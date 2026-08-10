Сегодняшняя цена Arowana

Текущая цена Arowana (ARW) сегодня составляет ₽ 0,03047 с изменением 1,74% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ARW на RUB составляет ₽ 0,03047 за ARW.

На данный момент Arowana занимает #1482 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 698,09K, при оборотном предложении 22,91M ARW. В течение последних 24 часов, ARW торговался в диапазоне от ₽ 0,03031 (минимум) до ₽ 0,03156 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 878,1094122565705228728, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,0350731385939503396.

В краткосрочной перспективе ARW изменился на -0,33% за последний час и на -54,31% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 1,85K.

Рыночная информация Arowana (ARW)

Место No.1482 Рыночная капитализация ₽ 698,09K₽ 698,09K ₽ 698,09K Объем (24Ч) ₽ 1,85K₽ 1,85K ₽ 1,85K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 15,24M₽ 15,24M ₽ 15,24M Оборотное предложение 22,91M 22,91M 22,91M Макс. предложение 500 000 000 500 000 000 500 000 000 Общее предложение 500 000 000 500 000 000 500 000 000 Коэффициент обращения 4,58% Публичный блокчейн ARB

Текущая рыночная капитализация Arowana составляет ₽ 698,09K, при 24-часовом объеме торгов ₽ 1,85K. Циркулируещее обращение ARW составляет 22,91M, а общее предложение – 500000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 15,24M.