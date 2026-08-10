Stargate Finance Курс (STG)
Текущая цена Stargate Finance (STG) сегодня составляет ₽ 0,1411 с изменением 4,52% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации STG на RUB составляет ₽ 0,1411 за STG.
На данный момент Stargate Finance занимает #147 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 93,26M, при оборотном предложении 660,95M STG. В течение последних 24 часов, STG торговался в диапазоне от ₽ 0,1334 (минимум) до ₽ 0,1415 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 353,80271589198576321, тогда как исторический минимум составил ₽ 8,3932912943958023298.
В краткосрочной перспективе STG изменился на +1,36% за последний час и на +19,67% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 61,03K.
No.147
66,09%
0,01%
BSC
Текущая рыночная капитализация Stargate Finance составляет ₽ 93,26M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 61,03K. Циркулируещее обращение STG составляет 660,95M, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 141,10M.
+1,36%
+4,52%
+19,67%
+19,67%
Отслеживайте изменения цены Stargate Finance за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ +0,502886
|+4,52%
|30 дней
|₽ -0,022
|-13,49%
|60 дней
|₽ -0,382
|-73,03%
|90 дней
|₽ -0,0893
|-38,76%
Сегодня для STG зафиксировано изменение ₽ +0,502886 (+4,52%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,022 (-13,49%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то STG изменился на ₽ -0,382 (-73,03%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,0893 (-38,76%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Просмотеть страницу истории цен Stargate Finance.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Stargate Finance, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке STG: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Крест смерти
|K < D
|Краткосрочная динамика снижается, температура падает.
|StochRSI
|< 20
|Зона перепроданности
|Краткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока.
|Точка пивот
|Цена > R2
|Выше R2
|Выше, чем недавний «самый дорогой» диапазон, в высокой территории.
|Группа МА
|3-4 Покупка
|40–60% нейтрально
|МА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.
|MACD
|Крест смерти
|DIF < DEA
|Наблюдается медвежий момент.
|BOLL (20,2)
|Нижняя ≤ Цена ≤ Средняя
|Между нижней и средней полосой
|Относительно слабый, но не слишком слабый.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|1-2 Покупка
|20-40% продаж
|Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
STG_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,1359. Цена находится выше ключевой точки сопротивления R2 — 0,1343. Рыночная структура демонстрирует продолжение движения после пробоя центральной зоны на уровне 0,1297. Скользящие средние MA3–MA4 и EMA1–EMA2 сигнализируют о покупке. Цены сохраняют положительное отклонение по отношению к краткосрочным скользящим средним. По данным системы ключевых уровней, ранее действующее сопротивление превратилось в потенциальную зону поддержки. Индикатор MACD формирует сигнал «смертельного пересечения»: быстрая и медленная линии показывают разнонаправленное расхождение значений. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне. Показатели KDJ и StochRSI не указывают на экстремальные условия перекупленности или перепроданности. Диапазон полос Боллинджера остаётся стабильным; волатильность не демонстрирует существенного расширения или сжатия. Распределение импульса свидетельствует о противоречии между быками и медведями: краткосрочный восходящий импульс сдерживается сигналом «смертельного пересечения» MACD, тогда как долгосрочные скользящие средние по-прежнему обеспечивают поддержку. Ближайшая ключевая точка сопротивления — уровень R2 на отметке 0,1343. Это примерно на 1,1% выше текущего уровня. Первый уровень поддержки расположен в центральной зоне на отметке 0,1297, что соответствует отклонению около 4,6% от текущей цены. Далее следует защитный уровень S1 на отметке 0,1271, находящийся примерно на 6,5% ниже текущей цены. Более глубокая поддержка расположена на уровне S2 — 0,1251. Расстояния между ключевыми уровнями равномерны, а колебания цены происходят преимущественно вокруг этих ключевых точек.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена Stargate Finance потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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Stargate is a fully composable liquidity transport protocol that lives at the heart of Omnichain DeFi.
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