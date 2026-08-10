Сегодняшняя цена MicroVisionChain

Текущая цена MicroVisionChain (SPACEMVC) сегодня составляет ₽ 0,013829 с изменением 6,82% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SPACEMVC на RUB составляет ₽ 0,013829 за SPACEMVC.

На данный момент MicroVisionChain занимает #4207 место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- SPACEMVC. В течение последних 24 часов, SPACEMVC торговался в диапазоне от ₽ 0,013798 (минимум) до ₽ 0,015386 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 3 105,66359789330233638, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,6302472748159580629.

В краткосрочной перспективе SPACEMVC изменился на -0,27% за последний час и на -20,08% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 47,48K.

Рыночная информация MicroVisionChain (SPACEMVC)

Место No.4207 Рыночная капитализация ---- -- Объем (24Ч) ₽ 47,48K₽ 47,48K ₽ 47,48K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 290,41K₽ 290,41K ₽ 290,41K Оборотное предложение ---- -- Макс. предложение 21 000 000 21 000 000 21 000 000 Общее предложение 21 000 000 21 000 000 21 000 000 Публичный блокчейн SPACE

Текущая рыночная капитализация MicroVisionChain составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 47,48K. Циркулируещее обращение SPACEMVC составляет --, а общее предложение – 21000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 290,41K.