Сегодняшняя цена DAO Maker

Текущая цена DAO Maker (DAO) сегодня составляет ₽ 0,02128 с изменением 5,32% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации DAO на RUB составляет ₽ 0,02128 за DAO.

На данный момент DAO Maker занимает #1118 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 4,46M, при оборотном предложении 209,52M DAO. В течение последних 24 часов, DAO торговался в диапазоне от ₽ 0,02121 (минимум) до ₽ 0,02452 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 723,8709955188, тогда как исторический минимум составил ₽ 2,2004825304650353335.

В краткосрочной перспективе DAO изменился на -0,15% за последний час и на +1,62% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 61,13K.

Рыночная информация DAO Maker (DAO)

Место No.1118 Рыночная капитализация ₽ 4,46M₽ 4,46M ₽ 4,46M Объем (24Ч) ₽ 61,13K₽ 61,13K ₽ 61,13K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 5,73M₽ 5,73M ₽ 5,73M Оборотное предложение 209,52M 209,52M 209,52M Общее предложение 269 089 183,0625307 269 089 183,0625307 269 089 183,0625307 Публичный блокчейн ETH

Текущая рыночная капитализация DAO Maker составляет ₽ 4,46M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 61,13K. Циркулируещее обращение DAO составляет 209,52M, а общее предложение – 269089183.0625307. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 5,73M.