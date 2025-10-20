Текущая цена PhyChain сегодня составляет 3.038 USD. Следите за обновлениями цены PHYCHAIN к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены PHYCHAIN прямо сейчас на MEXC.Текущая цена PhyChain сегодня составляет 3.038 USD. Следите за обновлениями цены PHYCHAIN к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены PHYCHAIN прямо сейчас на MEXC.

PhyChain Курс (PHYCHAIN)

$3,039
-1,45%1D
График цены PhyChain (PHYCHAIN) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 16:51:48 (UTC+8)

Информация о ценах PhyChain (PHYCHAIN) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 2,998
Мин 24Ч
$ 3,111
Макс 24Ч

$ 2,998
$ 3,111
--
--
-1,75%

-1,45%

+2,18%

+2,18%

Текущая цена PhyChain (PHYCHAIN) составляет $ 3,038. За последние 24 часа PHYCHAIN торговался в диапазоне от $ 2,998 до $ 3,111, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена PHYCHAIN за все время составляет --, а минимальная – --.

Что касается краткосрочной динамики, PHYCHAIN изменился на -1,75% за последний час, на -1,45% за 24 часа и на +2,18% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация PhyChain (PHYCHAIN)

$ 77,89K
$ 77,89K$ 77,89K

$ 6,08B
$ 6,08B$ 6,08B

2 000 000 000
2 000 000 000 2 000 000 000

BSC

Текущая рыночная капитализация PhyChain составляет --, при 24-часовом объеме торгов $ 77,89K. Циркулируещее обращение PHYCHAIN составляет --, а общее предложение – 2000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 6,08B.

История цен PhyChain (PHYCHAIN) в USD

Отслеживайте изменения цены PhyChain за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,04471-1,45%
30 дней$ +1,964+182,86%
60 дней$ +1,867+159,43%
90 дней$ +0,781+34,60%
Изменение цены PhyChain сегодня

Сегодня для PHYCHAIN зафиксировано изменение $ -0,04471 (-1,45%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены PhyChain за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ +1,964 (+182,86%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены PhyChain за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то PHYCHAIN изменился на $ +1,867 (+159,43%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены PhyChain за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +0,781 (+34,60%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены PhyChain (PHYCHAIN)?

Просмотеть страницу истории цен PhyChain.

Что такое PhyChain (PHYCHAIN)

PhyChain – первая в мире инновационная платформа, основанная на технологии децентрализованной физической инфраструктуры DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Network) и распределенных вычислительных мощностей. Мы стремимся раскрыть потенциал миллиардов незадействованных устройств, создать справедливую и устойчивую децентрализованную сеть вычислительных мощностей и обеспечить надежную поддержку будущей цифровой экономики.

PhyChain доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в PhyChain. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга PHYCHAIN, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о PhyChain в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки PhyChain простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены PhyChain (USD)

Сколько будет стоить PhyChain (PHYCHAIN) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов PhyChain (PHYCHAIN) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для PhyChain.

Проверьте прогноз цены PhyChain!

Токеномика PhyChain (PHYCHAIN)

Понимание токеномики PhyChain (PHYCHAIN) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена PHYCHAIN прямо сейчас!

Как купить PhyChain (PHYCHAIN)

Ищете как купить PhyChain? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести PhyChain на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

PHYCHAIN на местную валюту

Источники PhyChain

Для более глубокого понимания PhyChain рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт PhyChain
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о PhyChain

Сколько стоит PhyChain (PHYCHAIN) на сегодня?
Актуальная цена PHYCHAIN в USD – 3,038 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена PHYCHAIN в USD?
Текущая цена PHYCHAIN в USD составляет $ 3,038. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация PhyChain?
Рыночная капитализация PHYCHAIN составляет -- USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение PHYCHAIN?
Циркулирующее предложение PHYCHAIN составляет -- USD.
Какова была максимальная цена (ATH) PHYCHAIN?
PHYCHAIN достиг максимальной цены (ATH) в -- USD.
Какова была минимальная цена PHYCHAIN за все время (ATL)?
PHYCHAIN достиг минимальной цены (ATL) в -- USD.
Каков объем торгов PHYCHAIN?
Объем торгов за последние 24 часа для PHYCHAIN составляет $ 77,89K USD.
Вырастет ли PHYCHAIN в цене в этом году?
PHYCHAIN может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены PHYCHAIN для более подробного анализа.
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

