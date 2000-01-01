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Топ токенов 1 уровня по рыночной капитализации

Блокчейны 1 уровня (L1) – это базовая инфраструктура экосистемы Web3, которая самостоятельно обрабатывает и записывает транзакции. Эти сети используют собственные механизмы консенсуса для обеспечения безопасности и децентрализации. Разработчики создают dApp и смарт-контракты непосредственно на этих блокчейнах. Ключевые примеры – Bitcoin, Ethereum и Solana.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Биткоин
Биткоин
BTC
$ 63,963.08
-0.03%
-1.95%
-0.61%
$ 1.28T
$ 6.87K
2
Эфириум
Эфириум
ETH
$ 1,876.95
-0.17%
-2.60%
-0.35%
$ 225.97B
$ 105.62K
3
Binance Coin
Binance Coin
BNB
$ 600.56
-0.05%
-1.37%
+1.06%
$ 80.89B
$ 18.87K
4
Рипл
Рипл
XRP
$ 1.0196
-0.15%
-2.06%
-5.58%
$ 63.28B
$ 15.46M
5
Солана
Солана
SOL
$ 75.99
-0.12%
-1.68%
+2.30%
$ 44.05B
$ 411.74K
6
Трон
Трон
TRX
$ 0.331
+0.03%
+0.36%
+0.58%
$ 31.40B
$ 12.05M
7
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 55.34
+0.05%
+0.75%
-0.61%
$ 13.96B
$ 17.04K
8
Zcash
Zcash
ZEC
$ 499.36
+0.50%
-3.44%
-1.58%
$ 8.32B
$ 3.60K
9
Монеро
Монеро
XMR
$ 391.33
+0.20%
-0.55%
+9.40%
$ 7.36B
$ 7.19K
10
Кардано
Кардано
ADA
$ 0.1935
-0.51%
-1.62%
+0.99%
$ 7.07B
$ 14.96M
11
Стеллар
Стеллар
XLM
$ 0.1628
-0.12%
+0.25%
-4.75%
$ 5.48B
$ 2.38M
12
Bitcoin Cash Node
Bitcoin Cash Node
BCH
$ 213.5
-0.14%
-1.34%
-0.33%
$ 4.28B
$ 2.55K
13
Canton Network
Canton Network
CC
$ 0.0963
-0.97%
-3.03%
-12.02%
$ 3.73B
$ 2.54M
14
Тон
Тон
GRAM
$ 1.326
-0.15%
-1.04%
-4.73%
$ 3.56B
$ 522.59K
15
Лайткоин
Лайткоин
LTC
$ 45.11
-0.27%
-2.23%
+0.67%
$ 3.49B
$ 47.27K
16
Hedera
Hedera
HBAR
$ 0.06795
-0.16%
-2.01%
-3.30%
$ 2.95B
$ 1.76M
17
Avalanche
Avalanche
AVAX
$ 6.475
-0.17%
-1.16%
-3.63%
$ 2.80B
$ 22.46K
18
$ 0.6914
-0.12%
-1.37%
-1.26%
$ 2.78B
$ 856.14K
19
Bittensor
Bittensor
TAO
$ 201.58
-0.70%
-2.17%
+1.92%
$ 2.23B
$ 5.42K
20
Cronos
Cronos
CRO
$ 0.04694
-0.30%
-3.08%
-13.73%
$ 2.10B
$ 2.58M
21
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1.6071
-0.77%
-1.90%
-7.98%
$ 2.08B
$ 513.53K
22
MemeCore
MemeCore
M
$ 1.05914
-0.95%
-4.29%
-9.08%
$ 1.40B
$ 109.57K
23
Internet Computer
Internet Computer
ICP
$ 2.326
-0.22%
+4.78%
+9.42%
$ 1.27B
$ 117.35K
24
Ethereum Classic
Ethereum Classic
ETC
$ 6.42
0.00%
-0.92%
-3.01%
$ 1.01B
$ 8.72K
25
Pi Network
Pi Network
PI
$ 0.08816
+0.24%
-1.55%
+5.72%
$ 952.94M
$ 1.75M
26
Algorand
Algorand
ALGO
$ 0.08266
+0.34%
-4.63%
-8.80%
$ 734.83M
$ 1.70M
27
Kaspa
Kaspa
KAS
$ 0.025987
+0.12%
-2.20%
-2.69%
$ 716.82M
$ 17.99M
28
Beldex
Beldex
BDX
$ 0.09183
+0.08%
+0.24%
+10.83%
$ 709.37M
$ 9.98M
29
XDC Network
XDC Network
