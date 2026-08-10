Сегодняшняя цена PortugalNationalTeam

Текущая цена PortugalNationalTeam (POR) сегодня составляет ₽ 0,08354 с изменением 0,94% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации POR на RUB составляет ₽ 0,08354 за POR.

На данный момент PortugalNationalTeam занимает #1378 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 1,08M, при оборотном предложении 12,96M POR. В течение последних 24 часов, POR торговался в диапазоне от ₽ 0,08239 (минимум) до ₽ 0,08606 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 598,07237902463991024, тогда как исторический минимум составил ₽ 21,732171007206673728.

В краткосрочной перспективе POR изменился на +0,17% за последний час и на +2,06% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 55,57K.

Рыночная информация PortugalNationalTeam (POR)

Место No.1378 Рыночная капитализация ₽ 1,08M₽ 1,08M ₽ 1,08M Объем (24Ч) ₽ 55,57K₽ 55,57K ₽ 55,57K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 1,67M₽ 1,67M ₽ 1,67M Оборотное предложение 12,96M 12,96M 12,96M Макс. предложение 20 000 000 20 000 000 20 000 000 Общее предложение 19 930 000 19 930 000 19 930 000 Коэффициент обращения 64,82% Публичный блокчейн CHZ

Текущая рыночная капитализация PortugalNationalTeam составляет ₽ 1,08M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 55,57K. Циркулируещее обращение POR составляет 12,96M, а общее предложение – 19930000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 1,67M.