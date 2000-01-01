Платформы смарт-контрактов – это блокчейны для запуска dApps и программируемых самовыполняющихся контрактов. Они позволяют торговать, кредитовать и выпускать NFT без участия централизованных посредников. Нативные токены таких платформ обычно используются для оплаты комиссий за транзакции в сети (газ) и участия в управлении.
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