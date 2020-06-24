Сегодняшняя цена balancer

Текущая цена balancer (BAL) сегодня составляет ₽ 0.10839 с изменением 0.09% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BAL на RUB составляет ₽ 0.10839 за BAL.

На данный момент balancer занимает #1071 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 7,56M, при оборотном предложении 69,79M BAL. В течение последних 24 часов, BAL торговался в диапазоне от ₽ 0.10806 (минимум) до ₽ 0.11292 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 6,168.711586125, тогда как исторический минимум составил ₽ 8.30530975801201455.

В краткосрочной перспективе BAL изменился на -0.33% за последний час и на +0.45% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 55,46K.

Рыночная информация balancer (BAL)

Место No.1071 Рыночная капитализация ₽ 7,56M₽ 7,56M ₽ 7,56M Объем (24Ч) ₽ 55,46K₽ 55,46K ₽ 55,46K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 10.42M₽ 10.42M ₽ 10.42M Оборотное предложение 69,79M 69,79M 69,79M Макс. предложение 96,150,704 96,150,704 96,150,704 Общее предложение 72,368,512.92020285 72,368,512.92020285 72,368,512.92020285 Коэффициент обращения 72.58% Дата выпуска 2020-06-24 00:00:00 Публичный блокчейн ETH

Текущая рыночная капитализация balancer составляет ₽ 7,56M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 55,46K. Циркулируещее обращение BAL составляет 69,79M, а общее предложение – 72368512.92020285. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 10.42M.