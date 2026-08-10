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Текущая цена STABLE сегодня составляет 0,032506 RUB. Рыночная капитализация STABLE составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен STABLE в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена STABLE сегодня составляет 0,032506 RUB. Рыночная капитализация STABLE составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен STABLE в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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STABLE Курс (STABLE)

Текущая цена 1 STABLE в RUB:

₽2,68467054
₽2,68467054₽2,68467054
+0,12%1D
RUB
График цены STABLE (STABLE) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 22:52:40 (UTC+8)

Сегодняшняя цена STABLE

Текущая цена STABLE (STABLE) сегодня составляет ₽ 0,032506 с изменением 0,12% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации STABLE на RUB составляет ₽ 0,032506 за STABLE.

На данный момент STABLE занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- STABLE. В течение последних 24 часов, STABLE торговался в диапазоне от ₽ 0,032025 (минимум) до ₽ 0,032632 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе STABLE изменился на +0,44% за последний час и на +3,25% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 69,31K.

Рыночная информация STABLE (STABLE)

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₽ 69,31K
₽ 69,31K₽ 69,31K

₽ 3,25B
₽ 3,25B₽ 3,25B

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STABLE

Текущая рыночная капитализация STABLE составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 69,31K. Циркулируещее обращение STABLE составляет --, а общее предложение – 100000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 3,25B.

История цен STABLE в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,032025
₽ 0,032025₽ 0,032025
Мин 24Ч
₽ 0,032632
₽ 0,032632₽ 0,032632
Макс 24Ч

₽ 0,032025
₽ 0,032025₽ 0,032025

₽ 0,032632
₽ 0,032632₽ 0,032632

--
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--
----

+0,44%

+0,12%

+3,25%

+3,25%

История цен STABLE (STABLE) в RUB

Отслеживайте изменения цены STABLE за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ +0,00321774+0,12%
30 дней₽ -0,002826-8,00%
60 дней₽ -0,001255-3,72%
90 дней₽ -0,007365-18,48%
Изменение цены STABLE сегодня

Сегодня для STABLE зафиксировано изменение ₽ +0,00321774 (+0,12%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены STABLE за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,002826 (-8,00%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены STABLE за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то STABLE изменился на ₽ -0,001255 (-3,72%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены STABLE за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,007365 (-18,48%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены STABLE (STABLE)?

Просмотеть страницу истории цен STABLE.

Анализ по STABLE

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний STABLE, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке STABLE: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке STABLE: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI> 80Зона перекупленностиКраткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката.
Точка пивотS2 ≤ Цена < S1Между S2‑S1Ниже центрального пивота, входит в зону низкой цены.
Группа МА5-6 Покупка60–80% покупокБольшинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Нижняя ≤ Цена ≤ СредняяМежду нижней и средней полосойОтносительно слабый, но не слишком слабый.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа≥ 80% покупокВсе МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.

STABLE_USDT торгуется на 4-часовом таймфрейме по цене 0,032618. Цена находится в небольшом диапазоне выше ключевой точки S2 — 0,03261. Центральная ось расположена на уровне 0,03293. В текущей структуре цена находится в нижней части системы центров. Стороны длинных и коротких позиций находятся в состоянии противостояния в узком диапазоне между уровнями S1 и S2. Индикаторная консенсусность указывает на то, что краткосрочная группа скользящих средних формирует сигнал «покупать», тогда как долгосрочная группа сохраняет нейтральную позицию. MACD завершил пересечение вверх («золотое пересечение»). Показатель RSI находится в нейтральной зоне. Распределение динамики демонстрирует слоистую структуру быстрых и медленных индикаторов: краткосрочные силы покупателей проявляют себя более активно. Волатильность остаётся на низком уровне, с тенденцией к сужению. Полосы Боллинджера сжимаются. Ближайший ключевой уровень сопротивления — S1 на отметке 0,03274; это значение отстоит от текущей цены менее чем на 0,4%. Далее, на дальнем конце, ориентиром служит уровень сопротивления R1 — 0,03306. Ближайшая поддержка расположена на уровне S2 — 0,03261, который практически совпадает с текущей ценой. На дальнем конце внизу ориентиром выступает уровень R2 — 0,03325, образующий обратный предел.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены STABLE?

Стабильные цены токенов зависят от нескольких ключевых факторов:

1. Динамика спроса и предложения на рынке
2. Общие настроения на криптовалютном рынке
3. Регуляторные изменения, влияющие на стейблкоины
4. Поддержка базовым активом и прозрачность резервов
5. Объем торгов и ликвидность
6. Показатели конкурентных стейблкоинов
7. Принятие и интеграция в протоколы DeFi
8. Макроэкономические условия и уровни инфляции
9. Листинг на биржах и доступность
10. Технические разработки и безопасность смарт-контрактов

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену STABLE?

Люди хотят знать стабильную цену на сегодня по нескольким ключевым причинам: принятие обоснованных торговых решений, управление портфелем, определение оптимального момента для покупки/продажи, отслеживание эффективности инвестиций, оценка волатильности рынка, а также получение актуальной информации о динамике цен для выявления потенциальных возможностей.

Прогноз цены STABLE

Прогноз цены STABLE (STABLE) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена STABLE в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены STABLE (STABLE) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена STABLE потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену STABLE достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены STABLE, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены STABLE».

Как купить и инвестировать STABLE в Россия

Готовы приступить к работе с STABLE? Покупка STABLE на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить STABLE. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке STABLE (STABLE).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и STABLE будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке STABLE (STABLE)

Что вы можете сделать с STABLE

Владение STABLE позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое STABLE (STABLE)

Stable – это первая в мире блокчейн-сеть 1 уровня, специально созданная для экосистемы USDt. В отличие от сетей общего назначения, Stable оптимизирована для обеспечения скорости, масштабируемости и соответствия нормативным требованиям, а USDt является ее нативным токеном газа. Такая конструкция устраняет трения, связанные с волатильностью цен на нативный газ, обеспечивая беспрепятственную интеграцию для платежных систем, ончейн-финансов, RWA, финтех-компаний и предприятий.

Источники STABLE

Для более глубокого понимания STABLE рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт STABLE
Обозреватель блоков

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Arbitrum EcosystemBNB Chain EcosystemCardano Ecosystem

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Страница обновлена: 2026-08-10 22:52:40 (UTC+8)

Важные обновления индустрии STABLE (STABLE)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о STABLE

STABLE USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по STABLE с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами STABLE USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте STABLE (STABLE) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы STABLE в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
STABLE/USDT
₽2,68640493
₽2,68640493₽2,68640493
+0,13%
2.16M (USDT)
STABLE/USDC
₽2,67971514
₽2,67971514₽2,67971514
-0,16%
1.65M (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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1 STABLE = 2,68467054 RUB