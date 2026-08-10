Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Текущая цена Verified Emeralds сегодня составляет 6,64 RUB. Рыночная капитализация VEREM составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен VEREM в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Verified Emeralds сегодня составляет 6,64 RUB. Рыночная капитализация VEREM составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен VEREM в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

Подробнее о VEREM

Информация о цене VEREM

Что такое VEREM

Whitepaper VEREM

Официальный сайт VEREM

Токеномика VEREM

Прогноз цен VEREM

История VEREM

Руководство по покупке VEREM

Конвертер валют VEREM в фиат

VEREM на споте

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Verified Emeralds

Verified Emeralds Курс (VEREM)

Текущая цена 1 VEREM в RUB:

₽547,7336
₽547,7336₽547,7336
+16,90%1D
RUB
График цены Verified Emeralds (VEREM) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 23:48:12 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Verified Emeralds

Текущая цена Verified Emeralds (VEREM) сегодня составляет ₽ 6,64 с изменением 16,90% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации VEREM на RUB составляет ₽ 6,64 за VEREM.

На данный момент Verified Emeralds занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- VEREM. В течение последних 24 часов, VEREM торговался в диапазоне от ₽ 4,57 (минимум) до ₽ 7,5 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе VEREM изменился на -0,16% за последний час и на +163,49% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 22,01K.

Рыночная информация Verified Emeralds (VEREM)

--
----

₽ 22,01K
₽ 22,01K₽ 22,01K

₽ 332,00M
₽ 332,00M₽ 332,00M

--
----

50 000 000
50 000 000 50 000 000

BSC

Текущая рыночная капитализация Verified Emeralds составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 22,01K. Циркулируещее обращение VEREM составляет --, а общее предложение – 50000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 332,00M.

История цен Verified Emeralds в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 4,57
₽ 4,57₽ 4,57
Мин 24Ч
₽ 7,5
₽ 7,5₽ 7,5
Макс 24Ч

₽ 4,57
₽ 4,57₽ 4,57

₽ 7,5
₽ 7,5₽ 7,5

--
----

--
----

-0,16%

+16,90%

+163,49%

+163,49%

История цен Verified Emeralds (VEREM) в RUB

Отслеживайте изменения цены Verified Emeralds за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ +79,1848+16,90%
30 дней₽ +3,1+87,57%
60 дней₽ +2,58+63,54%
90 дней₽ +0,02+0,30%
Изменение цены Verified Emeralds сегодня

Сегодня для VEREM зафиксировано изменение ₽ +79,1848 (+16,90%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Verified Emeralds за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +3,1 (+87,57%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Verified Emeralds за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то VEREM изменился на ₽ +2,58 (+63,54%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Verified Emeralds за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ +0,02 (+0,30%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Verified Emeralds (VEREM)?

Просмотеть страницу истории цен Verified Emeralds.

Анализ по Verified Emeralds

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Verified Emeralds, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какие факторы влияют на цены Verified Emeralds?

Факторы, влияющие на цену VEREM, включают: динамику спроса и предложения, рыночные настроения, объем торгов, листинги на биржах, регуляторные новости, общие тенденции криптовалютного рынка, обновления в развитии проектов, уровень внедрения в сообществе, объявления о партнерствах, а также более широкие экономические условия, влияющие на цифровые активы.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Verified Emeralds?

Люди хотят знать текущую цену VEREM по нескольким ключевым причинам: принятие активных торговых решений, оценка портфеля, определение оптимального времени для совершения покупок или продаж, отслеживание эффективности инвестиций, анализ паттернов волатильности, а также получение актуальной информации о движении цен, чтобы воспользоваться возможностями или минимизировать потери в этом цифровом активе.

Прогноз цены Verified Emeralds

Прогноз цены Verified Emeralds (VEREM) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена VEREM в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Verified Emeralds (VEREM) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Verified Emeralds потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Verified Emeralds достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены VEREM, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Verified Emeralds».

