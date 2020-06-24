Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Текущая цена balancer сегодня составляет 0.10839 RUB. Рыночная капитализация BAL составляет 7,564,420.7455503206373 RUB. Отслеживайте обновления цен BAL в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена balancer сегодня составляет 0.10839 RUB. Рыночная капитализация BAL составляет 7,564,420.7455503206373 RUB. Отслеживайте обновления цен BAL в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

Подробнее о BAL

Информация о цене BAL

Что такое BAL

Whitepaper BAL

Официальный сайт BAL

Токеномика BAL

Прогноз цен BAL

История BAL

Руководство по покупке BAL

Конвертер валют BAL в фиат

BAL на споте

Фьючерсы BAL USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип balancer

balancer Курс (BAL)

Текущая цена 1 BAL в RUB:

₽8.942175
₽8.942175₽8.942175
+0,09%1D
RUB
График цены balancer (BAL) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 16:25:48 (UTC+8)

Сегодняшняя цена balancer

Текущая цена balancer (BAL) сегодня составляет ₽ 0.10839 с изменением 0.09% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BAL на RUB составляет ₽ 0.10839 за BAL.

На данный момент balancer занимает #1071 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 7,56M, при оборотном предложении 69,79M BAL. В течение последних 24 часов, BAL торговался в диапазоне от ₽ 0.10806 (минимум) до ₽ 0.11292 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 6,168.711586125, тогда как исторический минимум составил ₽ 8.30530975801201455.

В краткосрочной перспективе BAL изменился на -0.33% за последний час и на +0.45% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 55,46K.

Рыночная информация balancer (BAL)

No.1071

₽ 7,56M
₽ 7,56M₽ 7,56M

₽ 55,46K
₽ 55,46K₽ 55,46K

₽ 10.42M
₽ 10.42M₽ 10.42M

69,79M
69,79M 69,79M

96,150,704
96,150,704 96,150,704

72,368,512.92020285
72,368,512.92020285 72,368,512.92020285

72.58%

2020-06-24 00:00:00

ETH

Текущая рыночная капитализация balancer составляет ₽ 7,56M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 55,46K. Циркулируещее обращение BAL составляет 69,79M, а общее предложение – 72368512.92020285. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 10.42M.

История цен balancer в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0.10806
₽ 0.10806₽ 0.10806
Мин 24Ч
₽ 0.11292
₽ 0.11292₽ 0.11292
Макс 24Ч

₽ 0.10806
₽ 0.10806₽ 0.10806

₽ 0.11292
₽ 0.11292₽ 0.11292

₽ 6,168.711586125
₽ 6,168.711586125₽ 6,168.711586125

₽ 8.30530975801201455
₽ 8.30530975801201455₽ 8.30530975801201455

-0.33%

+0.09%

+0.45%

+0.45%

История цен balancer (BAL) в RUB

Отслеживайте изменения цены balancer за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ +0.0080407+0.09%
30 дней₽ +0.01425+15.13%
60 дней₽ +0.00349+3.32%
90 дней₽ -0.04581-29.71%
Изменение цены balancer сегодня

Сегодня для BAL зафиксировано изменение ₽ +0.0080407 (+0.09%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены balancer за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0.01425 (+15.13%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены balancer за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то BAL изменился на ₽ +0.00349 (+3.32%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены balancer за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0.04581 (-29.71%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены balancer (BAL)?

Просмотеть страницу истории цен balancer.

Анализ по balancer

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний balancer, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какие факторы влияют на цены balancer?

Цены на BAL зависят от нескольких ключевых факторов:

1. Использование протокола и TVL (общая замороженная стоимость) — более высокое использование повышает спрос.
2. Объем торгов на DEX Balancer — увеличение числа сделок повышает полезность BAL.
3. Участие в процессе управления — владельцы BAL голосуют за изменения в протоколе.
4. Настроения на рынке DeFi — общая динамика сектора влияет на цену BAL.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену balancer?

Люди хотят знать текущую цену токена Balancer (BAL) по нескольким ключевым причинам: принятие обоснованных торговых решений, управление портфелем и анализ рынка. BAL — это токен управления в сфере DeFi для протокола автоматизированного маркетмейкера. Трейдерам необходимы актуальные цены для определения оптимальных моментов покупки или продажи, тогда как инвесторы отслеживают изменения стоимости своих активов.

