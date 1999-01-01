DHN

Dohrnii – это криптовалютная образовательная платформа нового поколения, созданная для расширения возможностей инвесторов с помощью интерактивного и игрового обучения. Академия Dohrnii предлагает структурированные курсы, подготовленные экспертами, которые знакомят пользователей с различными аспектами технологии блокчейн, торговых стратегий, управления рисками и децентрализованных финансов (DeFi). Используя систему “Учись и зарабатывай" (Learn-to-Earn), Dohrnii стимулирует вовлеченность пользователей, вознаграждая их токенами $DHN по мере прохождения уроков, выполнения тестов и участия в испытаниях.

Название криптовалютыDHN

Макс. предложение372,000,000

Время выпуска--

Оборотное предложение17,075,042

Цена выпуска--

Поиск
Избранные
DHN/USDT
Dohrnii
----
--
Макс 24ч
--
Мин 24ч
--
Объем 24ч (DHN)
--
Сумма 24ч (USDT)
--
График
Информация
Книга ордеров
Сделки на рынке
Книга ордеров
Сделки на рынке
Книга ордеров
Сделки на рынке
Сделки на рынке
Спот
Открытые ордера (0)
История ордеров
История сделок
Открытые позиции (0)
network_iconСеть нестабильна
Линия 1
Онлайн-поддержка клиентов
Loading...