Сегодняшняя цена Verified Emeralds

Текущая цена Verified Emeralds (VEREM) сегодня составляет ₽ 6,64 с изменением 16,90% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации VEREM на RUB составляет ₽ 6,64 за VEREM.

На данный момент Verified Emeralds занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- VEREM. В течение последних 24 часов, VEREM торговался в диапазоне от ₽ 4,57 (минимум) до ₽ 7,5 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе VEREM изменился на -0,16% за последний час и на +163,49% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 22,01K.

Рыночная информация Verified Emeralds (VEREM)

Рыночная капитализация ---- -- Объем (24Ч) ₽ 22,01K₽ 22,01K ₽ 22,01K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 332,00M₽ 332,00M ₽ 332,00M Оборотное предложение ---- -- Общее предложение 50 000 000 50 000 000 50 000 000 Публичный блокчейн BSC

Текущая рыночная капитализация Verified Emeralds составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 22,01K. Циркулируещее обращение VEREM составляет --, а общее предложение – 50000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 332,00M.