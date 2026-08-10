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Текущая цена Stargate Finance сегодня составляет 0,1411 RUB. Рыночная капитализация STG составляет 93 260 238,4481 RUB. Отслеживайте обновления цен STG в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Stargate Finance сегодня составляет 0,1411 RUB. Рыночная капитализация STG составляет 93 260 238,4481 RUB. Отслеживайте обновления цен STG в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Stargate Finance Курс (STG)

Текущая цена 1 STG в RUB:

₽11,628672
₽11,628672₽11,628672
+4,52%1D
RUB
График цены Stargate Finance (STG) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 22:54:44 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Stargate Finance

Текущая цена Stargate Finance (STG) сегодня составляет ₽ 0,1411 с изменением 4,52% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации STG на RUB составляет ₽ 0,1411 за STG.

На данный момент Stargate Finance занимает #147 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 93,26M, при оборотном предложении 660,95M STG. В течение последних 24 часов, STG торговался в диапазоне от ₽ 0,1334 (минимум) до ₽ 0,1415 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 353,80271589198576321, тогда как исторический минимум составил ₽ 8,3932912943958023298.

В краткосрочной перспективе STG изменился на +1,36% за последний час и на +19,67% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 61,03K.

Рыночная информация Stargate Finance (STG)

No.147

₽ 93,26M
₽ 93,26M₽ 93,26M

₽ 61,03K
₽ 61,03K₽ 61,03K

₽ 141,10M
₽ 141,10M₽ 141,10M

660,95M
660,95M 660,95M

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

66,09%

0,01%

BSC

Текущая рыночная капитализация Stargate Finance составляет ₽ 93,26M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 61,03K. Циркулируещее обращение STG составляет 660,95M, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 141,10M.

История цен Stargate Finance в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,1334
₽ 0,1334₽ 0,1334
Мин 24Ч
₽ 0,1415
₽ 0,1415₽ 0,1415
Макс 24Ч

₽ 0,1334
₽ 0,1334₽ 0,1334

₽ 0,1415
₽ 0,1415₽ 0,1415

₽ 353,80271589198576321
₽ 353,80271589198576321₽ 353,80271589198576321

₽ 8,3932912943958023298
₽ 8,3932912943958023298₽ 8,3932912943958023298

+1,36%

+4,52%

+19,67%

+19,67%

История цен Stargate Finance (STG) в RUB

Отслеживайте изменения цены Stargate Finance за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ +0,502886+4,52%
30 дней₽ -0,022-13,49%
60 дней₽ -0,382-73,03%
90 дней₽ -0,0893-38,76%
Изменение цены Stargate Finance сегодня

Сегодня для STG зафиксировано изменение ₽ +0,502886 (+4,52%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Stargate Finance за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,022 (-13,49%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Stargate Finance за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то STG изменился на ₽ -0,382 (-73,03%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Stargate Finance за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,0893 (-38,76%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Stargate Finance (STG)?

Просмотеть страницу истории цен Stargate Finance.

Анализ по Stargate Finance

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Stargate Finance, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Stargate Finance: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке STG: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJКрест смертиK < DКраткосрочная динамика снижается, температура падает.
StochRSI< 20Зона перепроданностиКраткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока.
Точка пивотЦена > R2Выше R2Выше, чем недавний «самый дорогой» диапазон, в высокой территории.
Группа МА3-4 Покупка40–60% нейтральноМА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.
MACDКрест смертиDIF < DEAНаблюдается медвежий момент.
BOLL (20,2)Нижняя ≤ Цена ≤ СредняяМежду нижней и средней полосойОтносительно слабый, но не слишком слабый.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.

STG_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,1359. Цена находится выше ключевой точки сопротивления R2 — 0,1343. Рыночная структура демонстрирует продолжение движения после пробоя центральной зоны на уровне 0,1297. Скользящие средние MA3–MA4 и EMA1–EMA2 сигнализируют о покупке. Цены сохраняют положительное отклонение по отношению к краткосрочным скользящим средним. По данным системы ключевых уровней, ранее действующее сопротивление превратилось в потенциальную зону поддержки. Индикатор MACD формирует сигнал «смертельного пересечения»: быстрая и медленная линии показывают разнонаправленное расхождение значений. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне. Показатели KDJ и StochRSI не указывают на экстремальные условия перекупленности или перепроданности. Диапазон полос Боллинджера остаётся стабильным; волатильность не демонстрирует существенного расширения или сжатия. Распределение импульса свидетельствует о противоречии между быками и медведями: краткосрочный восходящий импульс сдерживается сигналом «смертельного пересечения» MACD, тогда как долгосрочные скользящие средние по-прежнему обеспечивают поддержку. Ближайшая ключевая точка сопротивления — уровень R2 на отметке 0,1343. Это примерно на 1,1% выше текущего уровня. Первый уровень поддержки расположен в центральной зоне на отметке 0,1297, что соответствует отклонению около 4,6% от текущей цены. Далее следует защитный уровень S1 на отметке 0,1271, находящийся примерно на 6,5% ниже текущей цены. Более глубокая поддержка расположена на уровне S2 — 0,1251. Расстояния между ключевыми уровнями равномерны, а колебания цены происходят преимущественно вокруг этих ключевых точек.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены Stargate Finance?

Несколько ключевых факторов влияют на цены токена Stargate Finance (STG):

1. Принятие протокола — использование межцепочечного моста Stargate влияет на спрос на токены STG, используемые для управления и оплаты комиссий.

2. Настроения на рынке DeFi — общие тенденции в децентрализованном финансировании оказывают влияние на STG, поскольку он является токеном DeFi-протокола.

3. Межцепочечная активность — рост числа транзакций между несколькими блокчейнами повышает доходность протокола и укрепляет полезность токена.

4. Токеномика — стейкинговые вознаграждения, график эмиссии и сжигание токенов влияют на соотношение спроса и предложения.

5. Партнерства — интеграция с другими протоколами и цепочками расширяет функциональность токена.

6. Конкуренция — другие межцепочечные решения влияют на долю рынка.

7. Регуляторная среда — криптовалютное законодательство затрагивает все токены DeFi, включая STG.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Stargate Finance?

Люди хотят знать текущую цену Stargate Finance (STG) по нескольким ключевым причинам: принятие торговых решений, управление портфелем, определение рыночного момента и анализ инвестиций. Трейдерам необходимы цены в режиме реального времени для успешного выполнения ордеров на покупку/продажу. Инвесторы отслеживают ежедневные колебания цен, чтобы оценивать результаты своих инвестиций и корректировать структуру портфеля.

Прогноз цены Stargate Finance

Прогноз цены Stargate Finance (STG) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена STG в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Stargate Finance (STG) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Stargate Finance потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Stargate Finance достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены STG, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Stargate Finance».

Как купить и инвестировать Stargate Finance в Россия

Готовы приступить к работе с Stargate Finance? Покупка STG на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Stargate Finance. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Stargate Finance (STG).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Stargate Finance будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Stargate Finance (STG)

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Что такое Stargate Finance (STG)

Stargate is a fully composable liquidity transport protocol that lives at the heart of Omnichain DeFi.

Источники Stargate Finance

Для более глубокого понимания Stargate Finance рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Stargate Finance
Обозреватель блоков

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Страница обновлена: 2026-08-10 22:54:44 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Stargate Finance (STG)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Stargate Finance

STG USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по STG с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами STG USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Stargate Finance (STG) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Stargate Finance в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
STG/USDT
₽11,595636
₽11,595636₽11,595636
+4,30%
444.98K (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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1 STG = 11,653449 RUB