Прогноз цены balancer

Прогноз цены balancer (BAL) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена BAL в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены balancer (BAL) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена balancer потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену balancer достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены BAL, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены balancer».

Как купить и инвестировать balancer в Россия

Готовы приступить к работе с balancer? Покупка BAL на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить balancer. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке balancer (BAL).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и balancer будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке balancer (BAL)

Что вы можете сделать с balancer

Владение balancer позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

  • Изучите спотовый рынок MEXC

    Изучите спотовый рынок MEXC

    Торгуйте более чем 2 800 токенами с ультранизкими комиссиями.

    Фьючерсная торговля

    Фьючерсная торговля

    Торгуйте с кредитным плечом до 500x и глубокой ликвидностью.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Совершайте стейкинг токенов и получайте потрясающие аирдропы.

    Премаркет MEXC

    Премаркет MEXC

    Покупайте и продавайте новые токены до их официального листинга.

Торговля с чрезвычайно низкими комиссиями на MEXC

Покупка balancer (BAL) на MEXC означает больше выгоды за ваши деньги. Являясь одной из криптовалютных платформ с самыми низкими комиссиями на рынке, MEXC помогает вам сократить расходы с самой первой сделки.

Комиссии за спотовую торговлю:
--
Мейкер
--
Тейкер
Комиссии за фьючерсную торговлю:
--
Мейкер
--
Тейкер

Ознакомьтесь с конкурентоспособными торговыми комиссиями MEXC.

Кроме того, вы можете торговать избранными спотовыми токенами абсолютно без комиссии в рамках Фестиваля с 0 комиссией от MEXC.

Что такое balancer (BAL)

Balancer — это некастодиальный портфельный менеджер, поставщик ликвидности и датчик цен. Для получения дополнительной информации о проекте посетите его официальный сайт выше.

Источники balancer

Для более глубокого понимания balancer рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт balancer
Обозреватель блоков

Категория :

Arbitrum EcosystemAutomated Market Maker (AMM)Avalanche Ecosystem

Люди также спрашивают: Другие вопросы о balancer

Страница обновлена: 2026-08-10 16:25:48 (UTC+8)

Важные обновления индустрии balancer (BAL)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о balancer

BAL USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по BAL с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами BAL USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте balancer (BAL) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы balancer в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
BAL/USDT
₽8.9397
₽8.9397₽8.9397
+0.12%
508.56K (USDT)

Больше криптовалют для изучения

Лучшие криптовалюты, рыночные данные по которым доступны на MEXC

В тренде

Трендовые криптовалюты, которые в настоящее время привлекают значительное внимание рынка

Биткоин

Биткоин

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Солана

Солана

SOL
Эфириум

Эфириум

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Недавно добавленные

Криптовалюты недавно внесенные в листинг и доступные для торговли

DAPPOS

DAPPOS

DOS

₽0.000000
₽0.000000₽0.000000

0.00%

AurumX

AurumX

UMX

₽16.50825
₽16.50825₽16.50825

-14.77%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₽229.2675
₽229.2675₽229.2675

+54.38%

JMDT

JMDT

JMDT

₽81.0645
₽81.0645₽81.0645

-8.91%

STONK

STONK

STONK

₽0.725670
₽0.725670₽0.725670

+39.57%

Лидеры роста

Сегодняшние лидеры роста

Myros

Myros

MY

₽13.7940
₽13.7940₽13.7940

+1,176.33%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

₽0.753225
₽0.753225₽0.753225

+52.16%

龙虾

龙虾

龙虾

₽2.1929325
₽2.1929325₽2.1929325

+43.93%

Grvt

Grvt

GRVT

₽32.2575
₽32.2575₽32.2575

+35.10%

Bubblemaps

Bubblemaps

BMT

₽2.782725
₽2.782725₽2.782725

+36.61%

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор BAL в RUB

Сумма

BAL
BAL
RUB
RUB

1 BAL = 8.942175 RUB