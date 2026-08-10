Сегодняшняя цена Ice Open Network

Текущая цена Ice Open Network (ION) сегодня составляет ₽ 0.000088 с изменением 23.94% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ION на RUB составляет ₽ 0.000088 за ION.

На данный момент Ice Open Network занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- ION. В течение последних 24 часов, ION торговался в диапазоне от ₽ 0.000057 (минимум) до ₽ 0.000098 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе ION изменился на -8.34% за последний час и на +33.33% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 38,35K.

Рыночная информация Ice Open Network (ION)

Рыночная капитализация ---- -- Объем (24Ч) ₽ 38,35K₽ 38,35K ₽ 38,35K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 312.90K₽ 312.90K ₽ 312.90K Оборотное предложение ---- -- Общее предложение 3,555,728,247 3,555,728,247 3,555,728,247 Публичный блокчейн BSC

Текущая рыночная капитализация Ice Open Network составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 38,35K. Циркулируещее обращение ION составляет --, а общее предложение – 3555728247. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 312.90K.