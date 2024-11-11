SCARCITY

Scarcity – это DESOC, децентрализованная социальная медиа-платформа. Она была разработана с целью решения проблем, присущих существующим централизованным социальным приложениям и медиа, создавая социальную сеть без централизованной сущности.

Название криптовалютыSCARCITY

МестоNo.3434

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение10,000,000,000

Общее предложение10,000,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.427340368394621,2024-11-11

Наименьшая цена0.16139481843050998,2024-12-27

Публичный блокчейнBSC

ВведениеScarcity – это DESOC, децентрализованная социальная медиа-платформа. Она была разработана с целью решения проблем, присущих существующим централизованным социальным приложениям и медиа, создавая социальную сеть без централизованной сущности.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.

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MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
SCARCITY/USDT
SCARCITY
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Объем 24ч (SCARCITY)
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Книга ордеров
Сделки на рынке
Информация
Открытые ордера（0）
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