Kava Labs Курс (KAVA)
Текущая цена Kava Labs (KAVA) сегодня составляет ₽ 0,041 с изменением 0,77% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации KAVA на RUB составляет ₽ 0,041 за KAVA.
На данный момент Kava Labs занимает #411 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 44,40M, при оборотном предложении 1,08B KAVA. В течение последних 24 часов, KAVA торговался в диапазоне от ₽ 0,04079 (минимум) до ₽ 0,04163 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 759,4950922524, тогда как исторический минимум составил ₽ 2,4545009949332714046.
В краткосрочной перспективе KAVA изменился на -0,32% за последний час и на +1,86% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 56,34K.
No.411
0,01%
2019-10-23 00:00:00
KAVA
Текущая рыночная капитализация Kava Labs составляет ₽ 44,40M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 56,34K. Циркулируещее обращение KAVA составляет 1,08B, а общее предложение – 1082847016. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 44,40M.
-0,32%
-0,77%
+1,86%
+1,86%
Отслеживайте изменения цены Kava Labs за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ -0,0262855
|-0,77%
|30 дней
|₽ -0,0035
|-7,87%
|60 дней
|₽ -0,00209
|-4,86%
|90 дней
|₽ -0,02501
|-37,89%
Сегодня для KAVA зафиксировано изменение ₽ -0,0262855 (-0,77%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,0035 (-7,87%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то KAVA изменился на ₽ -0,00209 (-4,86%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,02501 (-37,89%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Kava Labs (KAVA)?
Просмотеть страницу истории цен Kava Labs.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Kava Labs, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке KAVA: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Золотой крест
|K > D
|Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральная зона
|Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
|Точка пивот
|Пивот ≤ Цена ≤ R1
|Между Пивот‑R1
|Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении.
|Группа МА
|3-4 Покупка
|40–60% нейтрально
|МА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.
|MACD
|Золотой крест
|DIF > DEA
|Наблюдается бычий момент.
|BOLL (20,2)
|Средняя < Цена ≤ Верхняя
|Между средней и верхней полосой
|Относительно сильный, но не слишком сильный.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|3-4 Покупка
|40–60% нейтрально
|МА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.
KAVA_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется выше центральной зоны 0,04068, при текущей цене 0,04071, которая находится в непосредственной близости от этой ключевой отметки. Цена находится в ядре узкого диапазона, образованного уровнями S1 и R1, где между быками и медведями наблюдается кратковременное равновесие. Система скользящих средних демонстрирует восходящую последовательность, что указывает на небольшое преимущество покупателей в краткосрочной перспективе; общая структура сохраняет характер колебаний и консолидации. Индикатор MACD сформировал «золотой перекресток»: быстрая и медленная линии разошлись вверх, что свидетельствует о постепенном накоплении краткосрочного импульса. Линии MA и EMA также подают сигналы на покупку, что соответствует общей направленности тренда. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне, не достигая экстремальных значений перекупленности или перепроданности, что говорит о стабильной волатильности рынка. Распределение импульса сосредоточено, а быстрые и медленные индикаторы движутся в одном направлении, что свидетельствует об отсутствии мощных факторов для резких односторонних прорывов. Первое сопротивление расположено на уровне 0,04087, что примерно на 0,4% выше текущей цены; второе сопротивление — на отметке 0,04116, примерно на 1,1% выше. Первый уровень поддержки находится на 0,04039, примерно на 0,8% ниже текущей цены; второй уровень поддержки — на 0,04020, примерно на 1,2% ниже. Ближние уровни цен плотно сгруппированы, тогда как пространство для дальнейших движений ограничено. Поэтому торговля должна вестись с акцентом на наблюдение за указанными ключевыми точками.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена Kava Labs потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
Готовы приступить к работе с Kava Labs? Покупка KAVA на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Kava Labs. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Kava Labs (KAVA).
Владение Kava Labs позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin
Покупка Kava Labs (KAVA) на MEXC означает больше выгоды за ваши деньги. Являясь одной из криптовалютных платформ с самыми низкими комиссиями на рынке, MEXC помогает вам сократить расходы с самой первой сделки.
Ознакомьтесь с конкурентоспособными торговыми комиссиями MEXC.
Кроме того, вы можете торговать избранными спотовыми токенами абсолютно без комиссии в рамках Фестиваля с 0 комиссией от MEXC.
Kava is a cross-chain DeFi platform offering collateralized loans and stablecoins to users of major crypto assets, including BTC, XRP, BNB, ATOM, etc. Users can collateralize their crypto assets in exchange of USDX, Kava's stablecoin. KAVA is the governance and staking token responsible for securing the network and voting on key parameters.
Для более глубокого понимания Kava Labs рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:
|Время (UTC+8)
|Тип
|Информация
|02-11 14:20:00
|Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
|02-10 18:39:21
|Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
|02-04 11:04:00
|Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
|02-04 00:48:00
|Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
|02-01 01:12:00
|Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
|01-28 07:44:00
|Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост
Открывайте лонг или шорт позиции по KAVA с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами KAVA USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.
Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Kava Labs в режиме реального времени и торгуйте напрямую.
Лучшие криптовалюты, рыночные данные по которым доступны на MEXC
Трендовые криптовалюты, которые в настоящее время привлекают значительное внимание рынка
Криптовалюты недавно внесенные в листинг и доступные для торговли
Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.