Блокчейны 1 уровня (L1) – это базовая инфраструктура экосистемы Web3, которая самостоятельно обрабатывает и записывает транзакции. Эти сети используют собственные механизмы консенсуса для обеспечения безопасности и децентрализации. Разработчики создают dApp и смарт-контракты непосредственно на этих блокчейнах. Ключевые примеры – Bitcoin, Ethereum и Solana.

Блокчейн-трилемма означает, что сети 1 уровня не могут одновременно достичь полной децентрализации, максимальной безопасности и высокой масштабируемости – обычно приходится жертвовать одним из параметров ради усиления других.

Комиссии в сетях 1 уровня стимулируют майнеров или валидаторов обрабатывать транзакции и обеспечивать безопасность сети, а также защищают блокчейн от спам-атак.

Капитализация токенов 1 уровня в основном зависит от активности разработчиков, числа пользователей, объема заблокированной ликвидности (TVL) и утилитарности токена для оплаты комиссий сети.

Блокчейны 1 уровня выступают базовым уровнем безопасности и расчетов. В отличие от них, решения 2 уровня строятся поверх 1 уровня, чтобы ускорить и удешевить транзакции, с последующей фиксацией данных в основной сети 1 уровня.

Криптовалюты 1 уровня (L1) – это нативные токены независимых блокчейнов. Сети 1 уровня имеют собственные механизмы консенсуса и обрабатывают транзакции напрямую в своей базовой архитектуре.

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