Как купить и инвестировать Verified Emeralds в Россия

Готовы приступить к работе с Verified Emeralds? Покупка VEREM на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Verified Emeralds. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Verified Emeralds (VEREM).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Verified Emeralds будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Verified Emeralds (VEREM)

Что вы можете сделать с Verified Emeralds

Владение Verified Emeralds позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

  • Изучите спотовый рынок MEXC

    Изучите спотовый рынок MEXC

    Торгуйте более чем 2 800 токенами с ультранизкими комиссиями.

    Фьючерсная торговля

    Фьючерсная торговля

    Торгуйте с кредитным плечом до 500x и глубокой ликвидностью.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Совершайте стейкинг токенов и получайте потрясающие аирдропы.

    Премаркет MEXC

    Премаркет MEXC

    Покупайте и продавайте новые токены до их официального листинга.

Торговля с чрезвычайно низкими комиссиями на MEXC

Покупка Verified Emeralds (VEREM) на MEXC означает больше выгоды за ваши деньги. Являясь одной из криптовалютных платформ с самыми низкими комиссиями на рынке, MEXC помогает вам сократить расходы с самой первой сделки.

Комиссии за спотовую торговлю:
--
Мейкер
--
Тейкер
Комиссии за фьючерсную торговлю:
--
Мейкер
--
Тейкер

Ознакомьтесь с конкурентоспособными торговыми комиссиями MEXC.

Кроме того, вы можете торговать избранными спотовыми токенами абсолютно без комиссии в рамках Фестиваля с 0 комиссией от MEXC.

Что такое Verified Emeralds (VEREM)

Проект VEREM был создан для преобразования рынка изумрудов с помощью технологии блокчейн, обеспечивая прозрачность, доверие и устойчивость в токенизации активов реального мира. Объединяя ответственные методы майнинга, проверенные сертификаты и децентрализованное управление, VEREM устанавливает новый глобальный стандарт интеграции RWA.

Источники Verified Emeralds

Для более глубокого понимания Verified Emeralds рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Verified Emeralds
Обозреватель блоков

Категория :

BNB Chain EcosystemReal World Assets (RWA)Tokenized Commodities

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Verified Emeralds

Страница обновлена: 2026-08-10 23:48:12 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Verified Emeralds (VEREM)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Verified Emeralds

VEREM USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по VEREM с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами VEREM USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Verified Emeralds (VEREM) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Verified Emeralds в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
VEREM/USDT
₽547,7336
₽547,7336₽547,7336
+16,90%
3.34K (USDT)

Больше криптовалют для изучения

Лучшие криптовалюты, рыночные данные по которым доступны на MEXC

В тренде

Трендовые криптовалюты, которые в настоящее время привлекают значительное внимание рынка

Биткоин

Биткоин

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Солана

Солана

SOL
Эфириум

Эфириум

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Недавно добавленные

Криптовалюты недавно внесенные в листинг и доступные для торговли

DAPPOS

DAPPOS

DOS

₽31,18122
₽31,18122₽31,18122

+656,00%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

₽1,1433114
₽1,1433114₽1,1433114

+44,82%

AurumX

AurumX

UMX

₽15,3307665
₽15,3307665₽15,3307665

-20,84%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₽172,32161
₽172,32161₽172,32161

+16,05%

JMDT

JMDT

JMDT

₽98,270337
₽98,270337₽98,270337

+10,42%

Лидеры роста

Сегодняшние лидеры роста

DAPPOS

DAPPOS

DOS

₽31,18122
₽31,18122₽31,18122

+656,00%

SUPERFORTUNE

SUPERFORTUNE

GUA

₽5,4822854
₽5,4822854₽5,4822854

+88,32%

龙虾

龙虾

龙虾

₽2,32168105
₽2,32168105₽2,32168105

+52,39%

Myros

Myros

MY

₽1,682796
₽1,682796₽1,682796

+55,72%

Test

Test

TST

₽1,74870551
₽1,74870551₽1,74870551

+30,76%

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор VEREM в RUB

Сумма

VEREM
VEREM
RUB
RUB

1 VEREM = 547,7336 RUB