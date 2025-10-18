CRETA Курс (CRETA)
Текущая цена CRETA (CRETA) составляет $ 0,003117. За последние 24 часа CRETA торговался в диапазоне от $ 0,003076 до $ 0,003307, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена CRETA за все время составляет $ 2,382079672694401, а минимальная – $ 0,002823386193634558.
Что касается краткосрочной динамики, CRETA изменился на +0,06% за последний час, на -1,11% за 24 часа и на +4,63% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.
Текущая рыночная капитализация CRETA составляет $ 4,57M, при 24-часовом объеме торгов $ 62,78K. Циркулируещее обращение CRETA составляет 1,47B, а общее предложение – 10000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 31,17M.
Отслеживайте изменения цены CRETA за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0,00003499
|-1,11%
|30 дней
|$ -0,000271
|-8,00%
|60 дней
|$ -0,000924
|-22,87%
|90 дней
|$ -0,002043
|-39,60%
Сегодня для CRETA зафиксировано изменение $ -0,00003499 (-1,11%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на $ -0,000271 (-8,00%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то CRETA изменился на $ -0,000924 (-22,87%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ -0,002043 (-39,60%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены CRETA (CRETA)?
Основанная и созданная экспертами мирового уровня в области разработки игровых движков, издательства, маркетинга и технологии блокчейн, Creta гарантирует, что станет самой креативной и инновационной блокчейн-платформой с передовым качеством и производительностью. CRETA предоставляет циклический мир, взаимосвязанный с реальностью, созданный для того, чтобы вы могли наслаждаться всеми услугами, включая создание контента, игры, транзакции, общение и так далее. Все собрано в одном общем мире, где игроки и создатели являются одинаковыми и могут создавать свои собственные вселенные.
CRETA доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в CRETA. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.
Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга CRETA, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о CRETA в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.
Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки CRETA простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.
Сколько будет стоить CRETA (CRETA) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов CRETA (CRETA) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для CRETA.
Понимание токеномики CRETA (CRETA) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена CRETA прямо сейчас!
Для более глубокого понимания CRETA рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:
|Время (UTC+8)
|Тип
|Информация
|10-19 17:50:26
|Новости отрасли
Настроение крипторынка выходит из зоны "крайнего страха", Индекс страха и жадности в настоящее время на уровне 29
|10-19 14:26:41
|Новости отрасли
Крипто рынок торгуется в боковом движении рынка, общая рыночная капитализация в настоящее время составляет 3 723 триллиона $
|10-19 04:16:21
|Новости отрасли
Рейтинг активности публичных блокчейнов за последние 7 дней: Solana сохраняет первое место
|10-18 16:36:53
|Новости отрасли
Индекс страха и жадности криптовалют в настоящее время на уровне 23, все еще в зоне экстремального страха
|10-18 09:33:00
|Новости отрасли
Глобальные ликвидации за 24 часа выросли до 1,02 миллиарда $, Bitcoin достиг самой низкой цены с начала июля
|10-17 19:52:08
|Новости отрасли
Глобальный спрос на избежание риска растет из-за проблем с неработающими кредитами в двух банках США
Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.
