Сегодняшняя цена Stargate Finance

Текущая цена Stargate Finance (STG) сегодня составляет ₽ 0,1411 с изменением 4,52% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации STG на RUB составляет ₽ 0,1411 за STG.

На данный момент Stargate Finance занимает #147 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 93,26M, при оборотном предложении 660,95M STG. В течение последних 24 часов, STG торговался в диапазоне от ₽ 0,1334 (минимум) до ₽ 0,1415 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 353,80271589198576321, тогда как исторический минимум составил ₽ 8,3932912943958023298.

В краткосрочной перспективе STG изменился на +1,36% за последний час и на +19,67% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 61,03K.

Рыночная информация Stargate Finance (STG)

Место No.147 Рыночная капитализация ₽ 93,26M₽ 93,26M ₽ 93,26M Объем (24Ч) ₽ 61,03K₽ 61,03K ₽ 61,03K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 141,10M₽ 141,10M ₽ 141,10M Оборотное предложение 660,95M 660,95M 660,95M Макс. предложение 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Общее предложение 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Коэффициент обращения 66,09% Доля рынка 0,01% Публичный блокчейн BSC

Текущая рыночная капитализация Stargate Finance составляет ₽ 93,26M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 61,03K. Циркулируещее обращение STG составляет 660,95M, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 141,10M.