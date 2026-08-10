Сегодняшняя цена DPIN

Текущая цена DPIN (DPN) сегодня составляет ₽ 2,181 с изменением 0,97% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации DPN на RUB составляет ₽ 2,181 за DPN.

На данный момент DPIN занимает #4290 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 0,00, при оборотном предложении 0,00 DPN. В течение последних 24 часов, DPN торговался в диапазоне от ₽ 2,114 (минимум) до ₽ 2,181 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 822,06115738829941584, тогда как исторический минимум составил ₽ 143,730849213717851536.

В краткосрочной перспективе DPN изменился на 0,00% за последний час и на +3,95% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 17,84.

Рыночная информация DPIN (DPN)

Место No.4290 Рыночная капитализация ₽ 0,00₽ 0,00 ₽ 0,00 Объем (24Ч) ₽ 17,84₽ 17,84 ₽ 17,84 Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 458,01M₽ 458,01M ₽ 458,01M Оборотное предложение 0,00 0,00 0,00 Макс. предложение 210 000 000 210 000 000 210 000 000 Общее предложение 26 231 479 26 231 479 26 231 479 Коэффициент обращения 0,00% Публичный блокчейн BSC

Текущая рыночная капитализация DPIN составляет ₽ 0,00, при 24-часовом объеме торгов ₽ 17,84. Циркулируещее обращение DPN составляет 0,00, а общее предложение – 26231479. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 458,01M.