XDC
$ 0.02743
-0.11%
+1.52%
+3.68%
$ 562.24M
$ 3.36M
30
Filecoin
Filecoin
FIL
$ 0.7028
+0.09%
-1.28%
-2.16%
$ 554.13M
$ 1.48M
31
$ 0.006079
-0.12%
-0.18%
-0.95%
$ 519.75M
$ 11.92M
32
Aptos
Aptos
APT
$ 0.5927
+0.15%
-0.89%
+2.43%
$ 493.53M
$ 170.93K
33
Injective
Injective
INJ
$ 4.482
+0.52%
+0.77%
-9.73%
$ 445.97M
$ 215.97K
34
VeChain
VeChain
VET
$ 0.004665
+0.02%
-1.89%
-0.21%
$ 401.64M
$ 8.11M
35
Provenance Blockchain
Provenance Blockchain
HASH
$ 0.00670835
+0.02%
-0.16%
-6.57%
$ 377.82M
$ 3.39K
36
SEI
SEI
SEI
$ 0.04181
+0.02%
0.00%
+0.02%
$ 301.20M
$ 1.37M
37
TIA
TIA
TIA
$ 0.3263
-0.18%
-0.30%
-3.14%
$ 300.73M
$ 1.09M
38
Gnosis
Gnosis
GNO
$ 104.23
+0.03%
-2.12%
-0.08%
$ 275.56M
$ 553.92
39
Monad
Monad
MON
$ 0.02199
+0.04%
+5.79%
+6.96%
$ 263.58M
$ 11.21M
40
Decred
Decred
DCR
$ 12.817
-0.01%
-1.61%
-3.91%
$ 223.70M
$ 6.83K
41
Tezos
Tezos
XTZ
$ 0.1977
-0.25%
-2.56%
-0.85%
$ 215.29M
$ 304.08K
42
Unit Bitcoin
Unit Bitcoin
UBTC
$ 63,801
-0.08%
-0.02%
-0.74%
$ 208.81M
$ 18.66M
43
Kaia
Kaia
KAIA
$ 0.02674
+0.04%
-1.76%
+1.51%
$ 170.45M
$ 2.24M
44
MIOTAC
MIOTAC
IOTA
$ 0.03427
-0.26%
-3.98%
+2.88%
$ 153.78M
$ 1.93M
45
Telcoin
Telcoin
TEL
$ 0.001527
+0.52%
-4.72%
-6.92%
$ 147.38M
$ 106.71M
46
THORChain
THORChain
RUNE
$ 0.4275
-0.28%
-2.09%
-4.60%
$ 144.52M
$ 373.17K
47
Plasma
Plasma
XPL
$ 0.07896
-0.24%
+0.57%
+1.23%
$ 142.29M
$ 3.91M
48
Theta Network
Theta Network
THETA
$ 0.140172
-0.25%
+0.01%
+9.02%
$ 140.14M
$ 7.70M
49
OriginTrail
OriginTrail
TRAC
$ 0.2737
+1.17%
-2.23%
-1.39%
$ 138.00M
$ 273.66K
50
Chiliz
Chiliz
CHZ
$ 0.01304
-0.38%
-2.10%
+1.24%
$ 136.10M
$ 6.57M

Часто задаваемые вопросы

Что такое криптовалюты 1 уровня (L1)?
Криптовалюты 1 уровня (L1) – это нативные токены независимых блокчейнов. Сети 1 уровня имеют собственные механизмы консенсуса и обрабатывают транзакции напрямую в своей базовой архитектуре.
Чем блокчейны 1 уровня отличаются от решений масштабирования 2 уровня?
Блокчейны 1 уровня выступают базовым уровнем безопасности и расчетов. В отличие от них, решения 2 уровня строятся поверх 1 уровня, чтобы ускорить и удешевить транзакции, с последующей фиксацией данных в основной сети 1 уровня.
Какие факторы влияют на оценку токенов 1 уровня?
Капитализация токенов 1 уровня в основном зависит от активности разработчиков, числа пользователей, объема заблокированной ликвидности (TVL) и утилитарности токена для оплаты комиссий сети.
Зачем нужны комиссии в сетях 1 уровня?
Комиссии в сетях 1 уровня стимулируют майнеров или валидаторов обрабатывать транзакции и обеспечивать безопасность сети, а также защищают блокчейн от спам-атак.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Уровень 1 (L1), а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.