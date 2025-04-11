Что такое KiloEx (KILO)

Следующее поколение удобной бессрочной DEX на BNB Chain/opBNB/Base/Manta. Полная интеграция с LSTfi.

KiloEx доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в KiloEx. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.



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KiloEx Прогноз Цены

Прогнозирование цены криптовалюты включает в себя прогнозирование или спекуляцию на будущей стоимости криптовалют. Эти прогнозы направлены на предсказание потенциальной будущей стоимости конкретных криптовалют, таких как KiloEx, Bitcoin или Ethereum. Какова будет цена KILO в будущем? Сколько он будет стоить в 2026, 2027, 2028 и вплоть до 2050 года? Подробную информацию о прогнозах вы можете найти на нашей странице Прогноза цены KiloEx.

История цен KiloEx

Отслеживание траектории движения цены KILO дает ценное представление о ее прошлых результатах и помогает инвесторам понять факторы, влияющие на ее стоимость с течением времени. Понимание этих исторических закономерностей может дать ценный контекст для оценки потенциальной траектории KILO в будущем. Для получения подробной информации об истории цен перейдите на страницу Истории цен KiloEx.

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KILO на местную валюту

1 KILO к VND ₫ 904.10166 1 KILO к AUD A$ 0.0560634 1 KILO к GBP ￡ 0.0267976 1 KILO к EUR € 0.0310288 1 KILO к USD $ 0.03526 1 KILO к MYR RM 0.1558492 1 KILO к TRY ₺ 1.3419956 1 KILO к JPY ¥ 5.0608678 1 KILO к RUB ₽ 2.9343372 1 KILO к INR ₹ 3.0351808 1 KILO к IDR Rp 587.6664316 1 KILO к KRW ₩ 50.085067 1 KILO к PHP ₱ 2.0161668 1 KILO к EGP ￡E. 1.808838 1 KILO к BRL R$ 0.2066236 1 KILO к CAD C$ 0.0486588 1 KILO к BDT ৳ 4.2851478 1 KILO к NGN ₦ 56.3257344 1 KILO к UAH ₴ 1.459764 1 KILO к VES Bs 2.50346 1 KILO к PKR Rs 9.8876092 1 KILO к KZT ₸ 18.2220154 1 KILO к THB ฿ 1.1801522 1 KILO к TWD NT$ 1.1413662 1 KILO к AED د.إ 0.1294042 1 KILO к CHF Fr 0.0285606 1 KILO к HKD HK$ 0.273265 1 KILO к MAD .د.م 0.327918 1 KILO к MXN $ 0.7168358

Источники KiloEx

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Люди также спрашивают: Другие вопросы о KiloEx Какова цена KiloEx (KILO) сегодня? Текущая цена KiloEx (KILO) составляет 0.03526 USD . Какова рыночная капитализация KiloEx (KILO)? Текущая рыночная капитализация KiloEx составляет $ 7.46M USD . Она рассчитывается путем умножения текущего предложения KILO на его рыночную цену в реальном времени 0.03526 USD . Каково оборотное предложение KiloEx (KILO)? Текущее оборотное предложение KiloEx (KILO) составляет 211.70M USD . Какова была самая высокая цена KiloEx (KILO)? По состоянию на 2025-04-12 самая высокая цена KiloEx (KILO) составляет 0.2 USD . Каков 24-часовой объем торгов KiloEx (KILO)? 24-часовой объем торгов KiloEx (KILO) составляет $ 3.78M USD . Вы можете найти больше торгуемых токенов на MEXC и проверить их 24-часовой объем торгов.

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