Текущая цена CRETA сегодня составляет 0.003117 USD. Следите за обновлениями цены CRETA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены CRETA прямо сейчас на MEXC.Текущая цена CRETA сегодня составляет 0.003117 USD. Следите за обновлениями цены CRETA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены CRETA прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о CRETA

Информация о цене CRETA

Официальный сайт CRETA

Токеномика CRETA

Прогноз цен CRETA

История CRETA

Руководство по покупке CRETA

Конвертер валют CRETA в фиат

CRETA на споте

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип CRETA

CRETA Курс (CRETA)

Текущая цена 1 CRETA в USD:

$0,003117
$0,003117$0,003117
-1,11%1D
USD
График цены CRETA (CRETA) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-20 02:23:26 (UTC+8)

Информация о ценах CRETA (CRETA) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,003076
$ 0,003076$ 0,003076
Мин 24Ч
$ 0,003307
$ 0,003307$ 0,003307
Макс 24Ч

$ 0,003076
$ 0,003076$ 0,003076

$ 0,003307
$ 0,003307$ 0,003307

$ 2,382079672694401
$ 2,382079672694401$ 2,382079672694401

$ 0,002823386193634558
$ 0,002823386193634558$ 0,002823386193634558

+0,06%

-1,11%

+4,63%

+4,63%

Текущая цена CRETA (CRETA) составляет $ 0,003117. За последние 24 часа CRETA торговался в диапазоне от $ 0,003076 до $ 0,003307, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена CRETA за все время составляет $ 2,382079672694401, а минимальная – $ 0,002823386193634558.

Что касается краткосрочной динамики, CRETA изменился на +0,06% за последний час, на -1,11% за 24 часа и на +4,63% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация CRETA (CRETA)

No.1489

$ 4,57M
$ 4,57M$ 4,57M

$ 62,78K
$ 62,78K$ 62,78K

$ 31,17M
$ 31,17M$ 31,17M

1,47B
1,47B 1,47B

10 000 000 000
10 000 000 000 10 000 000 000

10 000 000 000
10 000 000 000 10 000 000 000

14,66%

MATIC

Текущая рыночная капитализация CRETA составляет $ 4,57M, при 24-часовом объеме торгов $ 62,78K. Циркулируещее обращение CRETA составляет 1,47B, а общее предложение – 10000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 31,17M.

История цен CRETA (CRETA) в USD

Отслеживайте изменения цены CRETA за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,00003499-1,11%
30 дней$ -0,000271-8,00%
60 дней$ -0,000924-22,87%
90 дней$ -0,002043-39,60%
Изменение цены CRETA сегодня

Сегодня для CRETA зафиксировано изменение $ -0,00003499 (-1,11%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены CRETA за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -0,000271 (-8,00%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены CRETA за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то CRETA изменился на $ -0,000924 (-22,87%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены CRETA за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ -0,002043 (-39,60%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены CRETA (CRETA)?

Просмотеть страницу истории цен CRETA.

Что такое CRETA (CRETA)

Основанная и созданная экспертами мирового уровня в области разработки игровых движков, издательства, маркетинга и технологии блокчейн, Creta гарантирует, что станет самой креативной и инновационной блокчейн-платформой с передовым качеством и производительностью. CRETA предоставляет циклический мир, взаимосвязанный с реальностью, созданный для того, чтобы вы могли наслаждаться всеми услугами, включая создание контента, игры, транзакции, общение и так далее. Все собрано в одном общем мире, где игроки и создатели являются одинаковыми и могут создавать свои собственные вселенные.

CRETA доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в CRETA. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга CRETA, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о CRETA в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки CRETA простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены CRETA (USD)

Сколько будет стоить CRETA (CRETA) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов CRETA (CRETA) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для CRETA.

Проверьте прогноз цены CRETA!

Токеномика CRETA (CRETA)

Понимание токеномики CRETA (CRETA) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена CRETA прямо сейчас!

