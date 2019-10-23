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Текущая цена Kava Labs сегодня составляет 0,041 RUB. Рыночная капитализация KAVA составляет 44 396 727,656 RUB. Отслеживайте обновления цен KAVA в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Kava Labs сегодня составляет 0,041 RUB. Рыночная капитализация KAVA составляет 44 396 727,656 RUB. Отслеживайте обновления цен KAVA в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Kava Labs Курс (KAVA)

Текущая цена 1 KAVA в RUB:

₽3,38742
₽3,38742₽3,38742
-0,77%1D
RUB
График цены Kava Labs (KAVA) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 19:37:36 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Kava Labs

Текущая цена Kava Labs (KAVA) сегодня составляет ₽ 0,041 с изменением 0,77% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации KAVA на RUB составляет ₽ 0,041 за KAVA.

На данный момент Kava Labs занимает #411 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 44,40M, при оборотном предложении 1,08B KAVA. В течение последних 24 часов, KAVA торговался в диапазоне от ₽ 0,04079 (минимум) до ₽ 0,04163 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 759,4950922524, тогда как исторический минимум составил ₽ 2,4545009949332714046.

В краткосрочной перспективе KAVA изменился на -0,32% за последний час и на +1,86% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 56,34K.

Рыночная информация Kava Labs (KAVA)

No.411

₽ 44,40M
₽ 44,40M₽ 44,40M

₽ 56,34K
₽ 56,34K₽ 56,34K

₽ 44,40M
₽ 44,40M₽ 44,40M

1,08B
1,08B 1,08B

--
----

1 082 847 016
1 082 847 016 1 082 847 016

0,01%

2019-10-23 00:00:00

₽ 38,0052
₽ 38,0052₽ 38,0052

KAVA

Текущая рыночная капитализация Kava Labs составляет ₽ 44,40M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 56,34K. Циркулируещее обращение KAVA составляет 1,08B, а общее предложение – 1082847016. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 44,40M.

История цен Kava Labs в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,04079
₽ 0,04079₽ 0,04079
Мин 24Ч
₽ 0,04163
₽ 0,04163₽ 0,04163
Макс 24Ч

₽ 0,04079
₽ 0,04079₽ 0,04079

₽ 0,04163
₽ 0,04163₽ 0,04163

₽ 759,4950922524
₽ 759,4950922524₽ 759,4950922524

₽ 2,4545009949332714046
₽ 2,4545009949332714046₽ 2,4545009949332714046

-0,32%

-0,77%

+1,86%

+1,86%

История цен Kava Labs (KAVA) в RUB

Отслеживайте изменения цены Kava Labs за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,0262855-0,77%
30 дней₽ -0,0035-7,87%
60 дней₽ -0,00209-4,86%
90 дней₽ -0,02501-37,89%
Изменение цены Kava Labs сегодня

Сегодня для KAVA зафиксировано изменение ₽ -0,0262855 (-0,77%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Kava Labs за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,0035 (-7,87%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Kava Labs за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то KAVA изменился на ₽ -0,00209 (-4,86%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Kava Labs за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,02501 (-37,89%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Kava Labs (KAVA)?

Просмотеть страницу истории цен Kava Labs.

Анализ по Kava Labs

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Kava Labs, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Kava Labs: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке KAVA: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотПивот ≤ Цена ≤ R1Между Пивот‑R1Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении.
Группа МА3-4 Покупка40–60% нейтральноМА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Средняя < Цена ≤ ВерхняяМежду средней и верхней полосойОтносительно сильный, но не слишком сильный.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA3-4 Покупка40–60% нейтральноМА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.

KAVA_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется выше центральной зоны 0,04068, при текущей цене 0,04071, которая находится в непосредственной близости от этой ключевой отметки. Цена находится в ядре узкого диапазона, образованного уровнями S1 и R1, где между быками и медведями наблюдается кратковременное равновесие. Система скользящих средних демонстрирует восходящую последовательность, что указывает на небольшое преимущество покупателей в краткосрочной перспективе; общая структура сохраняет характер колебаний и консолидации. Индикатор MACD сформировал «золотой перекресток»: быстрая и медленная линии разошлись вверх, что свидетельствует о постепенном накоплении краткосрочного импульса. Линии MA и EMA также подают сигналы на покупку, что соответствует общей направленности тренда. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне, не достигая экстремальных значений перекупленности или перепроданности, что говорит о стабильной волатильности рынка. Распределение импульса сосредоточено, а быстрые и медленные индикаторы движутся в одном направлении, что свидетельствует об отсутствии мощных факторов для резких односторонних прорывов. Первое сопротивление расположено на уровне 0,04087, что примерно на 0,4% выше текущей цены; второе сопротивление — на отметке 0,04116, примерно на 1,1% выше. Первый уровень поддержки находится на 0,04039, примерно на 0,8% ниже текущей цены; второй уровень поддержки — на 0,04020, примерно на 1,2% ниже. Ближние уровни цен плотно сгруппированы, тогда как пространство для дальнейших движений ограничено. Поэтому торговля должна вестись с акцентом на наблюдение за указанными ключевыми точками.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены Kava Labs?

Цена KAVA зависит от следующих факторов: уровня принятия DeFi, общей суммы замороженных активов (TVL) в экосистеме KAVA, развития сети Cosmos, регуляторных новостей, влияющих на протоколы DeFi, партнерских отношений с другими блокчейн-проектами, стейкинговых вознаграждений и токеномики, общего настроения на криптовалютном рынке, а также конкуренции со стороны других DeFi-платформ, таких как Aave и Compound.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Kava Labs?

Люди хотят знать текущую цену KAVA по нескольким ключевым причинам: принятие обоснованных торговых решений, отслеживание эффективности портфеля, определение оптимального времени для совершения покупок или продаж, анализ рыночных тенденций и оценка инвестиционных возможностей. Данные о цене в режиме реального времени помогают трейдерам извлекать выгоду из волатильности и эффективно управлять рисками.

Прогноз цены Kava Labs

Прогноз цены Kava Labs (KAVA) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена KAVA в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Kava Labs (KAVA) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Kava Labs потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Kava Labs достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены KAVA, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Kava Labs».

Как купить и инвестировать Kava Labs в Россия

Готовы приступить к работе с Kava Labs? Покупка KAVA на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Kava Labs. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Kava Labs (KAVA).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Kava Labs будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Kava Labs (KAVA)

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Владение Kava Labs позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Kava Labs (KAVA)

Kava is a cross-chain DeFi platform offering collateralized loans and stablecoins to users of major crypto assets, including BTC, XRP, BNB, ATOM, etc. Users can collateralize their crypto assets in exchange of USDX, Kava's stablecoin. KAVA is the governance and staking token responsible for securing the network and voting on key parameters.

Источники Kava Labs

Для более глубокого понимания Kava Labs рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Kava Labs
Обозреватель блоков

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Binance LaunchpadBNB Chain EcosystemLayer 1 (L1)

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Страница обновлена: 2026-08-10 19:37:36 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Kava Labs (KAVA)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Kava Labs

KAVA USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по KAVA с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами KAVA USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Kava Labs (KAVA) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Kava Labs в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
KAVA/USDT
₽3,383289
₽3,383289₽3,383289
-0,86%
1.37M (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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1 KAVA = 3,38742 RUB