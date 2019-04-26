Сегодняшняя цена ARPA

Текущая цена ARPA (ARPA) сегодня составляет ₽ 0,008855 с изменением 0,07% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ARPA на RUB составляет ₽ 0,008855 за ARPA.

На данный момент ARPA занимает #872 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 13,46M, при оборотном предложении 1,52B ARPA. В течение последних 24 часов, ARPA торговался в диапазоне от ₽ 0,008659 (минимум) до ₽ 0,009217 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 22,7062665540051269908, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,2877425944738848.

В краткосрочной перспективе ARPA изменился на +0,29% за последний час и на +7,35% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 61,52K.

Рыночная информация ARPA (ARPA)

Место No.872 Рыночная капитализация ₽ 13,46M₽ 13,46M ₽ 13,46M Объем (24Ч) ₽ 61,52K₽ 61,52K ₽ 61,52K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 17,71M₽ 17,71M ₽ 17,71M Оборотное предложение 1,52B 1,52B 1,52B Общее предложение 1 999 999 999,98773854 1 999 999 999,98773854 1 999 999 999,98773854 Дата выпуска 2019-04-26 00:00:00 Цена выпуска ₽ 1,6504₽ 1,6504 ₽ 1,6504 Публичный блокчейн ETH

Текущая рыночная капитализация ARPA составляет ₽ 13,46M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 61,52K. Циркулируещее обращение ARPA составляет 1,52B, а общее предложение – 1999999999.98773854. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 17,71M.