Как купить CRETA (CRETA)

Ищете как купить CRETA? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести CRETA на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

CRETA на местную валюту

1 CRETA (CRETA) в VND
82,023855
1 CRETA (CRETA) в AUD
A$0,00476901
1 CRETA (CRETA) в GBP
0,00230658
1 CRETA (CRETA) в EUR
0,00264945
1 CRETA (CRETA) в USD
$0,003117
1 CRETA (CRETA) в MYR
RM0,01315374
1 CRETA (CRETA) в TRY
0,13050879
1 CRETA (CRETA) в JPY
¥0,46755
1 CRETA (CRETA) в ARS
ARS$4,39631031
1 CRETA (CRETA) в RUB
0,25378614
1 CRETA (CRETA) в INR
0,27435834
1 CRETA (CRETA) в IDR
Rp51,94997922
1 CRETA (CRETA) в PHP
0,18116004
1 CRETA (CRETA) в EGP
￡E.0,14808867
1 CRETA (CRETA) в BRL
R$0,0168318
1 CRETA (CRETA) в CAD
C$0,0043638
1 CRETA (CRETA) в BDT
0,38080389
1 CRETA (CRETA) в NGN
4,58379786
1 CRETA (CRETA) в COP
$12,034737
1 CRETA (CRETA) в ZAR
R.0,05414229
1 CRETA (CRETA) в UAH
0,13047762
1 CRETA (CRETA) в TZS
T.Sh.7,69627821
1 CRETA (CRETA) в VES
Bs0,626517
1 CRETA (CRETA) в CLP
$2,995437
1 CRETA (CRETA) в PKR
Rs0,88497864
1 CRETA (CRETA) в KZT
1,68212022
1 CRETA (CRETA) в THB
฿0,10229994
1 CRETA (CRETA) в TWD
NT$0,09547371
1 CRETA (CRETA) в AED
د.إ0,01143939
1 CRETA (CRETA) в CHF
Fr0,00246243
1 CRETA (CRETA) в HKD
HK$0,02421909
1 CRETA (CRETA) в AMD
֏1,2006684
1 CRETA (CRETA) в MAD
.د.م0,02858289
1 CRETA (CRETA) в MXN
$0,0573528
1 CRETA (CRETA) в SAR
ريال0,01168875
1 CRETA (CRETA) в ETB
Br0,46465119
1 CRETA (CRETA) в KES
KSh0,40380735
1 CRETA (CRETA) в JOD
د.أ0,002209953
1 CRETA (CRETA) в PLN
0,01134588
1 CRETA (CRETA) в RON
лв0,01359012
1 CRETA (CRETA) в SEK
kr0,02936214
1 CRETA (CRETA) в BGN
лв0,00520539
1 CRETA (CRETA) в HUF
Ft1,04070396
1 CRETA (CRETA) в CZK
0,06495828
1 CRETA (CRETA) в KWD
د.ك0,000956919
1 CRETA (CRETA) в ILS
0,0102861
1 CRETA (CRETA) в BOB
Bs0,02160081
1 CRETA (CRETA) в AZN
0,0052989
1 CRETA (CRETA) в TJS
SM0,02883225
1 CRETA (CRETA) в GEL
0,0084159
1 CRETA (CRETA) в AOA
Kz2,85701103
1 CRETA (CRETA) в BHD
.د.ب0,001178226
1 CRETA (CRETA) в BMD
$0,003117
1 CRETA (CRETA) в DKK
kr0,0199488
1 CRETA (CRETA) в HNL
L0,08210178
1 CRETA (CRETA) в MUR
0,14035851
1 CRETA (CRETA) в NAD
$0,05451633
1 CRETA (CRETA) в NOK
kr0,03135702
1 CRETA (CRETA) в NZD
$0,00542358
1 CRETA (CRETA) в PAB
B/.0,003117
1 CRETA (CRETA) в PGK
K0,01330959
1 CRETA (CRETA) в QAR
ر.ق0,01137705
1 CRETA (CRETA) в RSD
дин.0,31344552
1 CRETA (CRETA) в UZS
soʻm38,01218904
1 CRETA (CRETA) в ALL
L0,25843047
1 CRETA (CRETA) в ANG
ƒ0,00557943
1 CRETA (CRETA) в AWG
ƒ0,0056106
1 CRETA (CRETA) в BBD
$0,006234
1 CRETA (CRETA) в BAM
KM0,00520539
1 CRETA (CRETA) в BIF
Fr9,220086
1 CRETA (CRETA) в BND
$0,00402093
1 CRETA (CRETA) в BSD
$0,003117
1 CRETA (CRETA) в JMD
$0,50249157
1 CRETA (CRETA) в KHR
12,56852325
1 CRETA (CRETA) в KMF
Fr1,315374
1 CRETA (CRETA) в LAK
67,76086821
1 CRETA (CRETA) в LKR
රු0,94653939
1 CRETA (CRETA) в MDL
L0,05220975
1 CRETA (CRETA) в MGA
Ar13,91516076
1 CRETA (CRETA) в MOP
P0,02499834
1 CRETA (CRETA) в MVR
0,0476901
1 CRETA (CRETA) в MWK
MK5,42086821
1 CRETA (CRETA) в MZN
MT0,19920747
1 CRETA (CRETA) в NPR
रु0,44030742
1 CRETA (CRETA) в PYG
22,261614
1 CRETA (CRETA) в RWF
Fr4,535235
1 CRETA (CRETA) в SBD
$0,02565291
1 CRETA (CRETA) в SCR
0,04329513
1 CRETA (CRETA) в SRD
$0,12284097
1 CRETA (CRETA) в SVC
$0,02733609
1 CRETA (CRETA) в SZL
L0,05448516
1 CRETA (CRETA) в TMT
m0,0109095
1 CRETA (CRETA) в TND
د.ت0,009126576
1 CRETA (CRETA) в TTD
$0,0211956
1 CRETA (CRETA) в UGX
Sh10,934436
1 CRETA (CRETA) в XAF
Fr1,751754
1 CRETA (CRETA) в XCD
$0,0084159
1 CRETA (CRETA) в XOF
Fr1,751754
1 CRETA (CRETA) в XPF
Fr0,317934
1 CRETA (CRETA) в BWP
P0,04189248
1 CRETA (CRETA) в BZD
$0,00626517
1 CRETA (CRETA) в CVE
$0,2948682
1 CRETA (CRETA) в DJF
Fr0,554826
1 CRETA (CRETA) в DOP
$0,19771131
1 CRETA (CRETA) в DZD
د.ج0,40399437
1 CRETA (CRETA) в FJD
$0,00707559
1 CRETA (CRETA) в GNF
Fr27,102315
1 CRETA (CRETA) в GTQ
Q0,02393856
1 CRETA (CRETA) в GYD
$0,65397777
1 CRETA (CRETA) в ISK
kr0,377157

