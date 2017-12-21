Сегодняшняя цена ELF

Текущая цена ELF (ELF) сегодня составляет ₽ 0,05791 с изменением 0,48% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ELF на RUB составляет ₽ 0,05791 за ELF.

На данный момент ELF занимает #390 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 47,60M, при оборотном предложении 822,04M ELF. В течение последних 24 часов, ELF торговался в диапазоне от ₽ 0,05568 (минимум) до ₽ 0,06518 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 228,638771774768832575, тогда как исторический минимум составил ₽ 2,4428844487065991539.

В краткосрочной перспективе ELF изменился на -0,83% за последний час и на -2,82% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 56,54K.

Рыночная информация ELF (ELF)

Место No.390 Рыночная капитализация ₽ 47,60M₽ 47,60M ₽ 47,60M Объем (24Ч) ₽ 56,54K₽ 56,54K ₽ 56,54K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 57,70M₽ 57,70M ₽ 57,70M Оборотное предложение 822,04M 822,04M 822,04M Общее предложение 996 445 552,1261811 996 445 552,1261811 996 445 552,1261811 Дата выпуска 2017-12-21 00:00:00 Цена выпуска ₽ 8,18433₽ 8,18433 ₽ 8,18433 Публичный блокчейн NONE

Текущая рыночная капитализация ELF составляет ₽ 47,60M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 56,54K. Циркулируещее обращение ELF составляет 822,04M, а общее предложение – 996445552.1261811. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 57,70M.