Сегодняшняя цена STABLE

Текущая цена STABLE (STABLE) сегодня составляет ₽ 0,032506 с изменением 0,12% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации STABLE на RUB составляет ₽ 0,032506 за STABLE.

На данный момент STABLE занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- STABLE. В течение последних 24 часов, STABLE торговался в диапазоне от ₽ 0,032025 (минимум) до ₽ 0,032632 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе STABLE изменился на +0,44% за последний час и на +3,25% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 69,31K.

Рыночная информация STABLE (STABLE)

Рыночная капитализация ---- -- Объем (24Ч) ₽ 69,31K₽ 69,31K ₽ 69,31K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 3,25B₽ 3,25B ₽ 3,25B Оборотное предложение ---- -- Макс. предложение 100 000 000 000 100 000 000 000 100 000 000 000 Общее предложение 100 000 000 000 100 000 000 000 100 000 000 000 Публичный блокчейн STABLE

Текущая рыночная капитализация STABLE составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 69,31K. Циркулируещее обращение STABLE составляет --, а общее предложение – 100000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 3,25B.