Источники CRETA

Для более глубокого понимания CRETA рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Официальный сайт CRETA
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о CRETA

Сколько стоит CRETA (CRETA) на сегодня?
Актуальная цена CRETA в USD – 0,003117 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена CRETA в USD?
Текущая цена CRETA в USD составляет $ 0,003117. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация CRETA?
Рыночная капитализация CRETA составляет $ 4,57M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение CRETA?
Циркулирующее предложение CRETA составляет 1,47B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) CRETA?
CRETA достиг максимальной цены (ATH) в 2,382079672694401 USD.
Какова была минимальная цена CRETA за все время (ATL)?
CRETA достиг минимальной цены (ATL) в 0,002823386193634558 USD.
Каков объем торгов CRETA?
Объем торгов за последние 24 часа для CRETA составляет $ 62,78K USD.
Вырастет ли CRETA в цене в этом году?
CRETA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены CRETA для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-20 02:23:26 (UTC+8)

Важные обновления индустрии CRETA (CRETA)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-19 17:50:26Новости отрасли
Настроение крипторынка выходит из зоны "крайнего страха", Индекс страха и жадности в настоящее время на уровне 29
10-19 14:26:41Новости отрасли
Крипто рынок торгуется в боковом движении рынка, общая рыночная капитализация в настоящее время составляет 3 723 триллиона $
10-19 04:16:21Новости отрасли
Рейтинг активности публичных блокчейнов за последние 7 дней: Solana сохраняет первое место
10-18 16:36:53Новости отрасли
Индекс страха и жадности криптовалют в настоящее время на уровне 23, все еще в зоне экстремального страха
10-18 09:33:00Новости отрасли
Глобальные ликвидации за 24 часа выросли до 1,02 миллиарда $, Bitcoin достиг самой низкой цены с начала июля
10-17 19:52:08Новости отрасли
Глобальный спрос на избежание риска растет из-за проблем с неработающими кредитами в двух банках США

Главные новости

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000

October 18, 2025

Волатильность BTC обострилась до максимума с марта 2025 года

October 15, 2025

Биржевой баланс биткоина опустился до шестилетнего минимума

October 10, 2025
Посмотреть больше

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор CRETA в USD

Сумма

CRETA
CRETA
USD
USD

1 CRETA = 0,003117 USD

Торговля CRETA

CRETA/USDT
$0,003117
$0,003117$0,003117
-1,11%

Присоединяйтесь к MEXC сейчас

-- комиссия мейкера на споте, -- комиссия тейкера на споте
-- комиссия мейкера на фьючерсах, -- комиссия тейкера на фьючерсах