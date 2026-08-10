Сегодняшняя цена ARCS

Текущая цена ARCS (ARCS) сегодня составляет ₽ 0,00991 с изменением 3,12% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ARCS на RUB составляет ₽ 0,00991 за ARCS.

На данный момент ARCS занимает #3857 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 0,00, при оборотном предложении 0,00 ARCS. В течение последних 24 часов, ARCS торговался в диапазоне от ₽ 0,00955 (минимум) до ₽ 0,01017 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 246,4111144748, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,0032054442447622288.

В краткосрочной перспективе ARCS изменился на -0,61% за последний час и на -8,58% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 32,79K.

Рыночная информация ARCS (ARCS)

Место No.3857 Рыночная капитализация ₽ 0,00₽ 0,00 ₽ 0,00 Объем (24Ч) ₽ 32,79K₽ 32,79K ₽ 32,79K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 49,55M₽ 49,55M ₽ 49,55M Оборотное предложение 0,00 0,00 0,00 Макс. предложение 5 000 000 000 5 000 000 000 5 000 000 000 Общее предложение 5 000 000 000 5 000 000 000 5 000 000 000 Коэффициент обращения 0,00% Публичный блокчейн ETH

Текущая рыночная капитализация ARCS составляет ₽ 0,00, при 24-часовом объеме торгов ₽ 32,79K. Циркулируещее обращение ARCS составляет 0,00, а общее предложение – 5000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 49,55M.