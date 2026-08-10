Сегодняшняя цена AIXDROP

Текущая цена AIXDROP (AIXDROP) сегодня составляет ₽ 0,00018432 с изменением 1,39% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации AIXDROP на RUB составляет ₽ 0,00018432 за AIXDROP.

На данный момент AIXDROP занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- AIXDROP. В течение последних 24 часов, AIXDROP торговался в диапазоне от ₽ 0,00017601 (минимум) до ₽ 0,00019998 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе AIXDROP изменился на 0,00% за последний час и на -47,29% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 427,12K.

Рыночная информация AIXDROP (AIXDROP)

Рыночная капитализация ---- -- Объем (24Ч) ₽ 427,12K₽ 427,12K ₽ 427,12K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 1,84M₽ 1,84M ₽ 1,84M Оборотное предложение ---- -- Общее предложение 10 000 000 000 10 000 000 000 10 000 000 000 Публичный блокчейн SOL

Текущая рыночная капитализация AIXDROP составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 427,12K. Циркулируещее обращение AIXDROP составляет --, а общее предложение – 10000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 1,84M.