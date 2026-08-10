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Текущая цена DAO Maker сегодня составляет 0,02128 RUB. Рыночная капитализация DAO составляет 4 458 655,2140724384784 RUB. Отслеживайте обновления цен DAO в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена DAO Maker сегодня составляет 0,02128 RUB. Рыночная капитализация DAO составляет 4 458 655,2140724384784 RUB. Отслеживайте обновления цен DAO в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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DAO Maker Курс (DAO)

Текущая цена 1 DAO в RUB:

₽1,7633772
₽1,7633772₽1,7633772
-5,32%1D
RUB
График цены DAO Maker (DAO) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 17:43:28 (UTC+8)

Сегодняшняя цена DAO Maker

Текущая цена DAO Maker (DAO) сегодня составляет ₽ 0,02128 с изменением 5,32% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации DAO на RUB составляет ₽ 0,02128 за DAO.

На данный момент DAO Maker занимает #1118 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 4,46M, при оборотном предложении 209,52M DAO. В течение последних 24 часов, DAO торговался в диапазоне от ₽ 0,02121 (минимум) до ₽ 0,02452 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 723,8709955188, тогда как исторический минимум составил ₽ 2,2004825304650353335.

В краткосрочной перспективе DAO изменился на -0,15% за последний час и на +1,62% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 61,13K.

Рыночная информация DAO Maker (DAO)

No.1118

₽ 4,46M
₽ 4,46M₽ 4,46M

₽ 61,13K
₽ 61,13K₽ 61,13K

₽ 5,73M
₽ 5,73M₽ 5,73M

209,52M
209,52M 209,52M

269 089 183,0625307
269 089 183,0625307 269 089 183,0625307

ETH

Текущая рыночная капитализация DAO Maker составляет ₽ 4,46M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 61,13K. Циркулируещее обращение DAO составляет 209,52M, а общее предложение – 269089183.0625307. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 5,73M.

История цен DAO Maker в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,02121
₽ 0,02121₽ 0,02121
Мин 24Ч
₽ 0,02452
₽ 0,02452₽ 0,02452
Макс 24Ч

₽ 0,02121
₽ 0,02121₽ 0,02121

₽ 0,02452
₽ 0,02452₽ 0,02452

₽ 723,8709955188
₽ 723,8709955188₽ 723,8709955188

₽ 2,2004825304650353335
₽ 2,2004825304650353335₽ 2,2004825304650353335

-0,15%

-5,31%

+1,62%

+1,62%

История цен DAO Maker (DAO) в RUB

Отслеживайте изменения цены DAO Maker за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,0990829-5,31%
30 дней₽ -0,00658-23,62%
60 дней₽ -0,01029-32,60%
90 дней₽ -0,02979-58,34%
Изменение цены DAO Maker сегодня

Сегодня для DAO зафиксировано изменение ₽ -0,0990829 (-5,31%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены DAO Maker за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,00658 (-23,62%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены DAO Maker за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то DAO изменился на ₽ -0,01029 (-32,60%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены DAO Maker за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,02979 (-58,34%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены DAO Maker (DAO)?

Просмотеть страницу истории цен DAO Maker.

Анализ по DAO Maker

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний DAO Maker, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какие факторы влияют на цены DAO Maker?

Цены на DAO Maker (DAO) зависят от нескольких ключевых факторов:

1. Принятие и использование платформы — чем больше проектов запускается через DAO Maker, тем выше спрос.
2. Полезность токена — вознаграждения за стейкинг, права управления и скидки на платформенные комиссии способствуют росту стоимости.
3. Настроения на рынке — общие тренды криптовалютного рынка влияют на движения цен DAO.
4. Объявления о партнерствах — новые сотрудничества могут укрепить доверие инвесторов.
5. Работа платформы — успех запущенных проектов отражается на репутации DAO Maker.
6. Механика предложения — сжигание токенов и стейкинг снижают количество находящихся в обращении монет.
7. Новости в сфере регулирования — криптовалютное законодательство влияет на настроения инвесторов.
8. Конкуренция — другие платформы для запуска проектов оказывают влияние на долю рынка.
9. Развитие команды — обновления и прогресс по дорожной карте влияют на цены.
10. Объем торгов — более высокая ликвидность способствует стабильности цен.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену DAO Maker?

Люди хотят знать текущую цену DAO Maker по нескольким ключевым причинам: принятие обоснованных торговых решений, отслеживание портфелей, анализ рынка, а также определение оптимальных моментов входа и выхода из позиций. Как активная криптовалюта, цена DAO постоянно колеблется, что влияет на прибыль и убытки инвесторов. Текущие данные о цене помогают оценить рыночные тенденции, уровень волатильности и потенциальные возможности для покупки или продажи позиций.

Прогноз цены DAO Maker

Прогноз цены DAO Maker (DAO) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена DAO в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены DAO Maker (DAO) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена DAO Maker потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену DAO Maker достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены DAO, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены DAO Maker».

Как купить и инвестировать DAO Maker в Россия

Готовы приступить к работе с DAO Maker? Покупка DAO на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить DAO Maker. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке DAO Maker (DAO).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и DAO Maker будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке DAO Maker (DAO)

Что вы можете сделать с DAO Maker

Владение DAO Maker позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое DAO Maker (DAO)

DAO Maker is a platform that aims to redefine venture capital for the masses, by providing scalable technologies and funding support to tokenized startups. This venture capital fund was first conceptualized in 2017. It has since evolved to create low turnout frameworks, which has enabled many retail investors and individuals to become active in venture capital. When funding through DAO Maker, the risks for both parties – the investors and the startups – are significantly reduced.

Источники DAO Maker

Для более глубокого понимания DAO Maker рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт DAO Maker
Обозреватель блоков

Категория :

Arbitrum EcosystemBNB Chain EcosystemDaoMaker Launchpad

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Страница обновлена: 2026-08-10 17:43:28 (UTC+8)

Важные обновления индустрии DAO Maker (DAO)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о DAO Maker

DAO USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по DAO с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами DAO USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте DAO Maker (DAO) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы DAO Maker в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
DAO/USDT
₽1,7642043
₽1,7642043₽1,7642043
-5,41%
2.78M (USDT)

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Лидеры роста

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Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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1 DAO = 1,7600688 RUB