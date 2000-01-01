Платформы смарт-контрактов – это блокчейны для запуска dApps и программируемых самовыполняющихся контрактов. Они позволяют торговать, кредитовать и выпускать NFT без участия централизованных посредников. Нативные токены таких платформ обычно используются для оплаты комиссий за транзакции в сети (газ) и участия в управлении.

Децентрализованные приложения (dApps) используют пользовательский интерфейс для отправки транзакций в блокчейн, где смарт-контракты обрабатывают логику и записывают результат в реестр.

Традиционный контракт требует исполнения через людей и юридические системы. Смарт-контракт в блокчейне – это код, который автоматически выполняется при выполнении заданных условий.

В чем разница между смарт-контрактом в блокчейне и традиционным юридическим контрактом?

Основные риски – уязвимости в коде, которые могут быть использованы хакерами, перегрузка сети и резкие падения цены после эксплойтов смарт-контрактов.

Платформы смарт-контрактов обеспечивают неизменяемую инфраструктуру для DeFi, автоматически исполняя правила кредитования, заимствования и трейдинга на уровне кода без участия посредников.

Токены смарт-контрактов используются для оплаты вычислительных ресурсов, необходимых для выполнения смарт-контрактов в сети. Также они применяются для стейкинга и управления.

Платформа смарт-контрактов – это блокчейн, специально созданный для запуска самовыполняемого программируемого кода. Такие платформы позволяют разработчикам создавать dApps без использования централизованных серверов.

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