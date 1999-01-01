DHN

Dohrnii – это криптовалютная образовательная платформа нового поколения, созданная для расширения возможностей инвесторов с помощью интерактивного и игрового обучения. Академия Dohrnii предлагает структурированные курсы, подготовленные экспертами, которые знакомят пользователей с различными аспектами технологии блокчейн, торговых стратегий, управления рисками и децентрализованных финансов (DeFi). Используя систему “Учись и зарабатывай" (Learn-to-Earn), Dohrnii стимулирует вовлеченность пользователей, вознаграждая их токенами $DHN по мере прохождения уроков, выполнения тестов и участия в испытаниях.

Название криптовалютыDHN

Макс. предложение372,000,000

Время выпуска--

Оборотное предложение17,075,042

Цена выпуска--