Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация

Топ токенов платформ смарт-контрактов по рыночной капитализации

Платформы смарт-контрактов – это блокчейны для запуска dApps и программируемых самовыполняющихся контрактов. Они позволяют торговать, кредитовать и выпускать NFT без участия централизованных посредников. Нативные токены таких платформ обычно используются для оплаты комиссий за транзакции в сети (газ) и участия в управлении.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Биткоин
Биткоин
BTC
$ 64 028,94
+0,19%
-1,83%
-0,44%
$ 1,28T
$ 7,18K
2
Эфириум
Эфириум
ETH
$ 1 878,55
+0,28%
-2,30%
+0,07%
$ 226,48B
$ 108,71K
3
Binance Coin
Binance Coin
BNB
$ 600,82
+0,14%
-1,20%
+1,13%
$ 80,95B
$ 18,68K
4
Рипл
Рипл
XRP
$ 1,0219
+0,09%
-2,12%
-5,43%
$ 63,25B
$ 15,45M
5
Солана
Солана
SOL
$ 76,19
+0,26%
-1,62%
+2,37%
$ 44,06B
$ 416,44K
6
Трон
Трон
TRX
$ 0,3309
0,00%
+0,33%
+0,88%
$ 31,39B
$ 12,23M
7
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 55,74
+0,58%
+1,17%
-0,50%
$ 14,04B
$ 17,09K
8
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0,06987
+0,27%
-0,95%
-0,84%
$ 11,89B
$ 62,50M
9
Zcash
Zcash
ZEC
$ 499,02
+0,29%
-3,20%
-1,09%
$ 8,34B
$ 3,70K
10
Монеро
Монеро
XMR
$ 392,77
-0,09%
-1,98%
+10,15%
$ 7,34B
$ 7,33K
11
Кардано
Кардано
ADA
$ 0,1943
+0,05%
-2,32%
+0,10%
$ 7,03B
$ 15,66M
12
Стеллар
Стеллар
XLM
$ 0,1628
+0,37%
-0,43%
-4,24%
$ 5,49B
$ 2,30M
13
Bitcoin Cash Node
Bitcoin Cash Node
BCH
$ 213,5
-0,09%
-1,20%
-0,05%
$ 4,28B
$ 2,56K
14
Canton Network
Canton Network
CC
$ 0,09669
-0,04%
-2,80%
-11,48%
$ 3,74B
$ 2,49M
15
Тон
Тон
GRAM
$ 1,322
+0,08%
-1,27%
-4,54%
$ 3,55B
$ 530,65K
16
Лайткоин
Лайткоин
LTC
$ 45,15
+0,11%
-2,13%
+0,71%
$ 3,49B
$ 47,77K
17
Hedera
Hedera
HBAR
$ 0,06813
+0,22%
-2,06%
-3,04%
$ 2,95B
$ 1,77M
18
Avalanche
Avalanche
AVAX
$ 6,477
-0,29%
-1,39%
-3,72%
$ 2,79B
$ 22,18K
19
$ 0,694
+0,38%
-1,19%
-0,85%
$ 2,79B
$ 1,00M
20
Bittensor
Bittensor
TAO
$ 201,81
-0,03%
-2,25%
+1,07%
$ 2,22B
$ 5,62K
21
Cronos
Cronos
CRO
$ 0,04714
0,00%
-2,79%
-14,15%
$ 2,11B
$ 2,58M
22
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1,6092
+0,24%
-1,37%
-7,73%
$ 2,09B
$ 518,72K
23
OKB
OKB
OKB
$ 93,947
+0,14%
-0,41%
+8,04%
$ 1,97B
$ 1,75K
24
Mantle
Mantle
MNT
$ 0,4523
+0,57%
+3,55%
+9,68%
$ 1,46B
$ 218,94K
25
MemeCore
MemeCore
M
$ 1,08354
-0,50%
-5,32%
-9,95%
$ 1,39B
$ 109,34K
26
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0,8061
+0,66%
-0,35%
-4,63%
$ 1,36B
$ 1,86M
27
Internet Computer
Internet Computer
ICP
$ 2,351
+0,74%
+5,74%
+10,26%
$ 1,29B
$ 122,25K
28
Worldcoin
Worldcoin
WLD
$ 0,3401
+0,33%
+4,32%
+4,16%
$ 1,14B
$ 3,03M
29
Ethereum Classic
Ethereum Classic
ETC
$ 6,42
-0,31%
-1,38%
-3,17%
