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Текущая цена Arowana сегодня составляет 0,03047 RUB. Рыночная капитализация ARW составляет 698 091,0984013496981 RUB. Отслеживайте обновления цен ARW в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Arowana сегодня составляет 0,03047 RUB. Рыночная капитализация ARW составляет 698 091,0984013496981 RUB. Отслеживайте обновления цен ARW в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Arowana Курс (ARW)

Текущая цена 1 ARW в RUB:

₽2,5143844
₽2,5143844₽2,5143844
-1,74%1D
RUB
График цены Arowana (ARW) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 16:06:01 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Arowana

Текущая цена Arowana (ARW) сегодня составляет ₽ 0,03047 с изменением 1,74% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ARW на RUB составляет ₽ 0,03047 за ARW.

На данный момент Arowana занимает #1482 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 698,09K, при оборотном предложении 22,91M ARW. В течение последних 24 часов, ARW торговался в диапазоне от ₽ 0,03031 (минимум) до ₽ 0,03156 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 878,1094122565705228728, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,0350731385939503396.

В краткосрочной перспективе ARW изменился на -0,33% за последний час и на -54,31% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 1,85K.

Рыночная информация Arowana (ARW)

No.1482

₽ 698,09K
₽ 698,09K₽ 698,09K

₽ 1,85K
₽ 1,85K₽ 1,85K

₽ 15,24M
₽ 15,24M₽ 15,24M

22,91M
22,91M 22,91M

500 000 000
500 000 000 500 000 000

500 000 000
500 000 000 500 000 000

4,58%

ARB

Текущая рыночная капитализация Arowana составляет ₽ 698,09K, при 24-часовом объеме торгов ₽ 1,85K. Циркулируещее обращение ARW составляет 22,91M, а общее предложение – 500000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 15,24M.

История цен Arowana в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,03031
₽ 0,03031₽ 0,03031
Мин 24Ч
₽ 0,03156
₽ 0,03156₽ 0,03156
Макс 24Ч

₽ 0,03031
₽ 0,03031₽ 0,03031

₽ 0,03156
₽ 0,03156₽ 0,03156

₽ 878,1094122565705228728
₽ 878,1094122565705228728₽ 878,1094122565705228728

₽ 0,0350731385939503396
₽ 0,0350731385939503396₽ 0,0350731385939503396

-0,33%

-1,73%

-54,31%

-54,31%

История цен Arowana (ARW) в RUB

Отслеживайте изменения цены Arowana за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,044525-1,73%
30 дней₽ -0,10224-77,05%
60 дней₽ -0,09461-75,64%
90 дней₽ -0,12087-79,87%
Изменение цены Arowana сегодня

Сегодня для ARW зафиксировано изменение ₽ -0,044525 (-1,73%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Arowana за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,10224 (-77,05%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Arowana за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то ARW изменился на ₽ -0,09461 (-75,64%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Arowana за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,12087 (-79,87%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Arowana (ARW)?

Просмотеть страницу истории цен Arowana.

Анализ по Arowana

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Arowana, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какие факторы влияют на цены Arowana?

Цена монеты Arowana (ARW) зависит от следующих факторов: настроений рынка и доверия инвесторов, объема торгов и ликвидности, общих тенденций на рынке криптовалют, динамики цен биткоина, регуляторных новостей и изменений в политике, развития проекта и заключения партнерских соглашений, соотношения спроса и предложения, листингов на биржах, активности крупных инвесторов, уровня популярности в социальных сетях, паттернов технического анализа, а также макроэкономических факторов, влияющих на рисковые активы.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Arowana?

Люди хотят знать текущую цену Arowana (ARW) по нескольким ключевым причинам: принятие обоснованных торговых решений, оптимальное планирование покупок и продаж, управление портфелем инвестиций и оценка рисков. Данные о ценах в режиме реального времени помогают трейдерам использовать рыночную волатильность и колебания цен для извлечения прибыли.

Прогноз цены Arowana

Прогноз цены Arowana (ARW) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена ARW в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Arowana (ARW) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Arowana потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Arowana достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены ARW, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Arowana».

Как купить и инвестировать Arowana в Россия

Готовы приступить к работе с Arowana? Покупка ARW на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Arowana. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Arowana (ARW).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Arowana будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Arowana (ARW)

Что вы можете сделать с Arowana

Владение Arowana позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Покупка Arowana (ARW) на MEXC означает больше выгоды за ваши деньги. Являясь одной из криптовалютных платформ с самыми низкими комиссиями на рынке, MEXC помогает вам сократить расходы с самой первой сделки.

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Что такое Arowana (ARW)

Идеальное сочетание RWA и DeFi. Предоставляет все финансовые услуги, такие как торговля золотом и кредитование из Web2 на платформе Web3. Весь проект разделен на две области: AGT и ARW. AGT – это токен, обеспеченный золотом, который выдается пользователям в зависимости от количества физического золота, которое они депонируют. Пользователи могут участвовать в различных видах деятельности на платформе, например, использовать AGT в качестве залога для получения кредита в USDT. ARW – это токен, используемый во всей экосистеме проекта – для операций, вознаграждений, комиссий за услуги, управления и т. д. Он играет ключевую роль в определении направления развития экосистемы и поддержке ее использования, деятельности и участия. Другими словами, в рамках платформы проекта AGT и ARW являются ключевыми компонентами, которые решают различные существующие проблемы на текущем рынке и представляют новую парадигму для RWA и DeFi. Таким образом, проект направлен на создание совершенно новой парадигмы для RWA и DeFi, устранение разрыва между цифровой инфраструктурой и активами реального мира на текущем рынке, а также устранение ограничений существующих моделей Web2 и Web3.

Источники Arowana

Для более глубокого понимания Arowana рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Arowana
Обозреватель блоков

Категория :

Arbitrum EcosystemGovernanceReal World Assets (RWA)

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Страница обновлена: 2026-08-10 16:06:01 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Arowana (ARW)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Arowana

ARW USDT (фьючерсная торговля)

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Торгуйте Arowana (ARW) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Arowana в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
ARW/USDT
₽2,5143844
₽2,5143844₽2,5143844
-1,73%
60.09K (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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