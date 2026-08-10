Ice Open Network Курс (ION)
Текущая цена Ice Open Network (ION) сегодня составляет ₽ 0.000088 с изменением 23.94% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ION на RUB составляет ₽ 0.000088 за ION.
На данный момент Ice Open Network занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- ION. В течение последних 24 часов, ION торговался в диапазоне от ₽ 0.000057 (минимум) до ₽ 0.000098 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.
В краткосрочной перспективе ION изменился на -8.34% за последний час и на +33.33% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 38,35K.
BSC
Текущая рыночная капитализация Ice Open Network составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 38,35K. Циркулируещее обращение ION составляет --, а общее предложение – 3555728247. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 312.90K.
-8.34%
+23.94%
+33.33%
+33.33%
Отслеживайте изменения цены Ice Open Network за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ +0.00140522
|+23.94%
|30 дней
|₽ -0.000006
|-6.39%
|60 дней
|₽ -0.000036
|-29.04%
|90 дней
|₽ -0.000065
|-42.49%
Сегодня для ION зафиксировано изменение ₽ +0.00140522 (+23.94%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0.000006 (-6.39%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то ION изменился на ₽ -0.000036 (-29.04%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0.000065 (-42.49%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Ice Open Network (ION)?
Просмотеть страницу истории цен Ice Open Network.
В 2040 году цена Ice Open Network потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
Готовы приступить к работе с Ice Open Network? Покупка ION на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Ice Open Network. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Ice Open Network (ION).
Владение Ice Open Network позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin
Покупка Ice Open Network (ION) на MEXC означает больше выгоды за ваши деньги. Являясь одной из криптовалютных платформ с самыми низкими комиссиями на рынке, MEXC помогает вам сократить расходы с самой первой сделки.
Ознакомьтесь с конкурентоспособными торговыми комиссиями MEXC.
Кроме того, вы можете торговать избранными спотовыми токенами абсолютно без комиссии в рамках Фестиваля с 0 комиссией от MEXC.
Ice Open Network (ION) – это экосистема Web3, ориентированная на создание токенизированных сообществ и социальное взаимодействие в сети. Токен ION служит основным утилитарным активом, используемым для транзакций, торговых пар и деятельности экосистемы в сети BNB.
Для более глубокого понимания Ice Open Network рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:
|Время (UTC+8)
|Тип
|Информация
|02-11 14:20:00
|Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
|02-10 18:39:21
|Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
|02-04 11:04:00
|Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
|02-04 00:48:00
|Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
|02-01 01:12:00
|Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
|01-28 07:44:00
|Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост
Открывайте лонг или шорт позиции по ION с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами ION USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.
Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Ice Open Network в режиме реального времени и торгуйте напрямую.
Лучшие криптовалюты, рыночные данные по которым доступны на MEXC
Трендовые криптовалюты, которые в настоящее время привлекают значительное внимание рынка
Криптовалюты недавно внесенные в листинг и доступные для торговли
Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.