$ 1,01B
$ 8,88K
30
United Stables
United Stables
U
$ 1,0003
+0,01%
0,00%
-0,01%
$ 1,00B
$ 54,38K
31
Pi Network
Pi Network
PI
$ 0,08822
-0,08%
-2,22%
+5,49%
$ 948,64M
$ 1,75M
32
Polygon Ecosystem
Polygon Ecosystem
POL
$ 0,0773
+0,17%
-0,57%
+3,85%
$ 824,33M
$ 1,79M
33
Algorand
Algorand
ALGO
$ 0,08256
+0,50%
-2,25%
-8,99%
$ 738,04M
$ 1,72M
34
COSMOS
COSMOS
ATOM
$ 1,411
+0,64%
+1,94%
+3,51%
$ 727,46M
$ 283,71K
35
Kaspa
Kaspa
KAS
$ 0,025955
+0,20%
-1,97%
-2,68%
$ 713,87M
$ 18,47M
36
Gate
Gate
GT
$ 6,68
0,00%
-0,01%
+3,57%
$ 711,82M
$ 645,98K
37
Beldex
Beldex
BDX
$ 0,09164
+0,25%
+0,56%
+11,62%
$ 710,68M
$ 10,00M
38
XDC Network
XDC Network
XDC
$ 0,02743
+0,26%
+1,71%
+3,94%
$ 563,67M
$ 3,38M
39
Filecoin
Filecoin
FIL
$ 0,7051
+0,01%
-1,31%
-2,06%
$ 555,16M
$ 1,49M
40
$ 0,006079
+0,15%
-0,05%
0,00%
$ 520,01M
$ 11,90M
41
Arbitrum
Arbitrum
ARB
$ 0,08077
+0,71%
+1,18%
-2,01%
$ 503,84M
$ 2,15M
42
Aptos
Aptos
APT
$ 0,5912
+0,12%
-1,03%
+2,26%
$ 493,28M
$ 163,15K
43
Injective
Injective
INJ
$ 4,501
+0,45%
+0,88%
-9,46%
$ 446,07M
$ 216,41K
44
VeChain
VeChain
VET
$ 0,004667
-0,04%
-2,22%
-0,32%
$ 401,03M
$ 8,13M
45
DASH
DASH
DASH
$ 31,08
-0,29%
-1,68%
-1,02%
$ 395,19M
$ 14,53K
46
Provenance Blockchain
Provenance Blockchain
HASH
$ 0,00670135
+1,19%
-0,15%
-9,11%
$ 377,36M
$ 3,69K
47
SEI
SEI
SEI
$ 0,04179
+0,31%
+0,12%
+0,36%
$ 301,85M
$ 1,36M
48
TIA
TIA
TIA
$ 0,3261
-0,12%
-0,61%
-3,32%
$ 299,99M
$ 1,11M
49
LayerZero
LayerZero
ZRO
$ 0,8612
+0,03%
+0,50%
+6,02%
$ 296,36M
$ 425,69K
50
BitcoinSV
BitcoinSV
BSV
$ 14,29
-0,42%
-4,61%
+10,87%
$ 286,21M
$ 4,58K

Часто задаваемые вопросы

Что такое платформа смарт-контрактов?
Платформа смарт-контрактов – это блокчейн, специально созданный для запуска самовыполняемого программируемого кода. Такие платформы позволяют разработчикам создавать dApps без использования централизованных серверов.
В чем основная утилити токенов смарт-контрактов?
Токены смарт-контрактов используются для оплаты вычислительных ресурсов, необходимых для выполнения смарт-контрактов в сети. Также они применяются для стейкинга и управления.
Как платформы смарт-контрактов поддерживают DeFi-экосистему?
Платформы смарт-контрактов обеспечивают неизменяемую инфраструктуру для DeFi, автоматически исполняя правила кредитования, заимствования и трейдинга на уровне кода без участия посредников.
Какие риски безопасности связаны с токенами смарт-контрактов?
Основные риски – уязвимости в коде, которые могут быть использованы хакерами, перегрузка сети и резкие падения цены после эксплойтов смарт-контрактов.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Платформа смарт-контрактов, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.