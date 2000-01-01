Блокчейны 1 уровня (L1) – это базовая инфраструктура экосистемы Web3, которая самостоятельно обрабатывает и записывает транзакции. Эти сети используют собственные механизмы консенсуса для обеспечения безопасности и децентрализации. Разработчики создают dApp и смарт-контракты непосредственно на этих блокчейнах. Ключевые примеры – Bitcoin, Ethereum и Solana.
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