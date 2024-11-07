SERV

0 уровень объединяет всех ИИ-агентов, фреймворки и сети, чтобы запустить новую экосистему агентских приложений.

Название криптовалютыSERV

МестоNo.639

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение1,000,000,000

Общее предложение1,000,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.13915322742647276,2024-12-21

Наименьшая цена0.001324754625465334,2024-11-07

Публичный блокчейнETH

Введение0 уровень объединяет всех ИИ-агентов, фреймворки и сети, чтобы запустить новую экосистему агентских приложений.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.