose a blockchain-based secure computation network of Multi-party Computation (MPC). ARPA cryptographically enables private smart contract, unprecedented data-at-use privacy protection, as well as scalable computational sharding

Источники ARPA

Для более глубокого понимания ARPA рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт ARPA
Обозреватель блоков

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BNB Chain EcosystemEthereum EcosystemPolygon Ecosystem

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Страница обновлена: 2026-08-10 16:04:12 (UTC+8)

Важные обновления индустрии ARPA (ARPA)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о ARPA

ARPA USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по ARPA с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами ARPA USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте ARPA (ARPA) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы ARPA в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
ARPA/USDT
₽0,73120972
₽0,73120972₽0,73120972
+0,29%
6.95M (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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1 ARPA = 0,7307146 RUB